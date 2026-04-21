Légúti megbetegedéssel küzdesz? Így inhalálj otthon

Az inhalálás során a hatóanyag közvetlenül a légutakba jut.

Házi módszerek közt a legismertebb a gőzölés és az illóolajos inhalálás.

Orvosi inhalátorok és nebulizátorok célzottabb, mélyebb hatást biztosítanak.

Asztmában és krónikus légúti betegségekben az orvosi eszközök nélkülözhetetlenek.

Helytelen technikával az inhalálás hatástalan vagy akár káros is lehet.

Gyerekeknél fokozott óvatosság szükséges minden formánál.

Az inhalálás elve egyszerű: a belégzett párás levegő, gőz vagy gyógyszerrészecskék közvetlenül érintkeznek a légúti nyálkahártyával, ahol gyulladáscsökkentő, nyákoldó vagy tágító hatást fejtenek ki. Az, hogy ez a hatás milyen mélyen és milyen pontosan érvényesül, nagyrészt az alkalmazott módszertől függ.

Enyhébb légúti panaszok esetén különösen hatékony lehet az otthoni inhalálás vízgőz fölött.

Házi inhalálás: gőzölés és természetes kiegészítők

A legegyszerűbb házi módszer a gőzölés: egy tál forró víz fölé hajolva – amelybe igény szerint néhány csepp illóolajat, kamillát, borsmenta-kivonatot vagy sóoldatot adhatunk –, és a fejünket törülközővel letakarva 5-10 percig lassan lélegzünk. A forró gőz fellazítja a nyálkahártyán lerakódott váladékot, megkönnyíti a köhögést és átmenetileg csökkenti az orrnyálkahártya duzzanatát.

A sós vizes inhalálás – fiziológiás sóoldat vagy tengeri sós oldat használatával – különösen hatékony a nyák hígításában és az orrjáratok tisztításában. Ez a módszer terhesek, kisgyerekek és idősek számára is biztonságos, mellékhatásoktól mentes, és naponta többször is alkalmazható.

Az illóolajok közül a kakukkfű, az eukaliptusz és a borsmenta légúti panaszok esetén a legelterjedtebbek. Fontos azonban tudni, hogy illóolajokat 6 éves kor alatti gyerekeknél – különösen a mentolt vagy kámfort tartalmazókat – nem szabad alkalmazni, mert légzési nehézséget okozhatnak. Felnőtteknél is csak néhány cseppet érdemes használni, hígítva.

Orvosi inhalátorok és nebulizátorok

Az orvosi inhaláló eszközök két nagy csoportba sorolhatók: az adagolós aeroszolos inhalátorokra (MDI) és porinhalátorokra, illetve a nebulizátorokra. Az előbbiek kis méretű, kézben tartható eszközök, amelyek előre meghatározott adagban juttatnak gyógyszert a légutakba – ezek az asztmában és krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedők mindennapi kezelésének alapeszközei.