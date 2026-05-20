Fehér Anna bevallotta: „Képtelen vagyok eltitkolni az érzelmeimet”

Egy ország zárta a szívébe, amikor Fehér Anna hétről-hétre feltűnt a Szomszédok című teleregényben. Azóta eltelt pár évtized, a színésznő népszerűsége azonban töretlen. Most a József Attila Színházban beszélgetett vele a hot! magazin munkatársa. Fehér Anna fiáról, szerepeiről, érzéseiről is mesélt.

Fehér Anna nem sokat változott az elmúlt évtizedek alatt / Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Fehér Anna: „Képtelen vagyok eltitkolni az érzelmeimet”

Azt mondja, az embernek időnként a saját gyengeségeivel is szembe kell néznie. Igaz, próbálja nagyon tudatosan élni az életét, ettől függetlenül sokszor az érzelmei kapják a főszerepet.

A következő évadban az Üvegfigurák című darabban is láthatnak majd a színházba járók. Mennyire áll közel hozzád ez a történet, a karakter, amit megformálsz?

„Tennessee Williams műve a törékeny emberi kapcsolatokról és a ki nem mondott vágyakról szól Olyan mélységei vannak, amikben színészként izgalmas és alázatos feladat részt venni. Nagyon várom. A próbafolyamat elején majd megpróbálom feltérképezni azokat a pontokat, ahol a saját érzelmeim és a szerep érzései találkoznak. Úgy érzem, hogy a saját gyengeségeimmel is szembe kell majd nézni.”

A magánéletedben mennyire vagy az az ember, aki ki meri fejezni az érzéseit?

„A barátaim gyakran mondják, hogy képtelen vagyok eltitkolni az érzelmeimet, azonnal minden látszik az arcomon. Ezt nem mindig szeretném, hogy így legyen; úgy gondolom, hogy a tudatosságom ugyanolyan fontos, mint az érzelmeim, és ebben a kettőben valahogy igyekszem megtalálni az egyensúlyt. De az is igaz, hogy első körben mindig az érzelmeim szólalnak meg.”

Fehér Anna Szomszédokbeli című alakításával egy csapásra ismert lett / Fotó: hot! magazin/archív

„Kamaszodik a fiam; kihasználom, hogy még szívesen utazik velem”

A színésznő ritkán enged bepillantást a magánéletébe. A döntésének megvan az oka. Fehér Anna férjéről és fiáról sem posztol a közösségi oldalakon. Elárulta, hogy a nyár egy részét viszont kamaszodó gyermekével tölti majd.

Nem mindig nyitottak rá az emberek, hogy őszintén éljük az életünket. Volt, hogy ebből valami hátrányod származott?

„Az érzelmek, indulatok általában azonnali reakciók, ezért most már igyekszem egy kicsit lassabban reagálni. Felülbírálom, ha valamire csak indulatból és első érzelemből reagáltam, és tudok bocsánatot is kérni. Nem akarok másokat megbántani, de adom azt, amit én gondolok, és vállalom is azt.”