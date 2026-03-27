Árthat a túl sok C-vitamin – ezek a figyelmeztető jelek

A C-vitamin vízben oldódó vitamin.

Túlzott bevitele is okozhat tüneteket.

A túladagolás leggyakrabban étrend-kiegészítők kontrollálatlan szedése miatt alakul ki.

Túladagolás esetén emésztőrendszeri panaszok jellemzők.

Nőhet a vesekő kialakulásának kockázata.

A megelőzés érdekében mértékletes fogyasztás javasolt.

A C-vitamin, más néven aszkorbinsav, fontos szerepet játszik az immunrendszer működésében, a sebgyógyulásban és az antioxidáns védelemben. A szervezet azonban csak korlátozott mennyiséget képes hasznosítani, a felesleg pedig nem minden esetben távozik problémamentesen. Ekkor beszélhetünk C-vitamin túladagolásról.

A C-vitaminos étrend-kiegészítők kontrollálatlan szedése C-vitamin túladagoláshoz vezethet.

Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

Mikor alakul ki C-vitamin túladagolás?

A C-vitamin ajánlott napi bevitele felnőttek számára általában 80-100 mg körül alakul, a gyakorlatban azonban sokan lényegesen nagyobb mennyiséget fogyasztanak, főként étrend-kiegészítők formájában. Rövid ideig a szervezet képes tolerálni a magasabb dózisokat, különösen fertőzések idején vagy fokozott fizikai terhelés esetén, ám a tartósan nagy mennyiség – jellemzően napi 1000 mg felett – már a szervezet egyensúlyát is felboríthatja.

Fontos megérteni, hogy a „túladagolás”nem feltétlenül egyetlen nagy dózis bevitelét jelenti, hanem a hosszabb időn keresztül fennálló túlzott mennyiséget. Sok esetben a probléma abból adódik, hogy a különböző étrend-kiegészítők – például multivitaminok, immunerősítők és külön C-vitamin készítmények – együttes szedése során a napi bevitel észrevétlenül is jelentősen megemelkedik. Emellett egyes vitaminokkal dúsított élelmiszerek is többletbevitelt okozhatnak.

A természetes forrásból származó C-vitamin, például zöldségek és gyümölcsök fogyasztása általában nem vezet túladagoláshoz, mivel ezek rosttartalma és alacsonyabb koncentrációja miatt a szervezet könnyebben szabályozza a felszívódást. A kockázat elsősorban a koncentrált formában bevitt, nagy dózisú készítmények esetében jelentkezik.

Milyen tünetei lehetnek?

A C-vitamin túladagolásának leggyakoribb tünetei az emésztőrendszert érintik, mivel a felesleges mennyiség irritálhatja a gyomor-bél rendszert. Jelentkezhet hasmenés, hasi görcs, puffadás, fokozott bélmozgás és hányinger. Ezek a panaszok gyakran néhány napos túlzott bevitel után is kialakulhatnak, és általában gyorsan enyhülnek, ha a dózist csökkentjük vagy a készítményt elhagyjuk.