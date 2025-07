Megelőznéd a penészt az otthonodban? Íme 5 egyszerű trükk, amit még nyaralás előtt iktass be

A nyár kifejezetten érzékeny időszak a különböző élelmiszerek tekintetében. Néha elég egy fülledt konyhában éjszakára kint hagyni az ételt, másnap azt tapasztalhatjuk, hogy megbuggyant a fogás. A pékáruk, a gyümölcs és zöldség, de tejtermékek is hamar tönkremehetnek, penészessé válhatnak a nagy melegben, főleg, ha közvetlen nap éri, vagy ha a hűtő tetején tároljuk őket, ahol magasabb a hőmérséklet, de az is probléma lehet, ha a főzőalkalmatosság közelében rendszeresen hőt kap. A felbontott ételek a hűtőben sem maradnak örök életűek. Íme, néhány praktika, amivel a vakációról hazatérve is lesz miből falatoznunk.

Némi tudatossággal elejét vehetjük az élelmiszer penészesedésének

1. Penészes kenyér ellen használjuk jól a hűtőt

A kenyér remekül eláll a hűtőszekrényben, de csak ha megfelelően tesszük a hűsre. Amennyiben betartjuk a következő alapvető szabályt, a nyaralásból megérkezve gond nélkül az étkezőasztalra kerülhet. A hűtőbe tett pékáru zacskójának belsején a hirtelen hőmérséklet-különbség miatt hamar lecsapódik a pára, amitől a kenyér benedvesedhet, így ezen a helyen is penészesedésnek indulhat. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, tegyünk konyhai papírtörlőt a zacskó belsejébe, ami felszívja majd a nedvességet. A száját hagyjuk nyitva.

2. Így ments meg a zöldséget és gyümölcsöt

Egy-két szellőztetés nélküli, friss levegő mentes nap is elég a gyümölcsöknek és zöldségeknek, hogy összeessenek és rothadásnak induljanak, ezek a termések ráadásul egymást is megpenészesíthetik. Elég egyetlen rohadt alma, vagy penészedő paradicsom és a körülötte lévőknek is annyi. Ezt megelőzendő, csakis ép terméseket hagyjunk otthon, amiket tároljunk a hűtőben. Érdemes papírtörlőre helyezni őket, ami a párát felszívja, ha zacskós zöldségről van szó, ebbe is terítsünk papírt. Tanácsos ezen kívül úgy tárolni őket, hogy ne érjenek össze, ezzel szintén meghosszabbíthatjuk az élettartamukat.

Érdemes a hűtőszekrényt alaposan kitakarítani, mielőtt elutazunk otthonról

3. Az általános praktikák ereje

Célszerű a pihenésre való indulás előtt alaposan kitakarítani a hűtőszekrényt, hiszen a fridzsiderben található morzsák, kifolyt levek vagy ételmaradványok melegágyai lehetnek a penészgombák elszaporodásának. Ezzel a picit időigényesebb megoldással megelőzhetjük a kellemetlenségeket.