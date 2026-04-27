Valódi vagy csak egy középkori hamisítvány? Végre megfejtették a torinói lepel titkát

Egy 4,3 méter hosszú és 1,1 méter széles, különös textildarab, a torinói lepel tartja izgalomban a világot: a leplen két halvány, barnás kép látható. Egy sovány, beesett szemű, körülbelül 170 centi magas férfi teste elölről és hátulról. Mintha a testet hosszában fektették volna a vászon egyik felére, majd a másik felét a fejére hajtották volna, így borítva be teljesen a testét a lábujjaktól az arcáig.

A Torinói lepel az egyik leghíresebb keresztény ereklye, évszázadok óta úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus halotti leple.

Az első történelmi feljegyzés 1354-ből származik a lepelről, 1389-ben állították ki először.

Az 1970-es évektől számos tudományos vizsgálatot végeztek az ereklyén, 2022-ben új módszerrel vizsgálták, ami megállapította, hogy valóban kétezer éves.

Krisztus szent ereklyéje: a torinói lepel a világ leghíresebb textilrejtélye

A titokzatos alak testén olyan nyomokat is felfedeztek, amelyek kísértetiesen emlékeztetnek a Biblia által leírt keresztre feszítés sebesüléseire: töviskorona nyomai a fejen, korbácsolásra utaló sebek a háton, zúzódások a vállakon és több helyen is vérfoltok. Ez lehet a bizonyíték arra, hogy a torinói lepel Jézus testét takarta egykor.

Lovagok, pápák és egy gyanakvó püspök

A torinói lepelről szóló első történelmi feljegyzés 1354-ből származik, amikor is egy híres lovag, Geoffroi de Charnay, Lirey ura birtokába került. Arról azonban nincsenek dokumentumok, hogyan jutott hozzá. Amikor 1389-ben nyilvánosan kiállították, Troyes püspöke hamisítványnak nyilvánította a leplet, kijelentve, hogy „ravaszul festették meg, amit maga a festő is elismert”.

Az avignoni ellenpápa, VII. Kelemen (1378–1394) nem nyilvánított véleményt a torinói lepel hitelességéről, ugyanakkor engedélyezte, hogy kegytárgyként tiszteljék – azzal a feltétellel, hogy csupán „a valódi lepel képének vagy ábrázolásának” tekintsék. A későbbi pápák, II. Gyulától kezdve, már magától értetődőnek vették a lepel hitelességét. 1453-ban Geoffroi de Charnay unokája, Marguerite, a leplet a Savoyai-háznak adományozta Chambéryben, ahol 1532-ben tűz és víz súlyosan megrongálta. 1578-ban a leplet átszállították a Savoyaiak új fővárosába, Torinóba. Azóta csak ritkán mutatták be a nagyközönségnek.