Emésztési zavarok, állandó puffadás? Íme az ötnapos gyulladáscsökkentő diéta, ami enyhíti a panaszokat

A gyulladáscsökkentő diéta nem csak akkor válik hasznodra, ha tuti, hogy valahol gond van a szervezetedben. Megelőzés céljából is bátran csinálhatsz egy gyulladáscsökkentő diétát, hiszen csupa egészséges ételeket tartalmaz, amitől egészen biztos jobb lesz a közérzeted. Megszünteti a fáradtságérzetet, puffadást vagy akár az ízületi fájdalmakat és sokkal jobban fogsz aludni éjszaka, mivel ez az étrend csökkenti a stresszhatást a szervezetedben. Az már csak hab a tortán, hogy megszabadulsz a felesleges kilóktól is.
Szerencsére az étrend az egyik leggyorsabb és leghatékonyabb módja annak, hogy eloltsuk a belső tűzfészkeket vagy akár már a szikrát. Ha okosan válogatunk a tányérunkra kerülő hozzávalókból, már néhány nap alatt érezhető változást érhetünk el. Az ötnapos gyulladáscsökkentő diéta pontosan ezt ígéri: egyszerű alapanyagokat, jól kombinált fogásokat és könnyed, természetes tisztulást. Nem kell órákig főzni a konyhában, csak hamar elkészíthető finom ételeket enni. A menü friss, rostban gazdag, omega–3-ban bővelkedő, és kíméletes a szervezethez.
Reggeli: zabkása áfonyával és lenmaggal
Ebéd: lazacos quinoa saláta avokádóval
Vacsora: zöldséges csirkeragu édesburgonyával
Nasi: alma mandulával
Reggeli: chiamagos kókuszjoghurt málnaöntettel
Ebéd: tonhalsaláta olívabogyóval, paradicsommal
Vacsora: kurkumás vöröslencse dahl bébispenóttal
Nasi: gyömbéres tofukrém zsenge zellerszárral
Reggeli: spenótos zöld smoothie almával, körtével, gyömbérrel, kurkumával
Ebéd: zöld pestós csirkemell párolt zöldborsóval, spárgával
Vacsora: brokkolikrémleves tökmagolajjal
Nasi: dió és néhány szem szőlő
Reggeli: hajdina granola natúr joghurttal
Ebéd: sült pisztráng citrommal, párolt zöldségekkel, rizzsel
Vacsora: fűszeres csicseriborsó-saláta friss korianderrel
Nasi: egy marék tökmag
Reggeli: pink smoothie: meggy, cékla, lilakáposzta, narancslé, gyömbér
Ebéd: grillezett cékla, narancs, gránátalma halloumival, tökmaggal megszórva
Vacsora: paradicsomos–bazsalikomos quinoa egy kevés mozzarellával
Nasi: áfonya
A gyulladáscsökkentő táplálkozás egyik titka az, hogy rengeteg polifenolt, omega–3 zsírsavat, antioxidánst és rostot tartalmaz – ezek együtt csökkentik a szervezetben zajló mikrogyulladásokat. A vörös, lila és zöld növények igazi „sejtpajzsot” alkotnak, a fermentált ételek pedig a bélflórát támogatják, amely a gyulladásos folyamatok egyik kulcsszereplője. Röviden: ha a tányérod okosan válogatott, a tested hálás lesz – és gyorsabban regenerálódik.
