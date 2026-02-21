HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A szemrákra hívja fel a figyelmet egy édesanya: furcsa tünet jelezte, hogy valami nem stimmel

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 15:30
Villanás, és fekete folt jelent meg előtte. Ezek jelezték a szemrákot egy édesanyánál.

Szemrákkal diagnosztizáltak egy hatgyermekes édesanyját, aki egy furcsa tünetet észlelve jött rá, hogy valami nem stimmel. Mivel azonnal orvoshoz fordult, időben elkapták a betegséget, de nehéz időszakon ment keresztül, és a teljes gyógyulás is messze van még.

Furcsa tünet jelezte a szemrákot az édesanyánál
Fotó: Unsplash

Szemrákot jelzett a villanás

Hatgyermekes édesanyánál diagnosztizáltak rákot, miután számos problémát tapasztalt: elmosódottan látta környezetét és furcsa villanásokra panaszkodott. Az 51 éves brit Tammy Jackson egy sor vizsgálat után tudta meg, hogy a szemében rákos elváltozás van.  

2025. szeptember 22-én a swindoni temetkezési tanácsadó éppen teát főzött a munkahelyén, amikor először észrevett egy „villanást”. Először azt hitte, egy légy repült el előtte, de néhány nappal később újra tapasztalta a furcsa tünetet, majd egy reggel arra ébredt, hogy egy hatalmas fekete folt jelent meg jobb szemének közepén, amelyet elmosódott, nedves festékfolthoz hasonlított. Ekkor már orvoshoz fordult.

Elég gyorsan megvizsgáltak, de a megérzésem azonnal azt súgta, hogy valami nem stimmel. Amikor eljött a hétfő, felébredtem, és csak arra gondoltam, hogy ez rák. Ezt mondtam Martinnak, a férjemnek is.

 - idézi fel az édesanya.  

Azt hitte, hogy véget ér az élete

Szeptember 29-én Jackson további vizsgálatokon esett át. Néhány óra múlva rosszindulatú elváltozást találtak a szemében, így egy másik kórházba küldték tovább, egy szakorvoshoz. Időközben a folt egyre nagyobb lett, folyadék szivárgott a szeméből, és fejfájás is gyötörte. Egy körülbelül 7 órás vizsgálat után kiderült, hogy Tammy szemében egy úgynevezett kis méretű érhártya-melanoma található. 

Az érhártya-melanoma a szemben lévő leggyakoribb rosszindulatú daganat, évente körülbelül 600–700 új esetet diagnosztizálnak az Egyesült Királyságban. 

Amikor meghallod ezeket a szavakat, automatikusan azt gondolod, hogy ennyi volt. Az életednek vége.

- nyilatkozta az anyuka.

Javult az állapota, de a gyógyulás még messze van

Az édesanya kezelése november 13-án kezdődött. Mára már a prognózisa jó, legközelebb májusban esedékes a kezelés hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló kontrollvizsgálat. Ezt követően valószínűleg évente rendszeres ellenőrzésre lesz szüksége. Bár az állapota javult a kezelés után, látása nem tért vissza teljesen.

A legfontosabb dolog: ha szemvizsgálatra kell menni, akkor menjenek el. Tényleg nem érdemes halogatni. Túl könnyű lenne. Magam is megtettem. Ha a történetem csak egy embernek segít, akkor az egy emberrel több, aki megkapja a szükséges segítséget. 

- nyilatkozta a Daily Mailnek

 

