Sokan csinálják, pedig rendkívül káros – Ez az egyszerű szokás növelheti a szívbetegségek kockázatát

Egy vizsgálat során kiderült, nemcsak az számít, mit eszünk a mindennapokban, hanem az is, mikor fogyasztjuk azt el. A rossz időzítéssel növelhetjük a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A kutatásból kiderült, hogy akik így étkeznek, hajlamosabbak lesznek a szívbetegségekre.
Ha tőled sem áll távol az esti nassolás, a késői vacsora vagy a lefekvés előtti falatozás, akkor ezt tudnod kell! A ScienceDaily-ben közölt tanulmány azt vizsgálta, hogyan hat a vacsora időpontja a szívünk egészségére. A résztvevőket két csoportra osztották. Az egyik csoport legalább három órával lefekvés előtt befejezte az étkezést aznapra, így az éjszakai böjt ideje 13–16 órára nőtt. A másik csoport megtartotta megszokott ritmusát, náluk a koplalási idő 11–13 óra maradt.
A nagyjából hét és fél hétig tartó vizsgálat végére több látványos különbség is kirajzolódott a résztvevők között.
Azoknál, akik korábban hagyták abba az evést:
Ha böjtölési időszakunkat a test természetes ébrenlét-alvás ritmusához igazítjuk, javíthatjuk a szív, az anyagcsere és az alvás közötti koordinációt, amelyek együttesen védik a szív- és érrendszer egészségét
– mondta Dr. Daniela Grimaldi, a tanulmány szerzője.
Este lassul az anyagcsere, romlik az inzulinérzékenység, és a szív- és érrendszer is más terhelést kap. Ha közvetlenül alvás előtt vacsorázunk, az emésztésünk és az éjszakai regenerációs folyamataink tulajdonképpen versengeni kezdenek egymással, ami megzavarja az autonóm idegrendszer működését. Ez hosszú távon akár rossz vérnyomáshoz és ritmuszavarhoz is vezethet. A kutatók szerint, ha betartjuk a lefekvés előtti háromórás étkezési tilalmat, csökkenthetjük a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, mert a böjttel javíthatjuk a vérnyomásunkat és a vércukorszintünket is.
A tanulmány alapján a módszer főleg a középkorú és idősebb, anyagcsere-problémákra hajlamos embereknél lehet hasznos, de általános prevencióként is szóba jöhet.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben!
Az alábbi videóban felsorolt ételek fogyasztásával sokat tehetsz szíved egészségéért:
