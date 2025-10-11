Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Brigitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kellemetlen teltségérzet, fájdalom és gázképződés? Íme egy pofonegyszerű főzet, amellyel búcsút inthetsz a puffadásnak

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 14:45
természetes gyógymódszegfűszegemésztésjavító
A jó emésztés, az immunrendszer és a nyugodt alvás ősi titka. Puffadás ellen is bevetheted, de emellett számos jótékony hatása van, melyeket érdemes megismerned. Ha egyetlen konyhai fűszert kellene választani, amely egyszerre illatos, gyógyító és sokoldalú, a szegfűszeg lenne az.
Bata Kata
A szerző cikkei

Puffadás ellen az egyik legősibb természetes gyógymód a szegfűszeg. Ez az apró, de erőteljes fűszer nemcsak a karácsonyi illatok királynője, de már az ókori Kínában és Indiában is használták emésztési panaszokra, torokfájásra és fertőzések ellen. A szegfűszeg főzet egy egyszerűen elkészíthető, meleg ital, erős antioxidáns, valóságos csodaszer lehet, ha puffadás, nehéz gyomor vagy fáradtság gyötör. Illata megnyugtat, íze pikáns, hatása pedig meglepően gyorsan érezhető. Egy csésze naponta, és máris a könnyedebbnek és energikusabbnak érzed magad.

puffadás ellen szegfűszeg
Puffadás ellen a szegfűszeg főzet az egyik legősibb gyógymód
Fotó: azerbaijan_stockers /  Shutterstock 

A legjobb megoldás puffadás ellen: egyszerű és hatékony tippek az emésztés javítására

1. A belső egyensúly helyreállítója

A szegfűszeg főzet egyik legismertebb hatása, hogy segít megszüntetni a puffadást és a nehéz gyomorérzetet. Illóolajai – köztük az eugenol – fokozzák az emésztőnedvek termelődését, serkentik a bélműködést, és csökkentik a gázképződést. A meleg főzet enyhén fertőtlenítő, így a bélrendszerben lévő káros baktériumok ellen is fellép. Étkezés után fogyasztva kíméletesen támogatja az emésztést, miközben csillapítja a teltségérzetet. Ez az egyik legtermészetesebb módja annak, hogy újra könnyűnek és kiegyensúlyozottnak érezd magad.

2. Immunerősítő és fertőtlenítő hatású

A szegfűszeg az egyik legerősebb természetes antibakteriális és vírusellenes fűszer. Főzete segíthet megelőzni a meghűlést, torokfájást vagy az őszi-téli vírusokat, mivel serkenti az immunrendszer működését. Az eugenol nevű hatóanyag gyulladáscsökkentőként is működik, miközben segít a szervezetnek elpusztítani a kórokozókat. Már napi egy csésze ebből az illatos italból olyan, mintha egy természetes védőpajzsot húznál magad köré.

3. Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő 

A szegfűszeg illóolaja régóta ismert természetes fájdalomcsillapító. Főzetét nemcsak kortyolgatva, hanem borogatásként is alkalmazhatod: csillapíthatja az ízületi fájdalmat, a húzódást vagy a reumatikus panaszokat. Meleg, szegfűszeges kendőt a fájó területre téve serkentheted a vérkeringést és enyhítheted a gyulladást. A tea belsőleg fogyasztva is segíthet, ha fejfájás vagy menstruációs görcs kínoz.

4. Hurutoldó és légúttisztító a hűvösebb napokra

A szegfűszeg főzet kiváló választás, ha köhögés, torokfájás vagy légúti hurut kínoz. Enyhén fertőtlenítő és nyákoldó hatása segít megtisztítani a légutakat, miközben csillapítja az irritációt. Melegen fogyasztva segíti a váladék fellazítását, és felgyorsítja a gyógyulást. Egy kis mézzel vagy gyömbérrel kombinálva még hatásosabb, hiszen fokozza a szervezet természetes védekezőképességét.

5. Álmatlanság és nyugtalanság ellen

A szegfűszeg nemcsak élénkít, hanem nyugtatni is tud – attól függően, mikor és hogyan fogyasztod. Lefekvés előtt egy csésze langyos szegfűszeg főzet segíthet lecsendesíteni az elmét, és ellazítani a testet. Enyhe nyugtató hatása miatt segíthet álmatlanság, stressz vagy idegesség esetén is. A kellemes, fűszeres aroma érzelmileg is kiegyensúlyoz: melegséget, biztonságérzetet kelt.

Így készítsd el a szegfűszeg főzetet:

  • Forralj fel 2,5 deciliter vizet, majd adj hozzá 4–5 darab egész szegfűszeget
  • Fedd le, és hagyd kis lángon gyöngyözni 10 percig, hogy az illóolajok teljesen kioldódjanak
  • Ezután szűrd le, és ízlés szerint ízesítheted egy teáskanál mézzel, egy karika citrommal vagy naranccsal 

Bors tipp: 

Ha az emésztésedet szeretnéd támogatni, étkezés után fogyaszd. 

Meghűlés esetén melegen kortyolgatva, lassan idd, hogy a gőz is kifejtse jótékony hatását.

Masala,Tea,Chai,In,A,Glass,Cup,With,Ingredients,For
A szegfűszeg főzetet kedved szerint ízesítheted
Fotó: IrinaPhVideo /  Shutterstock 

Bors tipp: 

Ha nem szereted a fűszeres, enyhén csípős ízt, akkor mindenképpen tegyél bele egy kanál mézet. Tejjel vagy növényi tejjel is ízesítheted, és ha még egy csipet fahéjjal is megbolondítod, varázslatos ünnepi hangulatot teremthetsz. 

Ha szeretnél még többet megtudni a szegfűszegről, akkor nézd meg a videót!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu