Mi a te spirituális totemállatod? Ez a személyiségteszt felfedi egyéniséged kivételes jellemzőit

Kíváncsi vagy, milyen totemállat képviseli a benned rejlő erősségeket? A személyiségteszt felfedi, melyik állat mutat utat neked. Végy egy mély lélegzetet, és válaszolj a lehető legőszintébben a kérdésekre!
Ember és állat kapcsolata sokkal ősibb és mélyebb, mint azt el tudjuk képzelni. Évezredeken át szent közösségben éltünk együtt. Egyszerre jelentettünk veszélyt, táplálékot, tanítást és spirituális útmutatást egymásnak.
A totemállatok tisztelete számos törzsi kultúrában megjelent, de különösen fontos szerepet kapott az észak-amerikai indiánok hitvilágában, ahol úgy tartották, hogy az ember sorsa szorosan összefonódik az állatokéval.
A totemállatok jelképek és szellemi vezetők, akik neked is segíthetnek szembenézni életed legnagyobb kihívásaival és utat mutatnak a boldogság felé.
A személyiségteszt segíthet ráérezni, melyik állati szimbolika tükrözi leginkább a lelkedet és a működésedet. A teszt kérdéseinek megválaszolásával felismerheted a domináns tulajdonságaidat, és a belső erőforrásaidhoz is nagyobb hozzáférésed lesz!
Válaszd ki minden kérdésnél azt az egy választ, amelyik a legközelebb áll hozzád!
A medve a belső erő, az önreflexió és a stabilitás jelképe. Ha a legtöbb válaszod A) volt, a legnagyobb erősséged az önismeretedben és az átgondoltságodban rejlik. A medve energiái abban segítenek, hogy képes legyél felerősíteni belső hangodat, és kizárd a külvilág ricsaját.
A róka az intelligencia, a túlélőképesség és a kreatív gondolkodás szimbóluma. Ha a róka lett a te totemállatod, akkor biztosan jól alkalmazkodsz, és gyorsan átlátsz minden helyzetet. Totemed energiája támogat a gondolkodásban és a problémamegoldásban, hogy a legnehezebb élethelyzetekből is a legleleményesebb módon törj ki.
A sas a tisztánlátás, a szabadság és az ambíció totemállata. Ha a legtöbb kérdésnél a C) válaszra esett a választásod, nagy tettekre vagy hivatott. A sas segít, hogy ne vessz el az apró részletekben. Segítségével felemelkedhetsz, távolabbról is megvizsgálhatod az életed és a céljaidat, hogy azt az utat válaszd, amely a leginkább szolgál téged.
Az alábbi videó segíthet megtalálni, melyik állat a te spirituális védelmeződ:
