Meglepő jele van annak, ha egészséges párkapcsolatban élsz

Egy jó párkapcsolatról sok minden árulkodhat.

Az angol Reading Egyetem kutatói ugyanakkor azonosítottak egy apró cselekvést, amely a legfőbb barométere egy egészséges párkapcsolatnak.

Ahány pár, annyiféle párkapcsolat és párkapcsolati szokás, ennél fogva minden szerelmi viszonyt más-más mércével célszerű mérni. Mégis, az angol Reading Egyetem kutatói egy idén publikált tanulmányban állították, hogy van egyetlen apró cselekedet, amely kivétel nélkül minden esetben egészséges párkapcsolatot jelez.

Az egészséges párkapcsolatnak több jele van, az egyik titka a kölcsönös megértés.

Mi az egészséges párkapcsolat jele?

„Vegyünk két példát” – kezdték beszámolójukat a tanulmányt végző kutatók. „Egy pár tagjai pusztán egymás szemébe nézve megértik egymást, és ily módon az intimitást is megélik, vagy egyetlen egymásra vetett pillantásuk kifejez valamilyen ítéletet és nemtetszést, tudván, hogy egyikük cserben hagyta a másikat. Egyik helyzetben sem mondanak semmit, mégis rengeteg mindent kommunikálnak egymás felé” – mutattak rá a tanulmányuk lényegére, felfedve, hogy egy egészséges, valódi közelségen nyugvó párkapcsolat legfőbb barométere a csend, pontosabban a csendben való megértés.

A kapcsolatokban fejét felütő csendnek ugyanakkor két merőben más típusa is lehet, ezért a kutatók a tanulmány készítése közben arra kérték a résztvevőket, hogy gondoljanak vissza a kapcsolatukban nemrég történt, csendben megélt percekre, a jó és rossz élményekre, majd magyarázzák el, hogy mi volt a csend kiváltó oka, és hogyan érezték magukat utána.

„Az eredmények azt mutatták, hogy a személyekből önként fakadó csend pozitív hatással volt rájuk, esetükben a párkapcsolat szorosabb volt, a csend pedig az érzelmi intimitás jele. Megértették és kielégítették egymás igényeit. A kényszerű vagy szándékos csend ugyanakkor negatív érzelmekkel társult, az ezt tapasztalók gyengébb kapcsolati eredményekkel végeztek” − fejtette ki összefoglalójában Netta Weinstein professzor, a tanulmány vezető szerzője.

Ha tehát te és a partnered élvezitek, ha csendben tölthettek időt együtt, miközben a saját teendőitekkel foglalkoztok, akkor nagy eséllyel egészséges párkapcsolatban éltek.

