Kinek a pénzét szállíthatta az ukrán aranykonvoj?

Egy volt ukrán titkosszolgálati vezető kísérte azt az aranykonvojt, amit Magyarországon állítottak meg március 5-én. Az ukránok azzal védekeznek, hogy ez egy teljesen hétköznapi banki művelet volt, de azért az mindenki számára világos, hogy itt valami bűzlik. Miért teherautókkal szállítanak 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat? Miért nem banki átutalással zajlik a pénzmozgás? És miért titkosszolgálati-katonai hátterű emberek kísérik az Ausztriából induló szállítmányt?

Az aranykonvoj lefoglalt rakományának egy része

Forrás: Magyarország Kormánya / Facebook

A fenti kérdésekre Szijjártó Péter külügyminiszter is válaszokat vár. Az, hogy a jól átlátható banki tranzakciók helyett aranyrudakat és készpénzt szállítottak őrzött járművekben, több mint aggasztó.

Jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó

— fogalmazott.

Az ukránok persze tagadnak, azt állítják, hogy az ukrán Oschadbank volt a megbízó, ők mindig így szállítják a pénzt Ausztria és Ukrajna között. Csakhogy ez a történet több ponton sántít. Miért kiképzett katonák kísérték például a páncélozott járműveket?

A szállítmányt ugyanis egy volt SZBU-tábornok, Hennagyij Kuznyecov felügyelte, helyettese a légierőnél szolgált őrnagyként, a többieknek pedig szintén katonai vagy nemzetbiztonsági múltjuk volt.

Ez így sokkal inkább illik egy különleges műveletről szóló akciófilmbe, mintha csak egy szimpla banki pénzszállítás lenne.

Kié lehetett a pénz, amit a megállított aranykonvoj szállított?

Amint híre ment, hogy március 5-én a magyar hatóságok feltartóztatták a konvojt, a rakományát pedig lefoglalták, azonnal szárnyra kaptak a találgatások:

egyáltalán kinek a pénzét szállították?

Anatolij Sarij ukrán youtuber szerint a vagyon nem az ukrán elnöké, hanem az európai partnereké lehetett.

Egy másik blogger, Miloszlav Olesko viszont azt állítja, hogy ebből a szállítmányból nem fegyvereket akartak vásárolni, hanem az úgynevezett ukrán call centeresek pénze ez, miután egyes források szerint Ukrajnában több száz, vagy akár több ezer csaló call center működik. Ezek a hálózatok gyakran külföldi áldozatokat, például nyugat-európai vagy épp észak-amerikai befektetőket, céloznak meg hamis kriptovaluta- és részvénybefektetésekkel. A módszer egyszerű: a telefon másik végén ülő "tanácsadók" valójában csalók, akik magas hozamok ígéretével húzzák le az áldozatokat.

A jelentések szerint ez a fajta nemzetközi csalási módszer egész iparággá vált Ukrajnában, amely sok fiatal számára jövedelmezőbb lehet, mint egy normális munkahely.

Ha tehát a blogger állítása igaz, az egy jól bevált bűnözői struktúrára utalna, amelyhez ilyen formán az ukrán elnöknek is köze lehet.