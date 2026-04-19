Időzített bomba ketyeg a testedben: csak a kardiológia „Szent Grálja” hatástalaníthatja időben

Időzített bomba ketyeg a testedben: csak a kardiológia „Szent Grálja” hatástalaníthatja időben

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 16:45
Hihetetlen bejelentést tettek a tudósok. A különféle szívbetegségek milliókat érintenek, egy forradalmi módszerrel azonban az orvosok képessé váltak öt évvel korábban megjósolni, ha valakinél biztosan kialakul valamilyen kardiovaszkuláris probléma. A tudomány már most úgy tekint a módszerre, mint a kardiológia „Szent Gráljára”.
Erdei Róbert Arnold
  • Brit tudósok olyan algoritmust fejlesztettek, amellyel lehetséges a szívbetegségek megelőzése.
  • Több tízezer páciens MRI és CT felvételeivel tesztelték a mesterséges intelligencián alapuló módszert.
  • Az MI a feltöltött adatokat hipergyorsan átfésülte és képessé vált 5 évvel a tünetek kialakulása előtt megjósolni, kinél alakulhat ki betegség.
  • Az orvostudomány a fejlesztésre úgy tekint, mint a kardiológia „Szent Gráljára”.

Sokkoló bejelentést tettek a tudósok: egy hihetetlen technológiai újításnak köszönhetően akár 5 évvel előre megjósolhatók lettek a különféle szívbetegségek, amelyeknek így a korai megelőzése is lehetségessé vált. A világ most feszülten figyel, mert ez lehet a kardiológia „Szent Grálja”, csak egy dolog kell hozzá.

Egy forradalmi fejlesztésnek hála a tudósok szerint a szívbetegségek megelőzhetők lesznek. Illusztráció: PerfectWave/Shutterstock

Lehetségessé válhat szinte minden szívbetegség megelőzése

Milliók élhetnek úgy a világban, hogy nem is sejtik: a közeljövőben valamilyen szívbetegséggel kell megküzdeniük; pedig egy lehetséges szívbetegség jelei aránylag korán jelentkeznek. A fulladás, dagadt boka, extrém fáradékonyság mind egyértelmű tünet lehet. Habár egészséges életmóddal szinte minden szívbetegség kockázata csökkenthető, nem sokan élik tudatosan a mindennapjaikat addig, amíg nem történik nagyobb baj. A brit tudósok egy csoportjának hála azonban forradalmi fordulat következhet be a szívbetegségek megelőzési lehetőségeiben, ugyanis

kifejlesztettek egy olyan mesterséges intelligencia alapú algoritmust, amely képes megjósolni, hogy kire vár halálos veszély, ha nem tesz időben az egészségéért. A gép kiszűri a szívelégtelenség legapróbb előjeleit már 5 évvel az első tünetek kialakulása előtt.

Így működik a mesterséges intelligencia alapú szűrőrendszer

A kutatók több tízezer beteg adatait és szívfelvételeit töltötték fel és elemeztették a mesterséges intelligenciával, amely szorgosan számolni kezdett, hogy kiderítse: ki válik szívbeteggé a jövőben a jelenlegi egészségügyi helyzete alapján. Az eredmény szenzációs lett: a gép olyan jól teljesített, hogy megtanulta pontosan felismerni a legapróbb mikroszkopikus elváltozásokat a szívben, mindezt a szerv szerkezete és a véráramlás alapján. Ami a legmegdöbbentőbb, hogy azokat az elváltozásokat is észlelte, amelyeket egy szokásos vizit során gyakran nem szúrnak ki a kardiológusok. Az algoritmus nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen

  • villámgyors számításokat végzett a meglévő MRI- és CT-felvélek alapján;
  • az esetek többségében pontosan eltalálta, hogy ki válhat szívbeteggé öt éven belül;
  • lesújtó diagnózis esetén a segítségének hála öt évnyi esélyt kapunk az életmódváltásra, a betegség kialakulásának megelőzésére.

Még fejlesztés alatt áll

A technológia egyelőre még a klinikai bevezetés kapujában áll, ám a szakértők már most úgy tekintenek rá, mint a kardiológia „Szent Gráljára”.

Ez olyan, mintha kaptunk volna egy kristálygömböt, amely megmutatja, kinek kell segítenünk most, hogy ne legyen késő később

– nyilatkozta az egyik kutató. A fejlesztést ugyanakkor negatív kritika is érte, miszerint nem biztos, hogy jó ötlet, ha egy gép teljes kórképet alkot rólunk az összes személyes egészségügyi adatunk birtokában. A kutatás szerint azonban a betegek többségének a hozzáállása egyöntetű: ha az MI-n múlik, hogy látják-e felnőni az unokáikat, akkor rábízzák magukat a technológiára.

(DailyMail)

Az MI sok más betegség korai észlelését is lehetővé teheti:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu