Rohamot kapott a hat hónapos kislány: az ezt követő diagnózis szívszorító volt

Mindössze hat hónapos korában jelentkeztek rohamok egy brit kislánynál, amely később lesújtó diagnózishoz vezetett. Édesanyja, a 22 éves Ellie Richards orvoshoz vitte a lányát, Minnie Mae-t, aki azt gondolta, a kicsi talán epilepsziás lehet, majd a tesztek később felfedték, hogy a gyermek egy rendkívül ritka genetikai rendellenességgel született, amely világszerte mindössze 500 ember érint.

A ma már hároméves Minnie Mae-nél haploinszufficiencia szindrómát – vagy más néven MEF2C-hiányt -,egy neurofejlődési rendellenességet diagnosztizáltak, amikor 15 hónapos volt. Ez az állapot a kicsi agyát, izmait, alvását és emésztését is érinti, akinél 13 hónapos korában epilepsziát is felfedeztek, mialatt legyengült immunrendszerrel, hipotóniával, avagy csökkent izomtónussal, illetve beszéd- és mozgásszervi problémákkal is küzd.

Az MEF2C (Myocyte Enhancer Factor 2C) egy olyan gén, amely a szervezetben az úgymond fő vezetőként működik. Ez szabályozza, hogy mely más gének kapcsolnak be és ki a fejlődés során, és kritikus fontosságú az agysejtek, az izomsejtek, az immunsejtek és a szívsejtek növekedésében, illetve működésében egyaránt. Egyes esetekben a haploinszufficiencia szindróma autizmust okozhat, és látáskárosodást, súlyos vagy krónikus alvási nehézségeket, valamint gyomor- és bélrendszeri problémákat eredményezhet.

Minnie Mae édesanyjával azt is közölték, készüljön fel arra, a lánya talán soha nem fog tudni járni vagy beszélni. A hároméves kislány jelenleg továbbra sem képes a teljesen önállóan járásra: egy eszköz segítségével tud csak talpra állni, mialatt egyáltalán nem beszél, és az anyja folyamatos gondozására szorul. Ellie elmondása szerint a betegség a kislánya életének minden egyes aspektusát érinti, és komoly fejlődési rendellenességet okozott, ám egyelőre nincs rá megfelelő kezelés.

Minnie Mae januárban tette meg az első önálló lépéseit, ami lenyűgöző volt. Egyszer csak elsétált a konyha egyik oldaláról a másikra. Nem akartuk elhinni, és olyan elképesztően büszkék voltunk, hogy mindannyian örömkönnyeket hullattunk. Azóta sajnos nem sétált egyedül, de így is reményt adott nekünk

- mondta el Ellie, aki a párjával, a 23 éves Harrisonnal még egy kislány, a most 15 hónapos Hallie Rae szülei.

Függetlenül attól, hogy milyen érzelmi és fizikai hatással van rá ez az állapot, ő egy erős, szerető kislány, akit szerencsés vagyok, hogy a lányomnak nevezhetek. Egyszerűen csak csodálatos

- jelentette ki az édesanya, aki jelenleg egy GoFundMe-oldal segítségével próbál támogatást szerezni az MEF2C Alapítványnak, amely a Minnie Mae rendkívül ritka állapotában szenvedő gyermekeket támogatja, illetve igyekszik felhívni a figyelmet is erre a betegségre – írja a Daily Mail.