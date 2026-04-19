Időzített bomba ketyeg a testedben: csak a kardiológia „Szent Grálja” hatástalaníthatja időben

Sokkoló bejelentést tettek a tudósok: egy hihetetlen technológiai újításnak köszönhetően akár 5 évvel előre megjósolhatók lettek a különféle szívbetegségek, amelyeknek így a korai megelőzése is lehetségessé vált. A világ most feszülten figyel, mert ez lehet a kardiológia „Szent Grálja”, csak egy dolog kell hozzá.
Milliók élhetnek úgy a világban, hogy nem is sejtik: a közeljövőben valamilyen szívbetegséggel kell megküzdeniük; pedig egy lehetséges szívbetegség jelei aránylag korán jelentkeznek. A fulladás, dagadt boka, extrém fáradékonyság mind egyértelmű tünet lehet. Habár egészséges életmóddal szinte minden szívbetegség kockázata csökkenthető, nem sokan élik tudatosan a mindennapjaikat addig, amíg nem történik nagyobb baj. A brit tudósok egy csoportjának hála azonban forradalmi fordulat következhet be a szívbetegségek megelőzési lehetőségeiben, ugyanis
kifejlesztettek egy olyan mesterséges intelligencia alapú algoritmust, amely képes megjósolni, hogy kire vár halálos veszély, ha nem tesz időben az egészségéért. A gép kiszűri a szívelégtelenség legapróbb előjeleit már 5 évvel az első tünetek kialakulása előtt.
A kutatók több tízezer beteg adatait és szívfelvételeit töltötték fel és elemeztették a mesterséges intelligenciával, amely szorgosan számolni kezdett, hogy kiderítse: ki válik szívbeteggé a jövőben a jelenlegi egészségügyi helyzete alapján. Az eredmény szenzációs lett: a gép olyan jól teljesített, hogy megtanulta pontosan felismerni a legapróbb mikroszkopikus elváltozásokat a szívben, mindezt a szerv szerkezete és a véráramlás alapján. Ami a legmegdöbbentőbb, hogy azokat az elváltozásokat is észlelte, amelyeket egy szokásos vizit során gyakran nem szúrnak ki a kardiológusok. Az algoritmus nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen
A technológia egyelőre még a klinikai bevezetés kapujában áll, ám a szakértők már most úgy tekintenek rá, mint a kardiológia „Szent Gráljára”.
Ez olyan, mintha kaptunk volna egy kristálygömböt, amely megmutatja, kinek kell segítenünk most, hogy ne legyen késő később
– nyilatkozta az egyik kutató. A fejlesztést ugyanakkor negatív kritika is érte, miszerint nem biztos, hogy jó ötlet, ha egy gép teljes kórképet alkot rólunk az összes személyes egészségügyi adatunk birtokában. A kutatás szerint azonban a betegek többségének a hozzáállása egyöntetű: ha az MI-n múlik, hogy látják-e felnőni az unokáikat, akkor rábízzák magukat a technológiára.
