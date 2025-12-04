Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Bélpolipot maketten mutató orvos

Veszélyes, mert sokáig tünetmentes: így ismerd fel a bélpolipot

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 16:15
vastagbélrákvastagbélpolip
A bélpolip gyakori, de sokáig teljesen tünetmentes elváltozás, amelyből idővel daganat is kialakulhat. Szakértők szerint éppen ezért kiemelten fontos a rendszeres szűrés és a korai felismerés, mert a bélpolip eltávolítása nagy mértékben megelőzi a vastagbélrák kialakulását.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • A bélpolipok a legtöbb esetben tünetmentesen alakulnak ki.
  • Időben való eltávolítás hiányában könnyen daganattá válhatnak.
  • Rendszeres szűrővizsgálatokkal megelőzhető a komolyabb baj.

A bélpolipok legtöbbször észrevétlenül alakulnak ki, és hosszú ideig semmilyen tünetet nem okoznak – éppen ezért fontos róluk beszélni. Dr. Szinku Zsolt belgyógyász, gasztroenterológus, hepatológus szerint „a polipok jóindulatú elváltozások, de bizonyos típusaik idővel rosszindulatúvá válhatnak, ezért nem szabad félvállról venni azokat”.

Bélpolip jelenlétét feltáró kolonoszkópia
A bélpolip jelenléte kolonoszkópiával igazolható
Fotó: Halfpoint

Milyen típusai vannak a bélpolipnak és miért alakulnak ki?

A bélpolip többféle lehet: vannak jóindulatú, kis kockázatú formák, de léteznek úgynevezett adenomák is, amelyekből nagyobb eséllyel fejlődik ki daganat. A polipok kialakulásában szerepet játszhatnak életmódbeli és egyéb hajlamosító tényezők is. Ilyen lehet az étrend – sok vörös hús és kevés rost fogyasztása –, a testmozgás hiánya, a túlsúly, dohányzás és alkoholfogyasztás, mely kockázatok egészséges életmóddal csökkenthetők.

A polipok többsége 45 éves kor felett alakul ki, aminek esélyét növeli, ha egy egyeneságú rokonunknak volt vastagbél polipja vagy rákja, de fennálló gyulladásos bélbetegség és genetikai tényezők is hozzájárulhatnak a kialakulásához. Dr. Szinku Zsolt kiemeli, hogy egyre gyakrabban találkoznak ilyen elváltozásokkal, ezért a korai felismerés kulcsfontosságú. 

A vastagbélszűrés legnagyobb előnye, hogy akkor is rátalálhatunk a polipokra, amikor még alapvetően tünetmentesek

– mutat rá a szakember. 

Hogyan derül fény a bélpolip jelenlétére és miért fontos a szűrés?

A bélpolip felismerésének legbiztosabb módja a vastagbéltükrözés, vagyis a kolonoszkópia. Habár a véres széklet, a székelési szokások változása – székrekedés, hasmenés váltakozása –, a hasi diszkomfort érzés, a fájdalom, valamint vérszegénység kialakulása jelezhet problémát, illetve bizonyos tesztek, például a székletvizsgálat és képalkotó vizsgálatok felhívhatják a figyelmet a veszélyre, a polipok jelenléte biztosan csak kolonoszkópiával ismerhető fel. A vizsgálattól sokan tartanak, pedig a modern technika és az altatás lehetősége sokkal kényelmesebbé tette a folyamatot. Dr. Szinku Zsolt szerint „a betegek többsége utólag mindig azt mondja, hogy a vizsgálat sokkal könnyebb volt, mint amilyennek előtte gondolta”.

Hogyan előzhető meg a polipképződés és hogyan csökkenthető a daganatkockázat?

A daganat megelőzésének leghatékonyabb módja a polipok korai eltávolítása, de a kockázat életmóddal is jelentősen csökkenthető. A rostban gazdag étrend – sok zöldséggel, gyümölccsel és teljes értékű gabonával – javítja a bélműködést és csökkenti a gyulladást. A rendszeres testmozgás gyorsítja az emésztést és támogatja az immunrendszert. Érdemes visszafogni a vörös hús fogyasztását, mert a feldolgozott húskészítmények növelhetik a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. A dohányzás és az alkoholfogyasztás elhagyása szintén csökkenti a polipképződés esélyét.

A szűrés az egészségtudatos magatartás részének tekinthető, biztonságot ad. Egyetlen vizsgálat is képes megelőzni egy későbbi, akár életet veszélyeztető, visszafordíthatatlan betegséget

– hangsúlyozza dr. Szinku Zsolt belgyógyász.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
