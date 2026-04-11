Itt a legújabb nagy durranás: a tudomány szerint a sertéssperma szemcsepp a rákot is gyógyítatja

Először valószínűleg te is felszaladt szemöldökkel olvasod a hírt, de ne ítélj elsőre: a tudomány néha egészen bizarr helyekről merít ihletet, és most pont a sertés spermiumaiban találták meg a megoldást egy kegyetlen gyerekkori betegségre. A Shenyang Gyógyszerészeti Egyetem kutatói ugyanis rájöttek, hogy ami az utódnemzésnél segít áttörni a gátakat, az a rák elleni gyógyszerek fejlesztésében is aranyat érhet.

Sertésspermát használnak információszállítása az új generációs rák elleni gyógyszerben.

Ez a különleges hatóanyag szállítási módszer képes áthatolni a szem védelmi vonalán.

A gyermekkori szemdaganat kezelésének új, fájdalommentes alternatívája lehet.

Az exoszómák belsejébe csomagolt rákellenes hatóanyag, amely közvetlenül a tumort támadja.

Az egereken végzett kísérletek során a daganat növekedése jelentősen lassult.

A hagyományos kemoterápiával és injekciókkal szemben ez a módszer megkíméli az ép részeket.

A szemrák eddig kemény dió volt a tudósok számára. Hagyományos módszerekkel – lézerrel és kemoterápiával – csak nagy áldozatok árán tudták megmenteni a páciensek látását. Most kínai kutatóknak sikerült kifejleszteniük egy eljárást, ami amilyen bizarul hangzik, éppen olyan hatékony, ugyanis sertésondóból készül.

Miért különleges a sertéssperma alapú, rák elleni gyógyszer?

Az eljárás azt használja ki, hogy a sertések spermiumaiból kinyert nano-méretű hírvivő sejtek (exoszómák) természetüknél fogva zseniálisan képesek navigálni magukat a biológiai akadályok között. Ez a képesség teszi lehetővé, hogy a gyógyszer hatóanyaga szemcseppként alkalmazva el tudjon jutni olyan helyekre is, amikhez az orvosok korábban nem vagy csak nehezen tudtak hozzáférni.

Ezekbe az exoszómákba a tudósok egy speciális, „tumorgyilkos” nanoenzim rendszert helyeztek, amelyet a rákos sejtek elpusztítására terveztek. Miután a beteg szemébe cseppentik a részecskéket, azok ennek a módszernek köszönhetően – a legtöbb gyógyszerrel ellentétben – át tudnak jutni a retina védőrétegén. Amint bejutottak a szervezetbe, – mint afféle titkosügynökök – közvetlenül a tumorsejteket célozzák meg. Az egérkísérletekben a tumor növekedése jelentősen lelassult, és az állatok megőrizték a látásukat. Amikor ugyanezt a kezelést exoszóma-adagoló rendszer nélkül alkalmazták, az nem tudott behatolni a retinába és a rák tovább burjánzott.