"Álmod legyen békés!" - Szívszorító sorokat osztott meg Lehoczki László özvegye

Lehoczki László özvegye szívszorító bejegyzést tett közzé. A miskolci Spider Mentőcsoport vezetője ma 5 hónapja, hogy nincs köztünk.
Ma 5 hónapja hogy elment (...) A kép Törökországban készült (a hotel liftjében Nikivel), amikor az ottani Mancs-szobor avatója volt. Álmod legyen békés!
– írta a megható bejegyzésben Beatrix.
Lehoczki László 2025. november 27-én este hunyta le örökre a szemét. A legendás mentőkutya, Mancs gazdája és a Spider Mentőcsoport alapítója 67 éves volt. Csoportja rendszeresen vett részt eltűnt személyek keresésében, természeti katasztrófák utáni munkálatokban és sürgősségi bevetésekben.
