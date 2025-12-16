Vastagbélrák: a csendes gyilkos, amit egy egyszerű vizsgálattal megelőzhetsz

A vastagbélrák megelőzésére és a halálozás csökkentésére 2024-től Magyarországon országos szűrőprogram indult a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szervezésében. Vastagbél vizsgálatra minden 50 és 70 év közötti férfi és nő meghívást kaphat, aki érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, és a vastagbéldaganatok szempontjából átlagos kockázatúnak számít.
A vastagbélrák szűrése két lépésből áll:
1. rejtett vér kimutatása a székletből – két egymást követő napon vett minták alapján;
2. kolonoszkópia, vagyis vastagbéltükrözés – főleg akkor szükséges, ha az első teszt pozitív eredményt mutat.
A mintavételi csomagot a háziorvostól lehet kérni, benne minden szükséges eszközzel. A beküldött minták elemzése és az eredmények kiértékelése a NNGYK speciális immunkémiai laboratóriumában történik.
A vastagbélrák megelőzésének leghatékonyabb eszköze a fentebb említett vastagbéltükrözés (kolonoszkópia). Az eljáráshoz beutaló szükséges, ezért a székletvér-vizsgálat eredményével érdemes felkeresni a háziorvost. Ő intézi az időpontfoglalást, valamint elvégzi vagy elvégezteti a szükséges előzetes vizsgálatokat. Emellett a béltisztító készítményt is ő írja fel, amely az eljárás előtti előkészületekhez szükséges.
A kolonoszkópia egy gyors és biztonságos eljárás, amelynek során az orvos egy hajlékony kamerás csővel megvizsgálja a bél belsejét, és ha polipot talál, azt azonnal eltávolítja. Ez azt jelenti, hogy a rákot szó szerint meg lehet előzni még azelőtt, hogy kialakulna.
A bélpolip egy kinövés a vastagbél falán, amely lehet teljesen ártalmatlan, de akár komoly betegséget is okozhat. Képzeld el úgy, mint egy apró gombafejet vagy egy kis kidomborodást a bél nyálkahártyáján. Egyes polipok évekig csendben meghúzódnak anélkül, hogy bármilyen tünetet okoznának, míg mások idővel rákos elváltozásokká fejlődhetnek. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy időben felismerjék és eltávolítsák azokat.
„A vastagbélrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés világszerte, mégis sokan későn veszik észre – amikor már nehezebb kezelni. Pedig egy egyszerű vizsgálat segíthet időben felfedezni a veszélyes elváltozásokat, és akár meg is akadályozhatja a rák kialakulását” – hívta fel a figyelmet dr. David Richards gasztroenterológus.
A legtöbb ember nem is sejti, hogy a vastagbélrák hosszú évek alatt fejlődik ki, és kezdetben teljesen tünetmentes lehet. Az esetek többségében a rák a már említett, többnyire jóindulatú bélpolipból indul ki, amely lassan, évek alatt válik rosszindulatúvá. Minél nagyobb és minél több polip található a vastagbélben, annál nagyobb az esély arra, hogy idővel rosszindulatú elváltozás jön létre. Amikor a vastagbélrák tünetei – mint a véres széklet, hasi fájdalom, gyakori székrekedés vagy hirtelen fogyás – megjelennek, a betegség sokszor már előrehaladott állapotban van. Éppen ezért a szűrővizsgálatoknak óriási szerepe van: ha a polipokat időben felismerik és eltávolítják, akkor a rák kialakulásának esélye szinte nullára csökken.
A vastagbélrák kialakulásának kockázata az életkor előrehaladtával egyre nő. A szakértők szerint minden 45 év feletti embernek rendszeresen el kellene mennie vastagbélrák-szűrésre, mert ebben az életkorban már jelentősen megnő a polipok kialakulásának esélye. Az öröklött hajlam is nagy szerepet játszik: ha a családban már előfordult vastagbélrák vagy polip, akkor még fontosabb a rendszeres szűrés. Az egészségtelen életmód – például a rostszegény étrend, a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás – szintén növeli a betegség kialakulásának kockázatát.
Ha a vastagbéltükrözés során nem találnak polipot, akkor 5-10 évente elegendő a kontroll. Ha azonban rosszindulatú daganatba hajló vagy nagyobb polipokat távolítanak el, akkor az orvosok gyakrabban, 3-5 évente is javasolhatják az ismételt vizsgálatot. Azoknál, akik örökletes hajlam miatt nagyobb kockázatnak vannak kitéve, akár évente is szükség lehet a szűrésre.
A vastagbélrák az egyik legjobban megelőzhető daganattípus – de csak akkor, ha időben észreveszik az előjeleket. Az egyik legnagyobb hiba, amit sokan elkövetnek, hogy megvárják, amíg valamilyen tünet jelentkezik. Pedig akkor már lehet, hogy késő.
