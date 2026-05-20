Szakértők figyelmeztetnek: a legtöbben rosszul használják a dezodorukat

A szakértők szerint a nők jelentős része elköveti azt az alapvető hibát, hogy a higiéniai rutinját nem a verejtékmirigyek cirkadián ritmusához igazítja. A Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology tanulmányai rávilágítanak, hogy a dezodorokban található hatóanyagok felszívódása drasztikusan lecsökken, ha a szervezet már aktív hűtési fázisban van, így a reggeli fújás sokszor csak pénzkidobás. Most kiderült, hogy a helyes időzítés is fontos az izzadás elleni harcban.
A megoldás nem az erősebb vegyszerekben, hanem a tudatosabb alkalmazásban rejlik, hiszen a bőrünk egy élő ökoszisztéma. Ha nem adunk elég időt a hatóanyagoknak, hogy felszívódjanak, a verejték egyszerűen kimossa azokat a pórusainkból, még mielőtt elvégeznék a dolgukat.
Az emberek hajlamosak egy kalap alá venni az izzadásgátlókat a dezodorokkal, pedig lényeges a kettő közti különbség. A dezodor ugyanis csak elnyomja a testszagokat, míg az izzadásgátló a gyökerénél szünteti meg a problémát. Az izzadásgátlók ugyanis az illatanyagok mellett tartalmaznak antibakteriális összetevőket (pl. alkoholt) és izzadásgátló összetevőket is, amelyek alapvetően befolyásolják a baktériumok jelenlétét és a verejték mennyiségét.
Egy brit tanulmány szerint, az izzadásgátlók tartós használata befolyásolja a hónalj mikrobiomját. Ez azt jelenti, hogy a bőrünkön élő baktériumközösség – ami a szagokért felelős – képes alkalmazkodni a környezethez. Ha évekig ugyanazt a márkát használjuk, a baktériumok alkalmazkodnak hozzá, így már nem lesz ugyan olyan hatékony. A szakértők szerint érdemes félévente váltani, hogy a baktériumflóra ne tudjon rezisztenciát kialakítani.
Bármilyen furcsán hangzik, a British Journal of Dermatology vizsgálatai alapján az izzadásgátlót este, lefekvés előtt kell alkalmazni. Ilyenkor a verejtékmirigyek aktivitása minimális, ami lehetővé teszi, hogy az alumíniumsók mélyen behatoljanak a csatornákba és kialakítsanak egy fizikai gátat. Ha reggel visszük fel, a meginduló verejtékezés lemossa a hatóanyagot, mielőtt az kifejthetné a hatását.
A bőrgyógyászati kutatások szerint a dezodorokban lévő mesterséges illatanyagok irritálhatják a bőrt, ami a kontakt dermatitisz leggyakoribb kiváltó oka. A csábító illatú irritáló vegyületek mikroszkopikus gyulladást okoznak, ez a gyulladás pedig arra ösztönzi a mirigyeket, hogy még több verejtéket termeljenek. A szakértők szerint, ha valaki érzékeny, akkor érdemes a tudományosan tesztelt, illatmentes verziókat használni. Ha pedig hűvös időben is izzadunk, ideje kivizsgáltatni a pajzsmirigyünket.
