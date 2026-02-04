Filmekkel a gyilkos kór ellen: világsztárok történetei adnak millióknak erőt a rák elleni küzdelemben

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 20:35
Február 4-én a gyilkos kór elleni küzdelemre hívják fel világszerte a figyelmet. A Rákellenes világnap alkalmából íme 5 film, ami őszintén beszél a tízmilliókat értintő betegségről.
Korunk és életünk egyik legnagyobb ellensége továbbra is a gyilkos kór. A Rákellenes Világnap alkalmából összegyűjtöttünk néhány olyan filmet, amelyek orvosi, érzelmi vagy történeti szempontból hitelesen mutatják be a betegség elleni küzdelmet. Sajnos, – ahogy az életben – itt sem végződik minden történet happy enddel, ám olyan világsztárok tolmácsolják a megrendítő sorsokat, mint Cameron Diaz, Shirley MacLaine, Seth Rogen vagy Emma Thompson.

rák
50-50 az esélye a rákkal szemben a Fifti-fifti főhősének (Fotó: imdb.com)

Rákos megbetegedések a vásznon

Fifti-fifti (2011)

Fekete humorral mesélni a gyilkos kórról merész húzás, de Seth Rogennek és Joseph Gordon-Levittnek ez is sikerült. Az 50/50 egy huszonéves fiú diagnózisát mutatja be, aki fiatal kora ellenére igyekszik a lehető legreálisabban megélni a súlyos eredményeket. A film nem szentimentális, sokkal inkább őszintén beszél a barátságról, a félelemről, sőt a bénázó terapeutákról és orvosokról is. Vajon így lehet túlélni a túlélhetetlent?

Csillagainkban a hiba (2014)

A 2000-es években népszerűvé vált young adult, vagyis a fiatal felnőtteknek szóló történetek egyik legismertebb darabja a Csillagainkban a hiba. Két rákbeteg tinédzser története, amelyet szinte lehetetlen zsebkendő nélkül végignézni, hiszen az életet épp csak elkezdő fiataloknak kell szembenézniük saját halálos ítéletükkel. A film az ő nézőpontjukból beszél szerelemről és elmúlásról. A rák számukra nem „szép történet”, mégis az alkotás zsenialitása, hogy ebből a helyzetből is képes némi szépséget és intimitást teremteni.

Tinirománc a halál árnyékában (Fotó: imdb.com)

Wit – Fekete angyal (2001)

Az HBO tévéfilmje sok helyen tananyaggá vált, annyira tűpontos képet ad egy rákbeteg negyvenes nő életéről. A kétszeres Oscar-díjas Emma Thompson brutálisan erős alakítást nyújt egy irodalmár professzorként, aki nemcsak saját halálos ítéletével, hanem a kórházi rendszer bonyolult, átláthatatlan, bürokratikus világával is küzd. A Wit megrendítő és kegyetlenül pontos film a kiszolgáltatottságról.

Emma Thompson sokkoló alakítást nyújt a haldokló nő szerepében Fotó: HBO

A nővérem húga (2009)

Vajon milyen áldozatokat hozhatunk azért, hogy gyermekünk éljen? Születhet-e egy gyerek pusztán azért, hogy egy másikat életben tartson? Ilyen és ehhez hasonló morális dilemmákat mutat be a Cameron Diaz nevével fémjelzett, A nővérem húga című film. A színésznő karakterének lánya leukémiában szenved, míg kisebbik gyermeke számos orvosi beavatkozáson esett át azért, hogy nővére életben maradhasson. Egy nap azonban a kislány ügyvédet fogad, és beperli szüleit, mert nem akar többé donor lenni testvére számára. A szívszaggató történet azt mutatja meg, meddig képesek elmenni az emberek egy szélmalomharcban a szerettükért.

Becéző szavak (1983)

Hollywood két ikonikus színésznője, Debra Winger és Shirley MacLaine filmje alapműnek számít a rákos megbetegedéseket bemutató alkotások között. Látszólag anya–lánya drámáról van szó, ám a film felénél megjelenik a halálos kór a kissé kusza család életében. Ez volt az első hollywoodi film, amely reális képet adott a palliatív, vagyis élethosszabbító és életvégi ellátásról. A rák itt az élet egészének mérlegévé válik: megbánások, kimondatlan szeretet és humor keveredik a fájdalommal.

 

 

