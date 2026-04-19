Éveken át kínozta a szorongás a nőt - nem mindennapi betegséget diagnosztizáltak nála

Szorongástól és pánikrohamoktól szenvedett hosszú éveken keresztül egy 29 éves nő, aki évekig nem kapta meg a megfelelő diagnózist. Hosszú utat kellett bejárnia addig, amíg végre megkapta a választ a kellemetlen tünetekre.

Szorongás és pánikroham gyötörte éveken keresztül, mire kiderült mi okozta a mentális problémákat

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Szorongás és pánikroham - premenstruációs szindróma okozta a tüneteket

Hosszú éveken keresztül szenvedett szorongástól, pánikrohamoktól és hangulatingadozásoktól a 29 éves Polly Matinovic. Sokáig nem tudta mi állhat a tüneteket hátterében míg egy nap kiderült, hogy premenstruációs szindrómában szenved, amely a menstruáció előtti hetekben okoz komoly testi és lelki panaszokat.

Egy családi tragédia után kezdődtek Polly tünetei, nővére halála után nem sokkal. „Öt és fél éve halt meg a testvérem, akkor kezdődött minden” – mondta Polly, akit a mellfájdalom, a puffadás és a kimerültség mellett szorongás, pánikrohamok és depresszív hangulat is kínozta. Orvoshoz fordult, azonban úgy érezte, nem vették komolyan a tüneteit: „Senki nem említette a PMDD-t (Premenstruációs Diszfóriás Zavar), azt mondták, csak a hormonális változásokra vagyok érzékenyebb.”

Polly egy ideig nem tudta eldönteni, hogy tüneteit a gyász vagy egy esetleges betegség okozza. Antidepresszánsokat írtak fel neki, közben családja tehetetlenül nézte végig a szenvedését. Később azonban észrevette, hogy a tünetek a ciklikusan, a menstruációs ciklusának egy adott szakaszában jelentkeznek. 2023 elején, két évnyi küzdelem után felkeresett egy hormonspecialistát, ő diagnosztizálta végül a PMDD-t.

Most rajta van a sor, hogy másokon segítsen

A diagnózis ugyan már meg volt, a helyzet azonban nem vált könnyebbé. Sokféle kezelést is kipróbált, köztük a hormonterápiát is, amit végül egy rossz reakció miatt abba kellett hagynia. Az állapota egyre rosszabb lett.

Egy nap azt mondtam: nem bírom tovább, nem akarok így élni. Két hétig képes vagy arra, hogy összeszeded magad, aztán újra teljesen összeomlasz. Ez kimerítő.

– idézte fel. Végül visszaköltözött szüleihez, mert teljesen rájuk szorult.

2024 nyarán jött el a fordulópont: a nyaralás során a hotelszobát sem volt képes elhagyni, annyira rosszul lett. Ekkor egy funkcionális orvoslással foglalkozó szakemberhez fordult segítségért. „Ez volt az első alkalom, amikor valaki azt mondta, hogy a problémáim részben idegrendszeri és traumához köthetők.” Polly ekkor kezdett holisztikus megközelítést alkalmazni, részletes hormonvizsgálatokkal és életmódbeli változtatásokkal. A fiatal nő néhány hónap alatt jelentős javulást tapasztalt: „Elkezdetem megérteni, hogyan hat a hormonokra a stressz és a trauma, végül a tüneteim fokozatosan enyhültek.”