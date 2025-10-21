Mikrobiom helyreállítása: 6 bevált tipp, amivel újra egyensúlyba hozhatod a bélflórád

Az elmúlt években egyre több kutatás született a szervezetünkben élő jótékony baktériumokról, a bélflóránkról és annak működéséről. A több százmilliárd mikroszkopikus lakó amellett, hogy segíti az emésztésünket, az immunrendszerünk működésére, a vitaminok előállítására, sőt a hangulatunkra is hatással van. Ha ennek a baktériumflórának az egyensúlya felborul, annak számos negatív hozadéka van, ám ha időben lépünk, a mikrobiom helyreállítása nem nehéz feladat. Mutatjuk, hogyan csináld!

A mikrobiom helyreállítása többféle módon lehetséges.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Ezért fontos a mikrobiom

Minél többféle jótékony baktérium él a bélflóránkban, az annál stabilabb és ellenállóbb. A probléma akkor kezdődik, ha csak néhány baktériumfaj marad domináns, a többiek pedig kiszorulnak. Ez főleg akkor fordul elő, ha antibiotikumot szedünk, túl sok feldolgozott ételt fogyasztunk, vagy állandóan stresszelünk. A modern életmód tehát nem kedvez a bélflóránknak, ám amint máshogy tápláljuk a testünket, a változás szinte azonnal elkezdődik.

1. Rost mindenek felett

Ha a mikrobiom helyreállítása a cél, az első számú táplálék a rost kell legyen. Habár nem tudjuk teljesen megemészteni, a bélrendszerben élő baktériumoknak kifejezetten kedvez. A rostban gazdag étrend bizonyítottan növeli a bélflóra sokszínűségét, csökkenti a gyulladásokat és segít megelőzni az olyan betegségeket, mint a cukorbetegség vagy a vastagbélrák.

Mit érdemes enni?

zab, teljes kiőrlésű kenyér, barna rizs

hüvelyesek: csicseriborsó, lencse, bab

zöldségek, gyümölcsök minden mennyiségben

A mikrobiom helyreállításában fontos szerepe van a rostoknak.

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

2. Mondj búcsút a hozzáadott cukornak

A cukortól egyes baktériumok túlszaporodnak, mások kiszorulnak. Kutatások szerint a túl sok cukor nemcsak a bélflóra egyensúlyát borítja fel, hanem áteresztőbél szindrómához is vezethet. Ez azt jelenti, hogy a bélfal kilyukad, és olyan anyagok is átjutnak rajta, amelyeknek nem kellene. Ha édességre vágysz, válassz inkább gyümölcsöt. A rost miatt a bélbaktériumaid is hálásak lesznek érte.

3. Fermentált ételek

Kefir, savanyú káposzta, kovászos uborka – ezekben az ételekben élő baktériumok tenyésznek. Régen természetes részei voltak a mindennapi étrendnek, ma azonban csak ritkán kerülnek az asztalra, pedig a fermentált ételek probiotikumokat tartalmaznak, vagyis olyan jó baktériumokat, amelyek képesek helyreállítani a bélflórát.