"Mintha gyorsított felvételen öregedett volna" – leleplezte a gyászoló férj, milyen valójában a rák elleni küzdelem

Megrázó őszinteséggel mutatta meg felesége utolsó éveit Mark Burkholder, aki fotókon és videókon keresztül dokumentálta Paige küzdelmét egy ritka, halálos májrákkal. A férfi szerint nem hősi történetet akartak elmesélni, hanem a betegség nyers, sokszor kimondhatatlan valóságát.

Dokumentálta felesége rákkal való küzdelmét a férfi

Fotó: Mark Dohner/Facebook

A rák mindent elragadott

Paige Burkholder mindössze 32 éves volt, amikor 2022-ben egy ritka májdaganattal, kolangiokarcinómával diagnosztizálták. A házaspár nem sokkal korábban költözött a Washington állam partjainál fekvő San Juan-szigetekre, ahol Paige történelmet tanított volna.

A kezdeti tünetek ártalmatlannak tűntek: enyhe gyomor- és hátfájdalom. A vizsgálatok azonban hamar kimutatták a májában növekvő, softball-labda méretű tumort, amely az orvosok szerint szinte biztosan rosszindulatú volt. A betegség rendkívül gyors lefolyású volt. Mire Paige megkezdte a kemoterápiát 2022 decemberében, a daganat már futball-labda méretűre nőtt. Az első kezelésre karácsony környékén, hóviharban indultak el.

Mark elmondása szerint felesége kezdetben reménykedni próbált, és környezetének is úgy beszélt a betegségről, mintha azzal együtt lehetne élni. Ő azonban ápolóként a valóságot képviselte, és ekkor fogalmazódott meg benne az igény, hogy dokumentálják mindazt, amit valóban átélnek.

A férfi szerint a rákot gyakran hősi küzdelemként ábrázolják, miközben a valóság sokkal inkább folyamatos szenvedés, kimerültség és fájdalom.

Paige állapotát később úgy jellemezte:

Mintha gyorsított felvételen öregedett volna.

A felvételeket életük során nem osztották meg nyilvánosan. Mark csak felesége halála után, 2025 decemberében tette közzé az első videót a TikTokon, amely rövid idő alatt százezrekhez jutott el, írja a People.

A visszajelzések hatására Mark a gondozók szerepére helyezte a hangsúlyt. Elmondása szerint az ápolás legnehezebb része a folyamatos jelenlét: a nap 24 órájában készenlétben lenni, fizikailag és lelkileg is. Ma küldetésének tekinti a „radikális őszinteséget” a rákbetegséggel kapcsolatban. Úgy véli, ha a szenvedést nem kozmetikázzák, a környezet is jobban megérti, milyen valódi segítségre van szükség.