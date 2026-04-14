Legjobb fiatalító krém kipróbálása időskorban

Európa legnagyobb szépségtesztje: ez az 5 márka biztosan jó öregedés ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 13:45
Sokan téphetik a hajukat egy friss kutatás eredményei miatt, belegondolva, hogy eddig mennyi pénzt költöttek ránctalanító luxuskrémekre. Európa eddigi legnagyobb ránctalanítókat vizsgáló tanulmányában ugyanis rávilágítottak, hogy a legtöbb luxusmárka elhasal a hatékonysági teszten. A listájuk szerint öt olcsóbb termék lett a legjobb fiatalító krém.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A Beauty Lab Review független csoportja és az Európai Dermatológiai Tanulmányi Csoport 197 ránctalanító krémet vizsgált meg, hogy melyik közülük a legjobb.
  • A 2026 eleji tanulmány eredményei sokkolóak: mindössze 5 fiatalító krém bizonyult hatásosnak. 
  • A többi azért bukott a teszten, mert a molekuláik túl nagyok voltak ahhoz, hogy behatoljanak a bőr mélyebb rétegeibe.

„Mi a fene folyik itt?” – tehetik fel a kérdést sokan, akik ezidáig olyan tégelyeket emeltek le a drogériák, boltok polcairól, amelyeknek a leírásában a gyártók a csillagokat is leígérték azt állítva, hogy az ő termékeik a legjobb fiatalító krémek. Egy friss tanulmányban megvizsgálták a különböző termékek hatékonyságát, az eredmények pedig kifejezetten meglepőek lettek a tekintetben, hogy mely márkák gyártják a leghatékonyabb ránctalanítókat.

Legjobb fiatalító krém kipróbálása
Egy tanulmányban kiderítették, hogy mely öt termék a legjobb fiatalító krém. Illusztráció: Kateryna Onyshchuk/Shutterstock

A legjobb fiatalító krémeknek hitték őket – sokan elbuktak

Megszámolni is nehéz, hány olyan kozmetikum van, amelyről sokan azt hiszik, hogy a fiatalság biztos forrása. A szérumokért élnek-halnak a nők és a férfiak, remélve, hogy idővel visszaköszön a hatásuk a tükörben: a mély ráncok eltűnnek, és a bőrük sima és selymes lesz.

Ha hetek, hónapok telnek el eredmény nélkül, „a legjobb fiatalító krémek” mehetnek a kukába, aztán veszünk egy újabbat, aztán még újabbat, a pénzünk pedig csak repül ki az ablakon.

Hogy többé ne essünk ebbe a hibába, a Beauty Lab Review független csoport és az Európai Dermatológiai Tanulmányi Csoport összefogott, hogy végre megválaszolja a kérdést: melyik krém a leghatásosabb az öregedés ellen? Végül Európa eddigi legnagyobb ránctalanító krémeket vizsgáló tanulmányát készítették el. Széles volt a paletta, összesen 197 ránctalanító terméket vizsgáltak meg az olcsó drogériás márkáktól a csillagászati áron kínált luxusmárkákig. Az eredményeiket nemrég közölték, a gyártók elsöprő többsége pedig valószínűleg a marketingszobában üvöltözik éppen...

Ha eddig te is sokféle krémet kipróbáltál akkor kapaszkodj meg, mert ez most fájni fog: a 197 vizsgált arckrém közül, mindössze 5 termék bizonyult hatásosnak a ráncok ellen, vagyis kevesebb mint 3 százalék vizsgázott jelessel.

A szakértők rámutattak, hogy a legtöbb krém azért bukott meg a vizsgán, mert azok molekulái túl nagyok ahhoz, hogy behatoljanak a bőr mélyebb rétegeibe. Ez utóbbi azért lenne fontos, mert ott zajlik a kollagéntermelés, a krémek többségének pedig ezt a folyamatot kellene serkentenie a bőr rugalmasságának javítása érdekében. 

Olyan ez, mintha egy kosárlabdát akarnánk átnyomni egy kulcslyukon – magyarázta az egyik kutató. Kiderült, hogy a legtöbb hatóanyag megül a bőr felszínén, és az első arcmosásnál le is jön, miközben a vásárló azt hiszi, a „bársonyos érzet” a siker jele.

Melyik a legjobb fiatalító krém?

A tanulmány eredményei sokkolták a világot, ugyanis kiderült, hogy az olcsó fiatalító krémek közül kerültek ki a valóban hatásos termékek. Ezek a következők:

  • Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream (~ 9 100 forint)
  • RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Night Cream (~ 8 400 forint)
  • Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Night Moisturizer (~ 7 700 forint)
  • No7 Protect & Perfect Intense ADVANCED Serum (~ 11 200 forint)

A legjobb fiatalító krémek listájának 5. eleme nem elérhető ebben a szövegben.  

Az öregedés vajon lassítható? Tudományos és extrém tippekért nézd meg a következő videót:

