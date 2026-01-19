Kiderült: ez segíthet az Alzheimer-kór diagnosztizálásában

Egy nemzetközi tanulmány azt vizsgálja, hogy az ujjbegyből vett vérvizsgálat segíthet-e az Alzheimer-kór diagnosztizálásában. Az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Kanadában 1000, 60 év feletti önkéntes bevonásával végzett tanulmány célja a betegséggel összefüggő biomarkerek kimutatása lesz.

Ujjbegyből vett vérvizsgálat segíthet az Alzheimer-kór diagnosztizálásában

Illusztráció: Ivan Kislitsin / Shutterstock

Az ujjbegyből végzett teszt segíthet az Alzheimer-kór diagnózisában

Dr. Michael Sandberg londoni háziorvost azután biztatták a tanulmányban való részvételre, hogy látta édesanyja lassú leépülését az Alzheimer-kórból.

A Bio-Hermes-002 tanulmányt a LifeArc orvosi kutatási jótékonysági szervezet és a Global Alzheimer's Platform Foundation vezeti, az Egyesült Királyság Demencia Kutatóintézetének támogatásával.

Dr. Giovanna Lalli, a LifeArc stratégiai és operatív igazgatója elmondta:

Három olyan fehérje jelenlétét vizsgáljuk, amelyeket az Alzheimer-kórhoz kötöttek, ezeket nevezzük véralapú biomarkereknek.

Ezen fehérjék koncentrációjának és szintjének elemzésével meg lehet állapítani, hogy fennáll-e egy személynél az Alzheimer-kór kialakulásának kockázata.

Tanulmányok kimutatták, hogy az amiloid és tau nevű fehérjék 15 évnél is tovább felhalmozódhatnak az egyének agyában, mielőtt mutatkoznának az Alzheimer-kór, a demencia leggyakoribb formájának tünetei.

Az ujjbegyből végzett teszt egyik fő előnye, hogy otthon is elvégezhető, és a mintát laboratóriumba lehet küldeni elemzésre, mivel nem igényel hűtést.

Remény van arra, hogy a vérvizsgálatokat végül az idősebb felnőttek demenciájának szűrőeszközeként lehet majd használni. A tanulmányba a mai napig 883 résztvevőt vontak be az 1000-ből, akik közül több mint 360-an töltötték ki az összes tesztet. Ez magában foglalja a kognitívan normális és enyhén károsodott emberek, valamint a korai stádiumú Alzheimer-kórban szenvedők keverékét.

A vizsgálat várhatóan 2028-ban fejeződik be - írja a BBC.