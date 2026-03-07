Éveken át nem tudott beszélni róla: Bajor Imre lánya, Lili megrendítő őszinteséggel vallott édesapjáról

Bajor Imre színész a magyar színházi és televíziós élet egyik legmeghatározóbb alakja volt, akit generációk szerettek utánozhatatlan humoráért és karakteres szerepeiért. Halála óta már hosszú évek teltek el, de a rajongók és családja számára ma is élénken él az emléke. Születésnapja minden évben különleges nap a család számára, ilyenkor még erősebben kerülnek elő a közös emlékek. Lánya, Bajor Lili most arról mesélt, hogyan változott benne az évek alatt a gyász, és miként tanult meg együtt élni az édesapja hiányával.
Bajor Lili elárulta a Borsnak, hogy az idő múlásával sok minden átalakult benne, és ma már egészen másképp gondol a veszteségre, mint az első években.
Minden évvel alakulnak az érzések bennem, sok idő telt el azóta. A testvéremmel, Marcival készítettünk egy emlékszobát Fülén, ahol apa nyaralója volt a Balaton közelében. Úgy érzem, ez volt az a pont, ami segített átfordítani bennem a gyász folyamatát. Nagyon hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy tudjak róla beszélni anélkül, hogy rossz érzések jöjjenek elő bennem. Most már nem érzem tehernek, ha valaki kérdez róla, de az első években egyáltalán nem szerettem erről beszélni. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy apukámat nagyon sokan szerették, és talán nem kellene elvennem az emberektől a lehetőséget, hogy emlékezhessenek rá
– mesélte.
Lili elárulta, hogy a szoba számukra nem egy kiállítás, hanem személyes emlékhely, amit mindenképpen szerettek volna megvalósítani. Az emlékszoba Fülén kapott helyet, és bárki meglátogathatja.
Azt éreztem, hogy ezzel a szobával valami olyat hoztunk létre, ami nagyon személyes, és pontosan úgy állít neki emléket, ahogyan mi szeretnénk. Nem egy látványos, kirívó dologról van szó. Inkább egy olyan hely, ahol apa személyes tárgyai, jelmezei és sok olyan dolog van, ami tényleg hozzá tartozott. Olyan érzés, mintha egy kicsit még mindig ott élne velünk. Ebben rengeteget segített a falu is, amiért nagyon hálásak vagyunk. Szerintem ez egy szép módja annak, hogy emléket állítsunk neki
– tette hozzá.
A színész lánya arról is beszélt, hogyan alakul számukra Bajor Imre születésnapja, amely minden évben csendes emlékezéssel telik.
A gyászfeldolgozásban már megnyugodtam. Azt mondják, az elfogadás az utolsó fázis, és úgy érzem, eljutottam idáig. Már nincs bennem ellenérzés, inkább egy békésebb emlékezés maradt. Ha születésnapja van, akkor inkább magamban emlékezem, vagy a testvéremmel, Marcival kettesben. Aznap soha nem megyek ki a temetőbe, akkor valahogy nem érzem. Inkább gyertyát gyújtok, vagy hozzám közel álló emberekkel beszélgetek róla. De alapvetően magamban rendezem el az érzéseket, és egyedül felköszöntöm őt
– mondta.
A veszteség Bajor Imre gyerekeit még közelebb hozta egymáshoz.
Amikor apa elment, Marcival nagyon összezártunk. Eleinte egyikünk sem szerette, hogy erről kell beszélni, de idővel rájöttünk, hogy szükség van rá. Hagytuk egymást, hogy mindenki a saját tempójában dolgozza fel. Nem sürgettük egymást, és talán pont ezért tudtunk így megerősödni ebben a helyzetben
– zárta gondolatait Bajor Lili.
