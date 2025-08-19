Meglepő, mennyi minden okozhat puffadást – így tehetsz ellene házilag

A puffadás valójában nem önálló betegség, hanem egy tünet, amely számos okból jelentkezhet. Van, hogy teljesen ártalmatlan és néhány órán belül magától elmúlik, máskor viszont tartósan fennáll, és alaposabban utána kell járni, mi okozza. Ha tudjuk, milyen tényezők állhatnak a háttérben, sokkal könnyebben tudunk tenni ellene.

Puffadás ellen a borsmenta, az édeskömény és a kamillatea is hatásos lehet

Bélgázképződés a leggyakoribb ok

A bélben lévő gázok egy része levegő, amelyet evés, ivás közben nyelünk le, a többi része pedig az emésztés mellékterméke. Bizonyos ételek, mint a bab, káposzta, brokkoli vagy hagyma magas fermentálható szénhidráttartalma miatt kifejezetten serkentik a gázképződést. A gyors evés, a szénsavas italok és a rágógumi-fogyasztás szintén hozzájárul ahhoz, hogy több levegő kerüljön a gyomorba. Érdemes tehát lassabban enni, alaposan megrágni az ételt, és figyelni, mely ételek váltják ki a kellemetlenséget.

A tartósan fennálló puffadás oka lehet az epe-kiválasztás és a hasnyálmirigy enzimek kiválasztásának zavara is. Különösen a zsíros, a tartósított vagy félkész ételek okozhatnak gondot, melyek sok adalékanyagot tartalmaznak. Ezek gyakori fogyasztása vezethet ezeknek az emésztőnedveknek a nem megfelelő kiválasztásához és puffadáshoz

– hangsúlyozta dr. Joó Zsuzsanna háziorvos.

Székrekedés

Ha a széklet hosszabb ideig a bélben marad, nemcsak a közérzet romlik, de a gázok is felhalmozódnak, ami feszülést okoz. Ez gyakran a kevés rostbevitel, a folyadékhiány, a mozgásszegény életmód vagy bizonyos gyógyszerek mellékhatásának következménye. Segíthet, ha naponta legalább két liter vizet iszunk, több rostot fogyasztunk, és rendszeresen mozgunk. A rostbevitelt érdemes fokozatosan növelni, hogy ne fokozza a puffadást.

Ételintolerancia

Laktóz-, fruktóz- vagy gluténérzékenység esetén a problémás összetevők emésztetlenül jutnak a vastagbélbe, ahol a bélbaktériumok próbálják lebontani azokat. Ez a folyamat gázképződéssel jár, ami puffadáshoz és hasi diszkomfortérzéshez vezet. Ha azt tapasztaljuk, hogy a puffadás bizonyos ételek után mindig visszatér, érdemes étkezési naplót vezetni, és szükség esetén szakemberrel konzultálni, hogy célzott vizsgálatokkal kiderüljön az ok.