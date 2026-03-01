Új MR-vizsgáló a Semmelweis Egyetemen: Sárga tengeralattjáróba bújhatnak a gyerekek

A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának új MR-vizsgálójában a gyerekeknek olyan barátságos és támogató környezetet tudnak biztosítani, amely a legmodernebb feltételeket teremti meg a gyógyulásukhoz, és segíti leküzdeni a vizsgálattól való félelmet.

Ilyen hangulatos, tengeralattjárós váró fogadja a kis pácienseket az új MR-vizsgálóban Fotó: Semmelweis Egyetem

Az MR-vizsgálóhoz nemcsak az egyetem biztosított forrást, hanem komoly társadalmi összefogás is kísérte. A jótékonysági kampányban többek közt Bodrogi Gyula színművész is részt vett.

Számomra mindig öröm olyan kezdeményezésekben részt venni, ami a gyermekek gyógyulását segíti

- mondta az átadó ünnepségen.

Bodrogi Gyula és Fásy Ádám az új gyermek MR-vizsgáló átadásán Fotó: Bors

Az egyetemen minden második mágneses rezonancia vizsgálatot gyerekeken végeznek, és évente több száz oxigénhiánnyal, központi idegrendszeri betegséggel született vagy daganatos gyermeknek van szüksége MR-vizsgálatra. Az új MR-vizsgáló havonta akár 300 pácienst is tud fogadni.

A "sárga tengeralattjáróba" bebújni a kis hősnek egészen más érzés, így a kényelmetlenséget is jobban elviseli Fotó: Semmelweis Egyetem

Az ünnepélyes átadón részt vett dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki köszöntőjében arról beszélt, hogy a Semmelweis Egyetem a rangsorokban a világ legjobb egy százalékában szerepel, az elmúlt évek során nemzetközi tudományos publikációs tevékenysége 70 százalékkal nőtt és Magyarország legkomplexebb, legjobb egészségügyi ellátója.

Az orvosegyetemek között a világ 186., a világ összes egyeteme közül pedig a 272. helyen szerepel jelenleg, a kardiológiai tevékenysége a legjobb 30 között van, gyógyszerésztudományi tevékenysége pedig a 61. legjobb helyen áll a világon

– sorolta dr. Hankó Balázs. - A cél, hogy 2030-ra a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 100 egyeteme között szerepeljen és Közép-Európa és Európa egyik legjobb, legeredményesebb egészségügyi ellátója legyen" – emlékeztetett.

A ma átadott gyermek-MR ötvözi a tradíciót, innovációt és a családokra, gyermekekre való figyelmet

– vélekedett a miniszter. Kitért rá, hogy a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt keretében 128,8 milliárdnyi fejlesztés valósult meg, illetve vár megvalósításra.

Átadták a Semmelweis Egyetem új gyermek MR-vizsgálóját Fotó: Semmelweis Egyetem

Fontos számunkra, hogy Európa egyik legrégebbi gyermekgyógyászati intézményében, a Gyermekgyógyászati Klinikánkon a legkorszerűbb tudással és a legfejlettebb technológiával, a legmagasabb szintű ellátással segítsük a beteg gyerekek gyógyulását. Arra is odafigyelünk, hogy a kezelések a lehető legkisebb megterhelést jelentsék a kis pácienseinknek, és a kórházban töltött időt, amennyire csak lehet, könnyebbé és barátságosabbá tegyük számukra

– mondta köszöntőjében dr. Merkely Béla rektor. Emlékeztetett, hogy ez a fejlesztés egy jótékonysági kezdeményezéssel erősödött meg, amely 2024 végén indult. „A kampány során valódi társadalmi összefogás segítségével több mint 100 millió forint támogatás gyűlt össze, ami a teljes bekerülési költség 10 százaléka. Több mint 2100 magánszemély ajánlotta fel adója 1 százalékát, sokan egyéni támogatásokkal segítették az egyetemi forrásbevonással megvalósított beruházást, és számos hazai nagyvállalat is a kezdeményezés mellé állt” – részletezte a rektor.

Ez az összefogás jól mutatja, hogy az egyetem által képviselt értékek messze túlmutatnak az intézmény falain: a jövő generációinak egészsége közös felelősségünk

– hangsúlyozta dr. Merkely Béla. A rektor köszönetet mondott Bodrogi Gyulának, Ónodi Eszternek, Kamarás Ivánnak és Szabó Zsófinak, akik nyilvános szerepvállalásukkal segítették a gyűjtést.