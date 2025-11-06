5 egyszerű ételcsere, amiért a szervezeted hálás lesz neked!

Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 12:15
5 ételcserével könnyíthetünk emésztésünkön, és hozzájárulhatunk a baktériumok egyensúlyához. Az ételcsere kiváló alternatív megoldást nyújthat, ha nem akarunk radikális változtatásokat.
Bander Anita Csilla
Végigpörgetve a közösségi médiát, rengeteg tippet találunk, hogy mit ajánlanak a bélrendszer működésének elősegítésére. Azonban a rengeteg dezinformáció és temérdek ajánlás között el lehet veszni. Íme 5 ételcsere a BBC szakértőinek ajánlásával, amellyel hozzájárulhatunk a bélrendszerünk jobb működéséhez.

Az ételcsere kiváló alternatívát nyújthat, ha nem akarunk radikális változtatásokat
Fotó: Pexels

Manapság mindenki a mikrobiomról beszél - azaz a több billió apró élőlényről, amelyek az emésztőrendszerünkben élnek, és hatással vannak az emésztésünkre, de még az immunrendszerre is. A bélrendszer egészsége pedig a baktérium-egyensúlytól függ!

5 ételcsere: mutatjuk, mi helyett mit egyél

1. Chips helyett popcorn

A popcorn teljes értékű gabonából készül, így tele van rosttal, ami táplálja a jótékony bélbaktériumokat. Emellett könnyebb és jóval kevésbé feldolgozott, mint egy zacskó chips – a bélrendszer hálás lesz érte!

2. Cukorkák helyett aszalt gyümölcsök

Édesszájúak előnyben. Ha nagyon édeset kívánnánk, az aszalt gyümölcsök is enyhítik a sóvárgást, miközben rostot és vitamint juttatunk be velük szervezetünkbe.

3. Lencse vagy csicseriborsó a bolognaihoz

Érdekesnek tűnhet, azonban a hüvelyesek tele vannak prebiotikus rosttal, ami a bélbaktériumok kedvenc tápláléka. Emellett pedig laktatóbbá is teszi az ételt.

4. Ízesített diófélék helyett natúr

A sózott vagy cukrozott diófélék rengeteg hozzáadott anyagot tartalmaznak, míg a natúr diók és magvak egészséges zsírokat és rostokat.

5. Fagylalt helyett fagyasztott gyümölcs kefírrel

A jégkrém vagy fagylalt pillanatnyi öröme helyett válasszuk a fagyasztott gyümölcsöket, amik segítenek a bélrendszerünknek, mivel antioxidánsokat és élő kultúrákat kínálnak.

Ezekkel az ételcserékkel könnyen hozzájárulhatunk tehát a mikrobiom egyensúlyához!

 

 

