A kék fény káros hatásai: így védd meg a szemed az ártalmaktól, mielőtt nagy baj lesz

Lehet, hogy egész nap roncsolod a szemed, és még csak nem is tudsz róla. Bizony, a kék fény és annak a szem egészségére gyakorolt hatásait régóta vizsgálják. Nemcsak a látásod, de az alvásod is veszélybe kerülhet, ha túl sok kék fény éri a szemed. Hogyan védekezhetsz hatékonyan ellene? A cikkből kiderül!
Mi is az a kék fény valójában? A kék fény a látható fény spektrumának része, és a legenergiadúsabb színek közé tartozik. A természetben a Nap sugározza legintenzívebben, mesterséges forrásai pedig az LED-lámpák, okostelefonok, tabletek és számítógépek. A szemünk retinája érzékeli ezt a fényt, és bár alapvetően nincs tőle károsodás, a túl sok mesterséges kék fény hosszú távon fáradtságot, szemszárazságot és alvászavarokat okozhat.
Nem csak a képernyők a bűnösök. Ha azt gondolod, hogy biztonságban vagy, mert nem a gép előtt ülsz minden nap, tévedsz. A kék fény jelen van az utcai LED-lámpákban is, tehát egy laza esti séta során is ér téged kék fény. Napközben pedig a napfényből kapjuk, ami egyébként fontos az egészséges cirkadián ritmushoz (24 órás belső ciklus), tehát az alvásunkhoz és a hormonháztartásunkhoz is.
Amikor a kék fény a retinára jut, a fotoreceptorok jeleket küldenek az agyba. Ha túl sok mesterséges fényt kapnak, a szem fárad, a látás „homályossá” válhat, és gyakran jelentkezik fejfájás vagy a szemégés. Egyszerűen fogalmazva: a szemeink jeleznek, ha túl sokat kapnak belőle, és nem árt figyelni a jelekre.
Ne csak a képernyők miatt aggódj: a napsütésben történő rövid séta valójában segít az egészséges ritmus kialakításában. Az egyensúly tehát kulcsfontosságú: a természetes kék fény jótékony, a mesterséges viszont terheli a szemet. Egy kis tudatossággal és néhány apró praktikával sokat tehetsz a látásodért.
