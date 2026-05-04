„Zombi lettem a gyógyszerektől” – 42 évig kezelték elmebetegként, mire kiderült: autista

Tyler Barnett egész életében kívülállónak érezte magát, és fogalma sem volt róla, hogy valójában autista. Miközben a külvilág felé sikeres PR-szakemberként mutatta magát, belül folyamatosan a túlélésért küzdött. Gyerekként zseninek bélyegezték, később szorongással, depresszióval és bipoláris zavarral kezelték, de a diagnózisok sosem stimmeltek. A férfi 42 éven át élt abban a hitben, hogy elromlott benne valami, amit meg kell javítani.

Tyler Barnettet évtizedekig félregyógyszerezték. Végül kislánya jött rá: édesapja autista

A húszas éveiben kezdődött a kaliforniai Calabasas városában élő Tyler története, amikor az orvosok elkezdték különböző pirulákkal tömni. A várt enyhülés helyett azonban jött a feketeleves: a gyógyszerek függőséghez és még rosszabb mentális állapothoz vezettek. A harmincas éveire már bipoláris zavart állapítottak meg nála, amihez még durvább készítményeket írtak fel.

A rendszer cserben hagyott, mert csak a szabálykövetést jutalmazza. Ez a világ nem nekem épült. Évekig úgy éltem, mint egy zombi a félrekezelés és a rossz gyógyszerek miatt

– emlékezett vissza Tyler a fájdalmas évekre.

A kislánya vette észre, hogy az apja autista

A fordulatot végül nem egy neves professzor, hanem Tyler tízéves kislánya hozta el, aki többször is megjegyezte az apjának: szerinte ő valójában autista. A férfi először a mesterséges intelligenciához fordult segítségért, majd 2026 tavaszán egy átfogó klinikai teszten is részt vett. Az eredmény minden korábbi elméletet romba döntött: Tyler nem elmebeteg, hanem 1-es szintű autizmussal és ADHD-val él.

Amikor kézhez kapta a papírt, elsírta magát. Egy videót is feltöltött az internetre, ami azóta bejárta a világot – szúrta ki a People magazin.

Végre rájöttem, hogy semmi baj nincs velem. Egész életemben próbáltam kitalálni, mi a bajom, és most végre megkönnyebbültem. Nem egy elromlott ló vagyok, hanem egy zebra

– fogalmazott a férfi.

Új élet, zombilét nélkül

A pontos diagnózis után Tyler élete 180 fokos fordulatot vett. Azonnal leállították a bipoláris zavarra kapott, kábító hatású szereiről, és olyan kezelést kapott, amely végre segíti az agya működését ahelyett, hogy elnyomná azt. Ma már nem teherként, hanem különleges képességként tekint az állapotára.

Ahogy kezdek visszatalálni a valódi önmagamhoz, tisztán látom: tökéletes vagyok úgy, ahogy vagyok. Ha megérted az autizmust és az ADHD-t, rájössz, hogy ez nem fogyatékosság, hanem szupererő

– mondta Tyler, aki végre nem zombiként, hanem teljes értékű emberként éli a mindennapjait.