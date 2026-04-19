Éveken át kínozta a szorongás a nőt - nem mindennapi betegséget diagnosztizáltak nála

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 17:30
Egy fiatal nő évekig pánikrohamokkal küzdött. A szorongása nem mindennapi betegség miatt alakult ki.

Szorongástól és pánikrohamoktól szenvedett hosszú éveken keresztül egy 29 éves nő, aki évekig nem kapta meg a megfelelő diagnózist. Hosszú utat kellett bejárnia addig, amíg végre megkapta a választ a kellemetlen tünetekre.

Szorongás és pánikroham gyötörte éveken keresztül, mire kiderült mi okozta a mentális problémákat
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Szorongás és pánikroham - premenstruációs szindróma okozta a tüneteket

Hosszú éveken keresztül szenvedett szorongástól, pánikrohamoktól és hangulatingadozásoktól a 29 éves Polly Matinovic. Sokáig nem tudta mi állhat a tüneteket hátterében míg egy nap kiderült, hogy premenstruációs szindrómában szenved, amely a menstruáció előtti hetekben okoz komoly testi és lelki panaszokat.  

Egy családi tragédia után kezdődtek Polly tünetei, nővére halála után nem sokkal. „Öt és fél éve halt meg a testvérem, akkor kezdődött minden” – mondta Polly, akit a mellfájdalom, a puffadás és a kimerültség mellett szorongás, pánikrohamok és depresszív hangulat is kínozta. Orvoshoz fordult, azonban úgy érezte, nem vették komolyan a tüneteit: „Senki nem említette a PMDD-t (Premenstruációs Diszfóriás Zavar), azt mondták, csak a hormonális változásokra vagyok érzékenyebb.” 

Polly egy ideig nem tudta eldönteni, hogy tüneteit a gyász vagy egy esetleges betegség okozza. Antidepresszánsokat írtak fel neki, közben családja tehetetlenül nézte végig a szenvedését. Később azonban észrevette, hogy a tünetek a ciklikusan, a menstruációs ciklusának egy adott szakaszában jelentkeznek. 2023 elején, két évnyi küzdelem után felkeresett egy hormonspecialistát, ő diagnosztizálta végül a PMDD-t. 

Most rajta van a sor, hogy másokon segítsen

A diagnózis ugyan már meg volt, a helyzet azonban nem vált könnyebbé. Sokféle kezelést is kipróbált, köztük a hormonterápiát is, amit végül egy rossz reakció miatt abba kellett hagynia. Az állapota egyre rosszabb lett. 

Egy nap azt mondtam: nem bírom tovább, nem akarok így élni. Két hétig képes vagy arra, hogy összeszeded magad, aztán újra teljesen összeomlasz. Ez kimerítő.

– idézte fel. Végül visszaköltözött szüleihez, mert teljesen rájuk szorult. 

2024 nyarán jött el a fordulópont: a nyaralás során a hotelszobát sem volt képes elhagyni, annyira rosszul lett. Ekkor egy funkcionális orvoslással foglalkozó szakemberhez fordult segítségért. „Ez volt az első alkalom, amikor valaki azt mondta, hogy a problémáim részben idegrendszeri és traumához köthetők.” Polly ekkor kezdett holisztikus megközelítést alkalmazni, részletes hormonvizsgálatokkal és életmódbeli változtatásokkal.  A fiatal nő néhány hónap alatt jelentős javulást tapasztalt: „Elkezdetem megérteni, hogyan hat a hormonokra a stressz és a trauma, végül a tüneteim fokozatosan enyhültek.”  

Tapasztalataira építette végül a saját vállalkozását, amivel más nőknek segít. Mint mondja, sokan nem engedhetik meg maguknak azt az utat, amit ő járt végig, és most úgy érzi, hogy segítenie kell nekik - írta a Mirror

 

