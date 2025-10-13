A baktériumok egyre ellenállóbbak – veszélyre figyelmeztet a WHO

A baktériumok egyre jobban ellenállnak az antibiotikumoknak, ezt pedig antibiotikum-rezisztenciának nevezik. Széles körben került veszélybe a modern orvostudomány jövője.

A baktériumok egyre ellenállóbbak az antibiotikumokkal szemben: több millió ember emiatt vesztette életét Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A baktériumok egyre erősebbek - nehezebb ellenük védekezni

A baktériumok antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája világszerte gyorsan növekszik. Már minden hatodik megerősített fertőzést olyan kórokozók okoznak, amelyek rezisztensek az antibiotikumokra – figyelmeztetett hétfőn bemutatott tanulmányában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) - írja a Magyar Nemzet.

A WHO adatai alapján 2021-ben 7,7 millió ember vesztette életét bakteriális fertőzés következtében, és több mint 1,1 millió haláleset közvetlenül az antibiotikum-rezisztenciához köthető. A tanulmány több mint 23 millió adatot elemzett, amelyek több mint száz országból származtak, a legfrissebb adatok 2023-ból valók.

„Az antibiotikum-rezisztencia széles körben elterjedt és veszélyezteti a modern orvostudomány jövőjét” – hangsúlyozta Yvan Hutin, a WHO illetékes osztályának igazgatója.

A vizsgálat nyolc gyakori fertőzést – többek között húgyúti, emésztőrendszeri és véráramfertőzéseket – okozó baktériumot elemzett. Az eredmények aggasztóak: az E. coli törzsek több mint 40 százaléka, míg a Klebsiella pneumoniae baktériumok 55 százaléka már nem reagál a szokásos antibiotikumokra. Egyes afrikai országokban ez az arány akár 70% fölé is emelkedhet. Bár más típusú antibiotikumok esetenként hatékonyak lehetnek, ezek gyakran drágák, és sok fejlődő országban nem elérhetők.

A WHO kutatása kimutatta, hogy 2018 és 2023 között a vizsgált baktériumok több mint 40 százalékánál nőtt a rezisztencia, a baktérium–antibiotikum párosítás függvényében évente 5–15% közötti mértékben.

A halálozások száma ezzel párhuzamosan emelkedik, bár a helyzet régiónként eltérő. Délkelet-Ázsiában és a Földközi-tenger keleti térségében már minden harmadik laboratórium által kimutatott bakteriális fertőzés rezisztensnek bizonyult az alkalmazott antibiotikumokkal szemben.

A szakértők emlékeztetnek: az antibiotikumok csak a bakteriális fertőzések, például a tüdőgyulladás, hólyaggyulladás vagy gennyes sebek esetén hatásosak – vírusok, gombák vagy paraziták ellen nem. Hutin kiemelte, hogy a betegek is sokat tehetnek a helyzet javításáért: a fertőzések megelőzésével – például gyakori kézmosással, fertőtlenítő használatával vagy védőoltások felvételével – csökkenthetik a kockázatot.

Fontos, hogy a páciens bízzon az orvosában, és ne követeljen antibiotikumot minden láz vagy megfázás esetén, hiszen ha a betegségét vírus okozza, az antibiotikum szedése nemcsak haszontalan, de ártalmas is lehet

– tette hozzá.