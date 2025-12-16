Vastagbélrák: a csendes gyilkos, amit egy egyszerű vizsgálattal megelőzhetsz

Magyarországon 2024 óta országos vastagbél-szűrőprogram segíti a daganatok korai felfedezését és a kialakulásuk megelőzését.

A vastagbélrák hosszú évek alatt, sokszor tünetmentesen alakul ki, ezért kiemelten fontos a rendszeres szűrés.

A kolonoszkópia az egyetlen vizsgálat, amellyel a polipok, valamint a sok esetben azokból kifejlődő rosszindulatú daganatok időben felismerhetők és azonnal eltávolíthatók.

A vastagbélrák megelőzésére és a halálozás csökkentésére 2024-től Magyarországon országos szűrőprogram indult a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szervezésében. Vastagbél vizsgálatra minden 50 és 70 év közötti férfi és nő meghívást kaphat, aki érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, és a vastagbéldaganatok szempontjából átlagos kockázatúnak számít.

A vastagbélrákot szűrő vizsgálat során időben felismerhető és kezelhető a probléma.

Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

Vastagbélrák szűrése

A vastagbélrák szűrése két lépésből áll:

1. rejtett vér kimutatása a székletből – két egymást követő napon vett minták alapján;

2. kolonoszkópia, vagyis vastagbéltükrözés – főleg akkor szükséges, ha az első teszt pozitív eredményt mutat.

A mintavételi csomagot a háziorvostól lehet kérni, benne minden szükséges eszközzel. A beküldött minták elemzése és az eredmények kiértékelése a NNGYK speciális immunkémiai laboratóriumában történik.

Vastagbéltükrözés: a legerősebb fegyver a vastagbélrák ellen

A vastagbélrák megelőzésének leghatékonyabb eszköze a fentebb említett vastagbéltükrözés (kolonoszkópia). Az eljáráshoz beutaló szükséges, ezért a székletvér-vizsgálat eredményével érdemes felkeresni a háziorvost. Ő intézi az időpontfoglalást, valamint elvégzi vagy elvégezteti a szükséges előzetes vizsgálatokat. Emellett a béltisztító készítményt is ő írja fel, amely az eljárás előtti előkészületekhez szükséges.

A kolonoszkópia egy gyors és biztonságos eljárás, amelynek során az orvos egy hajlékony kamerás csővel megvizsgálja a bél belsejét, és ha polipot talál, azt azonnal eltávolítja. Ez azt jelenti, hogy a rákot szó szerint meg lehet előzni még azelőtt, hogy kialakulna.

Mi pontosan a bélpolip?

A bélpolip egy kinövés a vastagbél falán, amely lehet teljesen ártalmatlan, de akár komoly betegséget is okozhat. Képzeld el úgy, mint egy apró gombafejet vagy egy kis kidomborodást a bél nyálkahártyáján. Egyes polipok évekig csendben meghúzódnak anélkül, hogy bármilyen tünetet okoznának, míg mások idővel rákos elváltozásokká fejlődhetnek. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy időben felismerjék és eltávolítsák azokat.