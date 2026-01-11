Torokfájás ellen a meleg segít vagy a hideg? Itt a válasz

A torokfájás leggyakrabban vírusos fertőzés tünete, és általában magától elmúlik.

Torokfájás esetén a hideg és a meleg is enyhítheti a panaszokat.

Ha a torokfájás nem javul pár nap alatt, vagy súlyosbodik, érdemes orvoshoz fordulni.

A torokfájás leggyakrabban valamilyen felső légúti fertőzés részeként jelentkezik. A hűvösebb hónapokban a vírusos eredetű megfázások gyakoriak, de baktériumok is állhatnak a háttérben. Ilyenkor a torok és a garat nyálkahártyája begyullad, megduzzad, érzékennyé válik, ezért fájdalmassá válik a nyelés. A kellemetlen érzést gyakran kíséri köhögés, rekedtség, orrfolyás vagy orrdugulás, de előfordulhat láz, levertség és nyaki nyirokcsomó-duzzanat is. Maga a torokfájás tehát nem maga a betegség, hanem tünet, és nem mindegy, hogy mi váltja ki.

A torokfájás gyakori panasz megfázás és felső légúti fertőzések idején.

Fotó: triocean / Shutterstock

Miért esik jól a meleg torokfájás esetén?

Sokan rögtön a meleg italokat választják, ha torokfájással közdenek, aminek bizony élettani oka van. A meleg hatására az erek kitágulnak, javul a nyálkahártya vérellátása. Ez segíti a gyulladásos váladék kiürülését, és átmenetileg enyhíti a torokban jelentkező feszülő érzést. Ezért esik jól a meleg tea, a leves, vagy akár egy meleg sál a nyakunk körül. A meleg önmagában nem rövidíti le a fertőzés időtartamát, viszont javítja a közérzetet, ami a megfázás idején sokat számít.

Mikor lehet hasznos a hideg?

A hideg hatása ezzel szemben az erek összehúzódásán alapul. Ez csökkenti a fájdalmat és a duzzanatot, ezért alkalmazzák például mandulaműtét után. Nem véletlen, hogy ilyenkor gyakran fagylaltot javasolnak. Egyesek torokfájás esetén is jobban érzik magukat hideg italoktól vagy hűs falatoktól. Ez elsősorban fájdalomcsillapító hatás, nem gyógyító megoldás.

Akkor most melyik a jobb?

A rövid válasz az, hogy nincs mindenki számára egyformán működő megoldás. A vírusos eredetű torokfájás lefolyását sem a hideg, sem a meleg nem változtatja meg érdemben. A hideg zsibbaszt, a meleg fellazítja a nyákot – a különbség inkább abban van, kinek mi esik jól. Mandulaműtét után azonban egy dolog biztos: a hideg véd a vérzés ellen. Ha azonban a meleg italok megnyugtatják a torkod, válaszd azokat.