Emésztési zavarok, állandó puffadás? Íme az ötnapos gyulladáscsökkentő diéta, ami enyhíti a panaszokat

A gyulladáscsökkentő diéta nem csak akkor válik hasznodra, ha tuti, hogy valahol gond van a szervezetedben. Megelőzés céljából is bátran csinálhatsz egy gyulladáscsökkentő diétát, hiszen csupa egészséges ételeket tartalmaz, amitől egészen biztos jobb lesz a közérzeted. Megszünteti a fáradtságérzetet, puffadást vagy akár az ízületi fájdalmakat és sokkal jobban fogsz aludni éjszaka, mivel ez az étrend csökkenti a stresszhatást a szervezetedben. Az már csak hab a tortán, hogy megszabadulsz a felesleges kilóktól is.

Gyulladáscsökkentő diéta: nem csak akkor jó, ha már begyulladtál / Fotó: 123RF

Szerencsére az étrend az egyik leggyorsabb és leghatékonyabb módja annak, hogy eloltsuk a belső tűzfészkeket vagy akár már a szikrát. Ha okosan válogatunk a tányérunkra kerülő hozzávalókból, már néhány nap alatt érezhető változást érhetünk el. Az ötnapos gyulladáscsökkentő diéta pontosan ezt ígéri: egyszerű alapanyagokat, jól kombinált fogásokat és könnyed, természetes tisztulást. Nem kell órákig főzni a konyhában, csak hamar elkészíthető finom ételeket enni. A menü friss, rostban gazdag, omega–3-ban bővelkedő, és kíméletes a szervezethez.

Gyulladáscsökkentő diéta a fogyásban is sokat segít / Fotó: Shutterstock

Gyulladáscsökkentő étrend: ezt neked is ki kell próbáld

1. nap – Frissítő indító

Reggeli: zabkása áfonyával és lenmaggal

Ebéd: lazacos quinoa saláta avokádóval

Vacsora: zöldséges csirkeragu édesburgonyával

Nasi: alma mandulával

A gyulladáscsökkentő diéta fontos része az Omega-3 bevitel növelése / Fotó: Shutterstock

2. nap – Omega-3 turbó

Reggeli: chiamagos kókuszjoghurt málnaöntettel

Ebéd: tonhalsaláta olívabogyóval, paradicsommal

Vacsora: kurkumás vöröslencse dahl bébispenóttal

Nasi: gyömbéres tofukrém zsenge zellerszárral

A zöld színű zöldségek gyulladáscsökkentő hatásúak / Fotó: kuvona / Shutterstock

3. nap – Zöld-ség dömping

Reggeli: spenótos zöld smoothie almával, körtével, gyömbérrel, kurkumával

Ebéd: zöld pestós csirkemell párolt zöldborsóval, spárgával

Vacsora: brokkolikrémleves tökmagolajjal

Nasi: dió és néhány szem szőlő

A magas rosttartalmú ételek csökkentik a gyulladást / Fotó: Shutterstock

4. nap – Rost erősítés

Reggeli: hajdina granola natúr joghurttal

Ebéd: sült pisztráng citrommal, párolt zöldségekkel, rizzsel

Vacsora: fűszeres csicseriborsó-saláta friss korianderrel

Nasi: egy marék tökmag

A vörös, lila és piros színű zöldségek, gyümölcsök bővelkednek antioxidánsokban / Fotó: 123RF

5. nap – Vörös löket

Reggeli: pink smoothie: meggy, cékla, lilakáposzta, narancslé, gyömbér

Ebéd: grillezett cékla, narancs, gránátalma halloumival, tökmaggal megszórva

Vacsora: paradicsomos–bazsalikomos quinoa egy kevés mozzarellával

Nasi: áfonya