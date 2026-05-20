Fehér Anna bevallotta: „Képtelen vagyok eltitkolni az érzelmeimet”

Egy ország zárta a szívébe, amikor Fehér Anna hétről-hétre feltűnt a Szomszédok című teleregényben. Azóta eltelt pár évtized, a színésznő népszerűsége azonban töretlen. Most a József Attila Színházban beszélgetett vele a hot! magazin munkatársa. Fehér Anna fiáról, szerepeiről, érzéseiről is mesélt.
Azt mondja, az embernek időnként a saját gyengeségeivel is szembe kell néznie. Igaz, próbálja nagyon tudatosan élni az életét, ettől függetlenül sokszor az érzelmei kapják a főszerepet.
A következő évadban az Üvegfigurák című darabban is láthatnak majd a színházba járók. Mennyire áll közel hozzád ez a történet, a karakter, amit megformálsz?
„Tennessee Williams műve a törékeny emberi kapcsolatokról és a ki nem mondott vágyakról szól Olyan mélységei vannak, amikben színészként izgalmas és alázatos feladat részt venni. Nagyon várom. A próbafolyamat elején majd megpróbálom feltérképezni azokat a pontokat, ahol a saját érzelmeim és a szerep érzései találkoznak. Úgy érzem, hogy a saját gyengeségeimmel is szembe kell majd nézni.”
A magánéletedben mennyire vagy az az ember, aki ki meri fejezni az érzéseit?
„A barátaim gyakran mondják, hogy képtelen vagyok eltitkolni az érzelmeimet, azonnal minden látszik az arcomon. Ezt nem mindig szeretném, hogy így legyen; úgy gondolom, hogy a tudatosságom ugyanolyan fontos, mint az érzelmeim, és ebben a kettőben valahogy igyekszem megtalálni az egyensúlyt. De az is igaz, hogy első körben mindig az érzelmeim szólalnak meg.”
A színésznő ritkán enged bepillantást a magánéletébe. A döntésének megvan az oka. Fehér Anna férjéről és fiáról sem posztol a közösségi oldalakon. Elárulta, hogy a nyár egy részét viszont kamaszodó gyermekével tölti majd.
Nem mindig nyitottak rá az emberek, hogy őszintén éljük az életünket. Volt, hogy ebből valami hátrányod származott?
„Az érzelmek, indulatok általában azonnali reakciók, ezért most már igyekszem egy kicsit lassabban reagálni. Felülbírálom, ha valamire csak indulatból és első érzelemből reagáltam, és tudok bocsánatot is kérni. Nem akarok másokat megbántani, de adom azt, amit én gondolok, és vállalom is azt.”
A következő évad indulása előtt itt lesz a nyári szünet. Van valami terved? Jut egyáltalán idő a pihenésre?
„Erre igyekszem tudatosan is figyelni. A nyári tájelőadások közötti szünetekben próbálom bepótolni majd az év közben elhalasztott teendőket: olvasok, filmeket nézek, élvezem az itthoni nyugalmat. Természetesen nem marad el a családi nyaralás sem. Kamaszodik a fiam; kihasználom, hogy még szívesen utazik velem.”
A színésznő óvatosan kezeli a magánéletét érintő kérdéseket. Azt mondja, szívesen beszél önmagáról, de ma már megtanulta meghúzni a határokat.
Amikor leültünk beszélgetni, egy mosolygós, életvidám nő ült le velem szembe. Mindig ilyen vagy, vagy csak próbálod optimistán szemlélni az életet, a világot?
„Nem mindig; én is szoktam lent és fent is lenni, ahogyan mindenki. De örülök, ha ilyennek látsz. Szeretném mindig szeretni az életemet. Törekszem arra, hogy jól érezzem magam.”
Egy kicsi visszavonulót fújtál a médiát tekintve, ami érthető, mert amikor kiderült, hogy gyermeket vársz, mindenki csak erről akart kérdezni.
„Boldogan elmeséltem volna a történetem, de ami a médián keresztül zajlott, az bizony vállalhatatlanná vált. Így azóta is óvatosan kezelem ezt a kérdést, mert ez már nemcsak az én életem, hanem a fiunké is...”
Az egykori teleregénynek nem csak Fehér Anna köszönheti az országos népszerűséget. Ábel Anita, Ivancsics Ilona, Frajt Edit, Nemcsák Károly és Kulka János hétről hétre emberek millióit szegezte a képernyők elé.
