Sokan csinálják, pedig rendkívül káros – Ez az egyszerű szokás növelheti a szívbetegségek kockázatát

Egy vizsgálat során kiderült, nemcsak az számít, mit eszünk a mindennapokban, hanem az is, mikor fogyasztjuk azt el. A rossz időzítéssel növelhetjük a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A kutatásból kiderült, hogy akik így étkeznek, hajlamosabbak lesznek a szívbetegségekre.

Ezzel a szokással a szívbetegségek kialakulásának kockázatát növelheted egy tanulmány szerint.

Fotó: Mahir KART / shutterstock

Az étkezési időnk befolyással lehet szívünk egészségére.

A késő esti étkezés összefügghet a szívbetegségek kialakulásának kockázatával.

Egy hosszabb éjszakai böjt kedvezően hathat a vérnyomásra és a vércukorszintre is.

Egy kutatás szerint ez a szokás növeli a szívbetegségek kialakulásának kockázatát

Ha tőled sem áll távol az esti nassolás, a késői vacsora vagy a lefekvés előtti falatozás, akkor ezt tudnod kell! A ScienceDaily-ben közölt tanulmány azt vizsgálta, hogyan hat a vacsora időpontja a szívünk egészségére. A résztvevőket két csoportra osztották. Az egyik csoport legalább három órával lefekvés előtt befejezte az étkezést aznapra, így az éjszakai böjt ideje 13–16 órára nőtt. A másik csoport megtartotta megszokott ritmusát, náluk a koplalási idő 11–13 óra maradt.

A nagyjából hét és fél hétig tartó vizsgálat végére több látványos különbség is kirajzolódott a résztvevők között.

Azoknál, akik korábban hagyták abba az evést:

az éjszakai vérnyomás átlagosan 3,5 százalékkal csökkent

a pulzusszám mintegy 5 százalékkal alacsonyabb lett

nappal pedig stabilabb vércukorszintet mértek a hosszabban böjtölők csoportjában

Ha böjtölési időszakunkat a test természetes ébrenlét-alvás ritmusához igazítjuk, javíthatjuk a szív, az anyagcsere és az alvás közötti koordinációt, amelyek együttesen védik a szív- és érrendszer egészségét

– mondta Dr. Daniela Grimaldi, a tanulmány szerzője.

Miért nem szabad enni lefekvés előtt?

A szervezetünk nem egyformán dolgozza fel a tápanyagokat nappal és éjszaka.

Fotó: Stock-Asso / shutterstock

Este lassul az anyagcsere, romlik az inzulinérzékenység, és a szív- és érrendszer is más terhelést kap. Ha közvetlenül alvás előtt vacsorázunk, az emésztésünk és az éjszakai regenerációs folyamataink tulajdonképpen versengeni kezdenek egymással, ami megzavarja az autonóm idegrendszer működését. Ez hosszú távon akár rossz vérnyomáshoz és ritmuszavarhoz is vezethet. A kutatók szerint, ha betartjuk a lefekvés előtti háromórás étkezési tilalmat, csökkenthetjük a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, mert a böjttel javíthatjuk a vérnyomásunkat és a vércukorszintünket is.