Veszélyes, mert sokáig tünetmentes: így ismerd fel a bélpolipot

A bélpolipok a legtöbb esetben tünetmentesen alakulnak ki.

Időben való eltávolítás hiányában könnyen daganattá válhatnak.

Rendszeres szűrővizsgálatokkal megelőzhető a komolyabb baj.

A bélpolipok legtöbbször észrevétlenül alakulnak ki, és hosszú ideig semmilyen tünetet nem okoznak – éppen ezért fontos róluk beszélni. Dr. Szinku Zsolt belgyógyász, gasztroenterológus, hepatológus szerint „a polipok jóindulatú elváltozások, de bizonyos típusaik idővel rosszindulatúvá válhatnak, ezért nem szabad félvállról venni azokat”.

A bélpolip jelenléte kolonoszkópiával igazolható

Fotó: Halfpoint

Milyen típusai vannak a bélpolipnak és miért alakulnak ki?

A bélpolip többféle lehet: vannak jóindulatú, kis kockázatú formák, de léteznek úgynevezett adenomák is, amelyekből nagyobb eséllyel fejlődik ki daganat. A polipok kialakulásában szerepet játszhatnak életmódbeli és egyéb hajlamosító tényezők is. Ilyen lehet az étrend – sok vörös hús és kevés rost fogyasztása –, a testmozgás hiánya, a túlsúly, dohányzás és alkoholfogyasztás, mely kockázatok egészséges életmóddal csökkenthetők.

A polipok többsége 45 éves kor felett alakul ki, aminek esélyét növeli, ha egy egyeneságú rokonunknak volt vastagbél polipja vagy rákja, de fennálló gyulladásos bélbetegség és genetikai tényezők is hozzájárulhatnak a kialakulásához. Dr. Szinku Zsolt kiemeli, hogy egyre gyakrabban találkoznak ilyen elváltozásokkal, ezért a korai felismerés kulcsfontosságú.

A vastagbélszűrés legnagyobb előnye, hogy akkor is rátalálhatunk a polipokra, amikor még alapvetően tünetmentesek

– mutat rá a szakember.

Hogyan derül fény a bélpolip jelenlétére és miért fontos a szűrés?

A bélpolip felismerésének legbiztosabb módja a vastagbéltükrözés, vagyis a kolonoszkópia. Habár a véres széklet, a székelési szokások változása – székrekedés, hasmenés váltakozása –, a hasi diszkomfort érzés, a fájdalom, valamint vérszegénység kialakulása jelezhet problémát, illetve bizonyos tesztek, például a székletvizsgálat és képalkotó vizsgálatok felhívhatják a figyelmet a veszélyre, a polipok jelenléte biztosan csak kolonoszkópiával ismerhető fel. A vizsgálattól sokan tartanak, pedig a modern technika és az altatás lehetősége sokkal kényelmesebbé tette a folyamatot. Dr. Szinku Zsolt szerint „a betegek többsége utólag mindig azt mondja, hogy a vizsgálat sokkal könnyebb volt, mint amilyennek előtte gondolta”.