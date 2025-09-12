Magas a vércukrod, pedig nem is eszel édességet? Ez áll a háttérben!

Az édességekben és desszertekben lévő cukor pusztítást végezhet a a vércukorszintünkben, ha nem szabályozzuk okosan. Mi történik, amennyiben nem fogyasztunk édességet, de mégis magas a vércukrunk? Az Indianexpress megkereste Dr. Manisha Arorát, a delhi CK Birla Kórház belgyógyászati igazgatóját, és Dr. Aarti Ullalt, a mumbai Gleneagles Hospital Parel orvosát és diabetológusát.
Fontos megérteni, hogy az édességek formájában lévő cukor nem az egyetlen oka a magas vércukorszintnek vagy a cukorbetegségnek
- mondta Dr-. Manisha Arora.
Az igazgató szerint még ha nem is eszel édességet, a magas glikémiás indexű ételek, például a fehér kenyér, burgonya vagy a finomított szénhidrátok fogyasztása a vércukorszint emelkedéséhez vezethet. Tehát a magas vércukorszint akkor is lehetséges, ha nem fogyasztunk cukros ételeket.
Dr.Aarti Illal szerint, azonban számos más tényező is okozhatja, például stressz, fizikai aktivitás hiánya, alvászavar, bizonyos gyógyszerek (például szteroidok) szedése, valamint a cukorbetegség elleni gyógyszerek vagy inzulin szedésének elmulasztása.
Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak magas vércukorszintet. A reumatoid artritisz, a hörgőasztma vagy az autoimmun betegségek (pl. lupus) kezelésére használt szteroidok (kortikoszteroidok) emelhetik a vércukorszintet. Az antidepresszánsok, a dekongesztánsok és a fogamzásgátló tabletták szintén hatással lehetnek a vércukorszintre.
A krónikus stresszre adott hormonális válasz növeli a kortizolszintet, egy olyan hormonét, amely kiváltja a szervezet „harcolj vagy menekülj” reakcióját. Emellett a nem megfelelő vagy rossz minőségű alvás is hozzájárul a magas kortizolszinthez, csökkentve az inzulinérzékenységet.
Emellett inzulinrezisztenciához vezethet a kevés vagy semennyi testmozgás vagy a betegség. A fertőzések, köhögés, influenza vagy a súlyosabb állapotok tüdőgyulladás, a szervezet stressz reakciója miatt megemelhetik a vércukorszintet.
A kora reggeli órákban olyan hormonok szabadulnak fel, mint a kortizol és a növekedési hormon. Ezek serkentik a májat glükóz termelésére, energiát adva a szervezetnek az ébredés után. Ez magasabb reggeli vércukorszinthez vezethet
- mondja a szakember.
Dr. Arora szerint ez egy tévhit, hogy az édesség magasabb vércukorszintet okoz. „Számos életmódbeli, hormonális, orvosi és fiziológiai tényező játszik szerepet. A vércukorszint kezelése átfogó megközelítést igényel, beleértve az étrendet, a testmozgást, a gyógyszerek felülvizsgálatát, a stresszkezelést és a rendszeres ellenőrzést”
Dr. Ullal ezzel az állítással egyetértett és hozzátette, hogy a tápláló étrend, napi testmozgás és stresszmentes életmód meditációval és jógával segít a vércukorszint kezelésében és az életminőség javításában.
