Megdöbbentő: akivel együtt élsz, az a beleidben is nyomot hagy

Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb felfedezése a bélbaktériumok fontossága. Ezek a kis lények a belünkben élnek és majdnem minden funkcióra hatással vannak, amire a testünk képes. Sajnos ezeket a kis fickókat mi, emberek rendre lemérgezzük gyorskajával és édesítőszerekkel, és az is hatással van rájuk, ha több emberrel élünk együtt.

A mikrobiomos kísérletet poszátákon végezték el, de emberekre is vonatkoztatható / Fotó: shutterstock / COULANGES

A mikrobiom kutatás az elmúlt évtizedek legnagyobb szenzációja.

Akivel együtt élsz, azoktól elkaphatunk baktériumokat, de nem úgy, ahogy gondolnánk.

Akikkel sokáig együtt élünk, azokkal hasonló lesz a bélflóránk.

Furcsán hangzik, de úgy tűnik, hogy azok az emberek, akikkel a legtöbb időnket töltjük, közvetetten hatással vannak arra is, hogy milyen baktériumok nyüzsögnek a beleinkben. Egy friss tanulmány, amely a Molecular Ecology című tudományos lapban jelent meg, erre talált bizonyítékokat. Csak, hogy az elején tisztázzuk, a kísérletet egyelőre csak madarakkal végezték el. Egészen pontosan a Seychelle-szigeteki poszátákról van szó, akik a sziget egy eldugott zugában élnek.

Jogos a kérdés, hogy vajon miért nem rágcsálók voltak a kísérlet alanyai, hiszen az egereket emlős voltuk miatt még csak-csak párhuzamba lehet hozni az emberi fiziológiával. Miért is a madarakat választották? Nos, ez rejtély marad, de amit találtak, talán az emberi kapcsolatokra is ráhúzható.

Minél közelebb vagyunk valakihez, annál hasonlóbb lesz a mikrobiomunk az övéhez

A kutatók rájöttek, hogy azok a madarak, amelyek közös fészekben laktak – általában pároknál és a tojásokat költő, a fiókákat etető mostohaszülőknél –, sokkal hasonlóbb bélbaktériumokkal rendelkeztek, mint azok, akik ugyan ugyanazon a területen élnek, de távolabb vannak egymástól.

A különbség különösen egy bizonyos mikrobatípusnál volt feltűnő: az anaerob baktériumoknál, amelyek oxigéndús környezetben nem élnek meg és általában közvetlen fizikai érintkezés útján terjednek. Ez a baktérium erősen összefügg a közeli kapcsolattal: azok a madarak, akik gyakran érintkeztek egymással, megosztották egymással, míg akik nem nagyon lógtak együtt, azoknál ez a mikroba nem volt jelen.