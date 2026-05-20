Szakértők figyelmeztetnek: a legtöbben rosszul használják a dezodorukat

A szakértők szerint a nők jelentős része elköveti azt az alapvető hibát, hogy a higiéniai rutinját nem a verejtékmirigyek cirkadián ritmusához igazítja. A Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology tanulmányai rávilágítanak, hogy a dezodorokban található hatóanyagok felszívódása drasztikusan lecsökken, ha a szervezet már aktív hűtési fázisban van, így a reggeli fújás sokszor csak pénzkidobás. Most kiderült, hogy a helyes időzítés is fontos az izzadás elleni harcban.

Van különbség dezodor és izzadásgátló között: csak az utóbbi véd az izzadás ellen.

A legtöbben reggelente használják, de a bőrgyógyászok szerint nem ez a legmegfelelőbb időpont.

Az izzadásgátlót reggel kened fel az esti órák helyett.

Az illatanyagok mikroszkopikus gyulladásokat okoznak.

Ha ritkán váltunk márkát, akkor a baktériumflóra rezisztenssé válik.

A megoldás nem az erősebb vegyszerekben, hanem a tudatosabb alkalmazásban rejlik, hiszen a bőrünk egy élő ökoszisztéma. Ha nem adunk elég időt a hatóanyagoknak, hogy felszívódjanak, a verejték egyszerűen kimossa azokat a pórusainkból, még mielőtt elvégeznék a dolgukat.

Nem mindegy, mit használunk izzadás ellen

Az emberek hajlamosak egy kalap alá venni az izzadásgátlókat a dezodorokkal, pedig lényeges a kettő közti különbség. A dezodor ugyanis csak elnyomja a testszagokat, míg az izzadásgátló a gyökerénél szünteti meg a problémát. Az izzadásgátlók ugyanis az illatanyagok mellett tartalmaznak antibakteriális összetevőket (pl. alkoholt) és izzadásgátló összetevőket is, amelyek alapvetően befolyásolják a baktériumok jelenlétét és a verejték mennyiségét.

Rezisztens baktériumok

Egy brit tanulmány szerint, az izzadásgátlók tartós használata befolyásolja a hónalj mikrobiomját. Ez azt jelenti, hogy a bőrünkön élő baktériumközösség – ami a szagokért felelős – képes alkalmazkodni a környezethez. Ha évekig ugyanazt a márkát használjuk, a baktériumok alkalmazkodnak hozzá, így már nem lesz ugyan olyan hatékony. A szakértők szerint érdemes félévente váltani, hogy a baktériumflóra ne tudjon rezisztenciát kialakítani.