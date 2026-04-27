KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kelenföldi túszdráma: sosem látott fotók az akcióról – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 21:22
Szombaton a TEK embereinek kellett kivonulnia Kelenföldre egy társasházhoz, ugyanis egy férfi azzal fenyegetőzött, hogy meggyilkolja a barátnőjét. A kelenföldi túszdráma elkövetőjét a rendőrség elfogta, az ügyészség pedig indítványozta a letartóztatását.
M. N.
A szerző cikkei

Felfokozott hangulat, állig felfegyverkezett TEK-esek – így zajlott szombaton (ápr.25.) a kelenföldi túszdráma, az Etele úton. Páncélozott autóval, pajzzsal érkeztek a Terrorelhárítási Központ szakemberei. Velük együtt pedig mesterlövészek is kivonultak. Mutatjuk a helyszínről, a legjobban sikerült képeket! 

Páncélozott autóval érkeztek a TEK emberei a Kelenföldi túszdráma helyszínére
 Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

Kelenföldi túszdráma: megmenekült az áldozat

Szirénázva, fegyverekkel vonult ki a TEK Kelenföldre, lezárták az Etele út egy részét. A helyiek is azonnal felkapták a fejüket, őket is érdekelte, hogy vajon miért van szükség ekkora erők megmozdulására. Hamar kiderült, hogy az egyik társasházhoz vonultak, ahol a második emeleten egy férfi fogva tartotta a barátnőjét és azzal fenyegette, hogy meggyilkolja őt. Hosszú ideig tartott a túsztárgyalás, de végül a nőt meg tudták menteni, a férfi pedig elfogni. 

A támadót bilincsben ültették be a mentőautóba, ahol szintén TEK-esek vigyáztak rá. Úgy tudjuk a nő épségben kijutott az épületből. 

 

Kérdésünkre a BRFK, megerősítette a túszdrámát: 

2026. április 25-én 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége  is a helyszínre ment.  A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a  rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van

 – közölték. 

Az ügyészség pedig indítványozta a férfi letartóztatását. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu