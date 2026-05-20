Lefejezéssel fenyegette a rendőröket egy kaposvári férfi, nem lett jó vége

A police.hu közölte, hogy életveszélyes fenyegetések sorát fogalmazta meg egy 50 éves kaposvári lakos a rendőrségnek megküldött levelében május 19-én reggel. Az volt a célja, hogy a rendőrök, valamint családtagjaik életének kioltásával presszionálja az egyenruhásokat. Egy hagyatéki ügyre alapozta vélt sérelmeit, aminek kivizsgálására a Készenléti Rendőrség eljárását követelte.

A rendőrség megosztotta, hogy a somogyi rendőrök még aznap délután, a Készenléti Rendőrség tagjaival együtt fogták el az agresszort, a lakóhelyén tartott kutatás során pedig több kést találtak a hálószobájában, egy hátizsákba rejtve.

A férfit emberölés előkészülete bűntettével gyanúsítják. Kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását

– írták.

Az illetékességi szabályok alapján egy eljárás lefolytatására kijelölt hatósággal szemben kizárási indítványnak helye van, életveszélyes fenyegetésnek nincs! Nem tűrjük, hogy kollégáink életét bárki fenyegesse!

– közölte a rendőrség.