Veszélyes, mert sokáig tünetmentes: így ismerd fel a bélpolipot

A bélpolipok legtöbbször észrevétlenül alakulnak ki, és hosszú ideig semmilyen tünetet nem okoznak – éppen ezért fontos róluk beszélni. Dr. Szinku Zsolt belgyógyász, gasztroenterológus, hepatológus szerint „a polipok jóindulatú elváltozások, de bizonyos típusaik idővel rosszindulatúvá válhatnak, ezért nem szabad félvállról venni azokat”.
A bélpolip többféle lehet: vannak jóindulatú, kis kockázatú formák, de léteznek úgynevezett adenomák is, amelyekből nagyobb eséllyel fejlődik ki daganat. A polipok kialakulásában szerepet játszhatnak életmódbeli és egyéb hajlamosító tényezők is. Ilyen lehet az étrend – sok vörös hús és kevés rost fogyasztása –, a testmozgás hiánya, a túlsúly, dohányzás és alkoholfogyasztás, mely kockázatok egészséges életmóddal csökkenthetők.
A polipok többsége 45 éves kor felett alakul ki, aminek esélyét növeli, ha egy egyeneságú rokonunknak volt vastagbél polipja vagy rákja, de fennálló gyulladásos bélbetegség és genetikai tényezők is hozzájárulhatnak a kialakulásához. Dr. Szinku Zsolt kiemeli, hogy egyre gyakrabban találkoznak ilyen elváltozásokkal, ezért a korai felismerés kulcsfontosságú.
A vastagbélszűrés legnagyobb előnye, hogy akkor is rátalálhatunk a polipokra, amikor még alapvetően tünetmentesek
– mutat rá a szakember.
A bélpolip felismerésének legbiztosabb módja a vastagbéltükrözés, vagyis a kolonoszkópia. Habár a véres széklet, a székelési szokások változása – székrekedés, hasmenés váltakozása –, a hasi diszkomfort érzés, a fájdalom, valamint vérszegénység kialakulása jelezhet problémát, illetve bizonyos tesztek, például a székletvizsgálat és képalkotó vizsgálatok felhívhatják a figyelmet a veszélyre, a polipok jelenléte biztosan csak kolonoszkópiával ismerhető fel. A vizsgálattól sokan tartanak, pedig a modern technika és az altatás lehetősége sokkal kényelmesebbé tette a folyamatot. Dr. Szinku Zsolt szerint „a betegek többsége utólag mindig azt mondja, hogy a vizsgálat sokkal könnyebb volt, mint amilyennek előtte gondolta”.
A daganat megelőzésének leghatékonyabb módja a polipok korai eltávolítása, de a kockázat életmóddal is jelentősen csökkenthető. A rostban gazdag étrend – sok zöldséggel, gyümölccsel és teljes értékű gabonával – javítja a bélműködést és csökkenti a gyulladást. A rendszeres testmozgás gyorsítja az emésztést és támogatja az immunrendszert. Érdemes visszafogni a vörös hús fogyasztását, mert a feldolgozott húskészítmények növelhetik a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. A dohányzás és az alkoholfogyasztás elhagyása szintén csökkenti a polipképződés esélyét.
A szűrés az egészségtudatos magatartás részének tekinthető, biztonságot ad. Egyetlen vizsgálat is képes megelőzni egy későbbi, akár életet veszélyeztető, visszafordíthatatlan betegséget
– hangsúlyozza dr. Szinku Zsolt belgyógyász.
