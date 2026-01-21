A kék fény káros hatásai: így védd meg a szemed az ártalmaktól, mielőtt nagy baj lesz

Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 10:45
egészségszemlátás
Ha te is sokat dolgozol monitor előtt, vagy esténként görgeted a telefonod, ez a cikk neked íródott. Mostanában szinte mindenhol hallani a „kék fény” kifejezést, de vajon tudod, mit is jelent pontosan, és mennyire kell komolyan venned a látásodra gyakorolt hatását? Segítünk: nagyon is. Mutatjuk, hogyan védheted ki a negatív hatását, olvass tovább!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Lehet, hogy egész nap roncsolod a szemed, és még csak nem is tudsz róla. Bizony, a kék fény és annak a szem egészségére gyakorolt hatásait régóta vizsgálják. Nemcsak a látásod, de az alvásod is veszélybe kerülhet, ha túl sok kék fény éri a szemed. Hogyan védekezhetsz hatékonyan ellene? A cikkből kiderül!

Egy nő szemüvegben kék fénybe néz.
Kék fény: így védd a szemed a digitális világban.
Fotó: Only_NewPhoto
  • A kék fény forrásai: Nap, LED-lámpák, telefonok, monitorok.
  • A túl sok kék fény homályos látást, szemégést és fejfájást is okozhat.
  • Tippek, hogyan csökkentheted a kék fény negatív hatásait.

Kék fény hatásai és szemvédelem egyszerűen

Mi is az a kék fény valójában? A kék fény a látható fény spektrumának része, és a legenergiadúsabb színek közé tartozik. A természetben a Nap sugározza legintenzívebben, mesterséges forrásai pedig az LED-lámpák, okostelefonok, tabletek és számítógépek. A szemünk retinája érzékeli ezt a fényt, és bár alapvetően nincs tőle károsodás, a túl sok mesterséges kék fény hosszú távon fáradtságot, szemszárazságot és alvászavarokat okozhat.

Kék fény források:

Nem csak a képernyők a bűnösök. Ha azt gondolod, hogy biztonságban vagy, mert nem a gép előtt ülsz minden nap, tévedsz. A kék fény jelen van az utcai LED-lámpákban is, tehát egy laza esti séta során is ér téged kék fény. Napközben pedig a napfényből kapjuk, ami egyébként fontos az egészséges cirkadián ritmushoz (24 órás belső ciklus), tehát az alvásunkhoz és a hormonháztartásunkhoz is.

Mi történik a szemünkkel a kék fény hatására?  

Amikor a kék fény a retinára jut, a fotoreceptorok jeleket küldenek az agyba. Ha túl sok mesterséges fényt kapnak, a szem fárad, a látás „homályossá” válhat, és gyakran jelentkezik fejfájás vagy a szemégés. Egyszerűen fogalmazva: a szemeink jeleznek, ha túl sokat kapnak belőle, és nem árt figyelni a jelekre.

Kék fény ellen használható speciális szemüveg.
Szerencsére tudunk védekezni a kék fény káros hatásaival szemben, speciális, kék fény-szűrővel ellátott szemüvegekkel. 
Fotó: Wachiwit

Kék fény elleni védekezés:  

  • Szemüvegek kék fény-szűrővel – már a napi munkához is kaphatók, dioptriával, vagy anélkül.
  • 20-20-20 szabály – minden 20 perc képernyőnézés után nézz 20 másodpercig 20 láb (kb. 6 méter) távolságra.
  • Fényerő és kontraszt beállítása – a túl erős kijelzőfény feleslegesen terheli a szemet.
  • Esti digitális szokások – érdemes a telefon/monitor/egyéb digitális eszközök fényerejét este lejjebb venni, és/vagy kék fény-szűrő módot bekapcsolni.
  • Szemtorna és pihenés – pár perc pihentetés, szemforgatás csodákat tehet.

Mire érdemes figyelni a mindennapokban?

Ne csak a képernyők miatt aggódj: a napsütésben történő rövid séta valójában segít az egészséges ritmus kialakításában. Az egyensúly tehát kulcsfontosságú: a természetes kék fény jótékony, a mesterséges viszont terheli a szemet. Egy kis tudatossággal és néhány apró praktikával sokat tehetsz a látásodért. 

További érdekességekért nézd meg az alábbi videót:

