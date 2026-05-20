Szakértők figyelmeztetnek: a legtöbben rosszul használják a dezodorukat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 09:45
A bőrgyógyászok szerint rossz időpontban fújjuk magadra a dezodort. Úgy tűnik, az izzadás elleni harcban sem lehet a biológiai órát figyelmen kívül hagyni és elnyomni a természetes folyamatokat.
A szakértők szerint a nők jelentős része elköveti azt az alapvető hibát, hogy a higiéniai rutinját nem a verejtékmirigyek cirkadián ritmusához igazítja. A Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology tanulmányai rávilágítanak, hogy a dezodorokban található hatóanyagok felszívódása drasztikusan lecsökken, ha a szervezet már aktív hűtési fázisban van, így a reggeli fújás sokszor csak pénzkidobás. Most kiderült, hogy a helyes időzítés is fontos az izzadás elleni harcban.

Izzadás ellen nem elég a dezodor.
Van különbség dezodor és izzadásgátló között: csak az utóbbi véd az izzadás ellen.
  • A legtöbben reggelente használják, de a bőrgyógyászok szerint nem ez a legmegfelelőbb időpont.
  • Az izzadásgátlót reggel kened fel az esti órák helyett.
  • Van különbség a dezodor és az izzadásgátló között.
  • Az illatanyagok mikroszkopikus gyulladásokat okoznak.
  • Ha ritkán váltunk márkát, akkor a baktériumflóra rezisztenssé válik.

A megoldás nem az erősebb vegyszerekben, hanem a tudatosabb alkalmazásban rejlik, hiszen a bőrünk egy élő ökoszisztéma. Ha nem adunk elég időt a hatóanyagoknak, hogy felszívódjanak, a verejték egyszerűen kimossa azokat a pórusainkból, még mielőtt elvégeznék a dolgukat.

Nem mindegy, mit használunk izzadás ellen

Az emberek hajlamosak egy kalap alá venni az izzadásgátlókat a dezodorokkal, pedig lényeges a kettő közti különbség. A dezodor ugyanis csak elnyomja a testszagokat, míg az izzadásgátló a gyökerénél szünteti meg a problémát. Az izzadásgátlók ugyanis az illatanyagok mellett tartalmaznak antibakteriális összetevőket (pl. alkoholt) és izzadásgátló összetevőket is, amelyek alapvetően befolyásolják a baktériumok jelenlétét és a verejték mennyiségét. 

Rezisztens baktériumok

Egy brit tanulmány szerint, az izzadásgátlók tartós használata befolyásolja a hónalj mikrobiomját. Ez azt jelenti, hogy a bőrünkön élő baktériumközösség – ami a szagokért felelős – képes alkalmazkodni a környezethez. Ha évekig ugyanazt a márkát használjuk, a baktériumok alkalmazkodnak hozzá, így már nem lesz ugyan olyan hatékony. A szakértők szerint érdemes félévente váltani, hogy a baktériumflóra ne tudjon rezisztenciát kialakítani.

Rossz időpontban használjuk

Bármilyen furcsán hangzik, a British Journal of Dermatology vizsgálatai alapján az izzadásgátlót este, lefekvés előtt kell alkalmazni. Ilyenkor a verejtékmirigyek aktivitása minimális, ami lehetővé teszi, hogy az alumíniumsók mélyen behatoljanak a csatornákba és kialakítsanak egy fizikai gátat. Ha reggel visszük fel, a meginduló verejtékezés lemossa a hatóanyagot, mielőtt az kifejthetné a hatását.

Illatfelhő vagy irritáció?

A bőrgyógyászati kutatások szerint a dezodorokban lévő mesterséges illatanyagok irritálhatják a bőrt, ami a kontakt dermatitisz leggyakoribb kiváltó oka. A csábító illatú irritáló vegyületek mikroszkopikus gyulladást okoznak, ez a gyulladás pedig arra ösztönzi a mirigyeket, hogy még több verejtéket termeljenek. A szakértők szerint, ha valaki érzékeny, akkor érdemes a tudományosan tesztelt, illatmentes verziókat használni. Ha pedig hűvös időben is izzadunk, ideje kivizsgáltatni a pajzsmirigyünket.

Íme még néhány tipp izzadás ellen:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
