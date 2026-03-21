„Imádkoztam érte, hogy túlélje” - hetekig lélegeztetőgépen volt, 3 évesen küzd a daganattal Arabella

Mintha csak egy szörnyű rémálom legkegyetlenebb forgatókönyve valósult volna meg Tóth Ignác és Lakatos Mária családja számára. Néhány hónappal ezelőtt az életük új irányt vett, amikor kislányuk, a 3 éves Arabella hirtelen rosszul lett, majd az orvosok kimondták a legrosszabbat: sajnos daganattal küzd.

Arabella hősként küzd az őt ostromló daganat ellen / Fotó: Beküldött fotó

Milyen daganat támadta meg?

Arabella mindig mosolygós, vidám gyermek volt, aki jókedve derítette a családját még akkor is, amikor szomorúak voltak. 2025 őszén, azonban minden megváltozott: a kislány nyakánál az Aranyosapátiban élő szülők egy elváltozást tapintottak ki.

Az elején csak belázasodott, amit kezeltünk, majd egyszer csak köhögni kezdett. Három napra rá az állkapcsánál és a nyakánál egy mandarin nagyságú csomót éreztünk. Arabellánk kórházba került, egy hétig a Nyíregyházi Klinikán feküdt. A szívünk szakadt meg, nem értettük, hogy mi történik

– kezdte el mesélni a Borsnak az aggódó apuka.

Miután Arabellát hazaengedték, remélték, hogy az egészsége helyrejön , ám sajnos tévedtek. Az állapota két nap alatt rémisztően romlani kezdett:

a térde,

a csuklója,

a nyak- és csípő ízületei

is hirtelen begyulladtak.

Újabb 10 napra kórházba került, hogy végre kiderüljön, mégis milyen kór dolgozik a kislány egészsége ellen. Az orvosok a legrosszabbat sejtették, ezért azonnal cselekedtek: átszállították Arabellát a Debreceni Klinikára, ahol a csontvelő vizsgálat eredménye október 18-án, pénteken kimondta minden szülő rémálmát – a 3 éves gyermeken a leukémia tünetei jelentkeztek, súlyos beteg. A diagnózis sokkolta Ignácékat.

- Én már akkor majdnem összeestem, amikor csontvelő-mintát vettek a kicsinktől a daganat kizárása miatt. A feleségemmel összeomlottunk, nagyon sokat sírtunk a gyerekért – vallotta be Ignác.

Ignác és Mária hetente ingáznak a Debreceni Klinikára, hogy gyermekük megkapja az életmentő kezeléseket / Fotó: Beküldött fotó

„Három hétig lélegeztetőgépen volt”

Mindennek már 5 hónapja, Arabella pedig azóta is kitartóan küzd a testében lappangó tumor ellen, amely időközben újabb csapásokat is mért rá: epilepsziás rohama volt, ráadásul trombózist és agyvérzést is kapott és intenzív osztályra került. Ignác és neje, Mária fohászkodtak Istenhez, hogy mentse meg a gyermeküket, amikor tavaly november 13-án újabb fájdalmas hírt közöltek velük az orvosok – Arabellát vastagbél gyulladás miatt azonnal műteni kellett. A kislánnyal a kórházban az édesanyja maradt, Ignác pedig aznap este az utcán virrasztott.

Ötven százalék esélyt adtak az orvosok, hogy túléli. Onnantól nem érdekelt semmi, leültem egy padra és egész este fent voltam. Gyötört, hogy mi lehet vele. Imádkoztam érte, hogy túlélje! Százszor átgondoltam, hogy ha nem így lesz, én biztosan öngyilkos leszek...

– mondta elcsukló hangon az apuka. Szerencsére a műtét sikeres volt, ám a daganat újabb csapást mért Arabellára, három hétig lélegeztetőgépen volt, majd miután felébredt, idővel a kemoterápiás kezelésbe is belevágtak. A gyermek az elején pokoli kínokat élt át!