Zaklatják a csajok a Megasztár szépfiúját: Bíró Csongor napi többször kap ilyen üzeneteket

A Megasztár Bíró Csongija nemcsak nagyon tehetséges énekes, de igazán helyes is, így nem csoda, hogy a tehetségkutató alatt rengeteg lány szemet vetett rá. És bár a fiatal zenész azt mindig megtartja magának, hogy éppen foglalt-e a szíve, a rajongók emiatt egyáltalán nem aggódnak. Sőt, ha esetleg úgy érzik, hogy hódítási kísérletük nem jár sikerrel, a visszavonulás helyett csak még inkább rákapcsolnak. Csongor most lapunknak mesélt arról, hogyan üldözik a csajok.

Bíró Csongor Megasztáros szereplése óta le sem tudja vakarni a csajokat (Fotó: TV2)

A Megasztár 2025-ös évadának 5. helyezettje Bíró Csongor Vitéz lett, aki bár továbbra is iskolába jár, de a zenei karrierje is szépen ível felfelé. Az énekes legközelebb a Csabai Csülök Karneválon lép majd fel, ami május 8-án és 9-én kerül majd megrendezésre, és ahol a rajongói végre ismét találkozhatnak vele. De Csongi talán jobban tenné, ha óvatos lenne, ugyanis úgy tűnik, akadnak olyanok, akik annyira beleszerettek a műsor alatt, hogy nem tudják, hol a határ.

„Sokan írnak nekem a műsor óta, még most is. A leggyakoribb talán az, hogy különböző osztályok megkeresnek, hogy az iskolájukban kampány van, és megkérnek, hogy csináljak nekik videót, ebből néha fel is veszek párat. De azért mindig van pár érdekes üzenet is” – kezdte a fiatal sztárpalánta.

Volt pár ember, főleg a Megasztár alatt, de most is, akit nem tudtam hova tenni. Az volt a legdurvább, akiknek így nem válaszoltam, és akkor mondhatni elkezdtek magukkal beszélgetni. Délután írt, hogy jaj, most nem érek rá, majd írok este, bocsi, aztán hogy szia, jó éjszakát, utána, hogy jó reggelt, és ez így ment napokig. Elég érdekes volt olvasni

– mesélte.

Bíró Csongor Macskakövön című saját dala nemrég jelent meg, amit egyenesen imádnak a rajongói (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

A Megasztár versenyzője nem fél a zaklatóktól

Ezek után persze sokakban felmerülne a félelem, hogy esetleg valaki kinyomozhatja az iskolája címét és bármelyik délután ott várhat rá. Csongor azonban nem így van ezzel, úgy gondolja, nincs mitől tartania.

„Nem aggódom amiatt, hogy ilyen baj lenne, én ennél sokkal pozitívabb vagyok” – nevette el magát az énekes.

És, hogy Bíró Csongor barátnője vajon mit szól ehhez? Azt sajnos nem árulta el, ugyanis igyekszik nagyon privátan kezelni azt, hogy egyáltalán van-e valakije.

Tartom magam ahhoz, hogy a magánéletemről nem nagyon beszélek nyilvánosan, úgyhogy az, hogy van-e barátnőm, egyelőre megmarad titoknak

– zárta le a témát.