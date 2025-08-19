Meglepő, mennyi minden okozhat puffadást – így tehetsz ellene házilag

A puffadás valójában nem önálló betegség, hanem egy tünet, amely számos okból jelentkezhet. Van, hogy teljesen ártalmatlan és néhány órán belül magától elmúlik, máskor viszont tartósan fennáll, és alaposabban utána kell járni, mi okozza. Ha tudjuk, milyen tényezők állhatnak a háttérben, sokkal könnyebben tudunk tenni ellene.
A bélben lévő gázok egy része levegő, amelyet evés, ivás közben nyelünk le, a többi része pedig az emésztés mellékterméke. Bizonyos ételek, mint a bab, káposzta, brokkoli vagy hagyma magas fermentálható szénhidráttartalma miatt kifejezetten serkentik a gázképződést. A gyors evés, a szénsavas italok és a rágógumi-fogyasztás szintén hozzájárul ahhoz, hogy több levegő kerüljön a gyomorba. Érdemes tehát lassabban enni, alaposan megrágni az ételt, és figyelni, mely ételek váltják ki a kellemetlenséget.
A tartósan fennálló puffadás oka lehet az epe-kiválasztás és a hasnyálmirigy enzimek kiválasztásának zavara is. Különösen a zsíros, a tartósított vagy félkész ételek okozhatnak gondot, melyek sok adalékanyagot tartalmaznak. Ezek gyakori fogyasztása vezethet ezeknek az emésztőnedveknek a nem megfelelő kiválasztásához és puffadáshoz
– hangsúlyozta dr. Joó Zsuzsanna háziorvos.
Ha a széklet hosszabb ideig a bélben marad, nemcsak a közérzet romlik, de a gázok is felhalmozódnak, ami feszülést okoz. Ez gyakran a kevés rostbevitel, a folyadékhiány, a mozgásszegény életmód vagy bizonyos gyógyszerek mellékhatásának következménye. Segíthet, ha naponta legalább két liter vizet iszunk, több rostot fogyasztunk, és rendszeresen mozgunk. A rostbevitelt érdemes fokozatosan növelni, hogy ne fokozza a puffadást.
Laktóz-, fruktóz- vagy gluténérzékenység esetén a problémás összetevők emésztetlenül jutnak a vastagbélbe, ahol a bélbaktériumok próbálják lebontani azokat. Ez a folyamat gázképződéssel jár, ami puffadáshoz és hasi diszkomfortérzéshez vezet. Ha azt tapasztaljuk, hogy a puffadás bizonyos ételek után mindig visszatér, érdemes étkezési naplót vezetni, és szükség esetén szakemberrel konzultálni, hogy célzott vizsgálatokkal kiderüljön az ok.
A menstruáció előtti napokban sok nő tapasztal puffadást, amit a hormonális változások és a vízvisszatartás okoz. A hormonok a bélmozgást is lassíthatják, így a feszülés és teltségérzet ilyenkor természetes, de kellemetlen kísérője lehet a ciklusnak. Terhesség és menopauza idején szintén előfordulhat hasonló hatás. A sófogyasztás mérséklése, a bőséges folyadékbevitel és a rendszeres, könnyű testmozgás segíthet a tünetek enyhítésében.
Túl nagy adag étel egyszerre történő bevitele hirtelen megnyújtja a gyomorfalat, lassítja az emésztést, és teltségérzetet okoz. Ha mindehhez gyors evés is társul, extra levegő jut a gyomorba, ami fokozza a puffadást. Kisebb adagokkal, lassabb evési tempóval és legalább 20 perces étkezési idővel sokat tehetünk a kellemetlenség megelőzéséért.
A bél és az agy folyamatos kapcsolatban áll egymással. Stressz hatására a bélmozgás lelassulhat vagy felgyorsulhat, a bélflóra egyensúlya felborulhat, és több levegőt is nyelhetünk, akár észrevétlenül. Így lehet, hogy feszült időszakokban a puffadás is gyakoribb. A rendszeres testmozgás, légzőgyakorlatok végzése, a meditáció vagy egy nyugodt séta segíthet a feszültség oldásában, ami az emésztést is támogatja.
Ha a puffadás tartósan fennáll, erős fájdalommal, véres széklettel, hirtelen fogyással vagy étvágytalansággal jár, mindenképpen érdemes kivizsgálást kérni. Ezek a tünetek komolyabb problémára is utalhatnak, amely célzott kezelést igényel.
Az utóbbi évtizedekben ugrásszerűen megnőtt a vastagbél fekélyes, gyulladásos betegsége és a vastagbél rákos betegsége. Ezeknek a betegségeknek az egyik gyakori tünete a tartós puffadás lehet. Ezért is fontos a huzamosan fennálló panaszokkal mielőbb orvoshoz fordulni
– hívta fel a figyelmet dr. Joó Zsuzsanna.
