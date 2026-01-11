Torokfájás ellen a meleg segít vagy a hideg? Itt a válasz

A torokfájás leggyakrabban valamilyen felső légúti fertőzés részeként jelentkezik. A hűvösebb hónapokban a vírusos eredetű megfázások gyakoriak, de baktériumok is állhatnak a háttérben. Ilyenkor a torok és a garat nyálkahártyája begyullad, megduzzad, érzékennyé válik, ezért fájdalmassá válik a nyelés. A kellemetlen érzést gyakran kíséri köhögés, rekedtség, orrfolyás vagy orrdugulás, de előfordulhat láz, levertség és nyaki nyirokcsomó-duzzanat is. Maga a torokfájás tehát nem maga a betegség, hanem tünet, és nem mindegy, hogy mi váltja ki.
Sokan rögtön a meleg italokat választják, ha torokfájással közdenek, aminek bizony élettani oka van. A meleg hatására az erek kitágulnak, javul a nyálkahártya vérellátása. Ez segíti a gyulladásos váladék kiürülését, és átmenetileg enyhíti a torokban jelentkező feszülő érzést. Ezért esik jól a meleg tea, a leves, vagy akár egy meleg sál a nyakunk körül. A meleg önmagában nem rövidíti le a fertőzés időtartamát, viszont javítja a közérzetet, ami a megfázás idején sokat számít.
A hideg hatása ezzel szemben az erek összehúzódásán alapul. Ez csökkenti a fájdalmat és a duzzanatot, ezért alkalmazzák például mandulaműtét után. Nem véletlen, hogy ilyenkor gyakran fagylaltot javasolnak. Egyesek torokfájás esetén is jobban érzik magukat hideg italoktól vagy hűs falatoktól. Ez elsősorban fájdalomcsillapító hatás, nem gyógyító megoldás.
A rövid válasz az, hogy nincs mindenki számára egyformán működő megoldás. A vírusos eredetű torokfájás lefolyását sem a hideg, sem a meleg nem változtatja meg érdemben. A hideg zsibbaszt, a meleg fellazítja a nyákot – a különbség inkább abban van, kinek mi esik jól. Mandulaműtét után azonban egy dolog biztos: a hideg véd a vérzés ellen. Ha azonban a meleg italok megnyugtatják a torkod, válaszd azokat.
Több egyszerű módszer is segíthet:
Antibiotikumra csak bakteriális fertőzés esetén van szükség, vírusos torokfájásnál nem segít, ellenben feleslegesen terheli a szervezetet. A gyógyulásban a pihenés és az idő játssza a főszerepet.
A torokfájás sokszor egy egyszerű megfázás jele, és néhány nap alatt magától enyhülhet. Vannak azonban helyzetek, amikor már nem érdemes kivárni, és jobb, ha felkeresed a háziorvost. Ő eldönti, szükség van-e további vizsgálatra, például fül-orr-gégészeti vagy allergológiai irányban.
Fordulj orvoshoz, ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalod:
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
