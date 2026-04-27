Kelenföldi túszdráma: sosem látott fotók az akcióról – Galéria

Felfokozott hangulat, állig felfegyverkezett TEK-esek – így zajlott szombaton (ápr.25.) a kelenföldi túszdráma, az Etele úton. Páncélozott autóval, pajzzsal érkeztek a Terrorelhárítási Központ szakemberei. Velük együtt pedig mesterlövészek is kivonultak. Mutatjuk a helyszínről, a legjobban sikerült képeket!

Kelenföldi túszdráma: megmenekült az áldozat

Szirénázva, fegyverekkel vonult ki a TEK Kelenföldre, lezárták az Etele út egy részét. A helyiek is azonnal felkapták a fejüket, őket is érdekelte, hogy vajon miért van szükség ekkora erők megmozdulására. Hamar kiderült, hogy az egyik társasházhoz vonultak, ahol a második emeleten egy férfi fogva tartotta a barátnőjét és azzal fenyegette, hogy meggyilkolja őt. Hosszú ideig tartott a túsztárgyalás, de végül a nőt meg tudták menteni, a férfi pedig elfogni.

A támadót bilincsben ültették be a mentőautóba, ahol szintén TEK-esek vigyáztak rá. Úgy tudjuk a nő épségben kijutott az épületből.

Kérdésünkre a BRFK, megerősítette a túszdrámát:

2026. április 25-én 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment. A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van

– közölték.

Az ügyészség pedig indítványozta a férfi letartóztatását.

