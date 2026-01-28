Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Téli ízületvédelemről nem gondoskodó, térdét fájlaló nő futás közben a szabadban

Téli ízületvédelem – Hasznos tanácsok, melyekkel megóvhatod az érzékeny részeket

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 11:15
praktikatélegészségízületi fájdalom
A hideg idő megviseli a szervezetünket, sokaknál pedig kifejezetten fokozza az ízületi fájdalmakat. A hűvös és párás levegő, de még a csapadék és a különféle frontok is olyan körülményeknek tekinthetők, amelyek hatással vannak a mozgásszerveinkre. Szerencsére a téli ízületvédelem egyszerű praktikákkal megvalósítható.
László Juli
A szerző cikkei
  • Az ízületek védelmét tekintve sok múlik a hétköznapi szokásainkon, például az öltözködésünkön.
  • Az sem mindegy, milyen ételeket fogyasztunk, és mennyit iszunk.
  • Érdemes aktívnak maradni és szembeszállni a plusz kilókkal is.
  • Csodát tehetünk a forró víz, illetve a melegen tartó holmik erejével.

Sokan ismerik, főleg az idősebb, már meglévő mozgásszervi problémákkal, gyulladással, illetve porckopással küzdő személyek a fájó ízületek jelenségét, ami télen a párás hideg időjárás és a légnyomás változásai miatt intenzívebben jelentkezhet. A kellemetlen panaszokat azonban nem muszáj elviselni, egyszerű praktikákkal is sokat tehetünk azért, hogy a téli ízületvédelem hatásos legyen. Mindehhez tudatosságra és néhány életmódbeli változtatásra van csupán szükség.

Egy idős pár térdét fájlaló női tagja a vízparton ülve, a téli ízületvédelem fontosságán gondolkodva
A téli ízületvédelem az idősebb személyeknél a legfontosabb.
Fotó: Halfpoint /  Shutterstock 

Téli ízületvédelem 10 lépésben

1. Fő a melegen tartás

Fontos, hogy ha kimegyünk a hidegbe, melegen tartsuk azokat a végtagokat, amelyekben általában a fájdalom jelentkezik. Ezt réteges öltözködéssel tehetjük meg, emellett lényeges, hogy olyan zoknit és kesztyűt viseljünk, amely alatt nem hűl ki a kezünk és a lábunk.

2. Hassunk a kompresszió erejével

Kifejezetten jó megoldás lehet a kompressziós zokni használata, amely javítja a lábak vérkeringését, ezáltal bent tartja a meleget.

3. Figyeljünk a súlyunkra

A plusz kilók terhelést jelentenek a csípő és térd ízületeinek, ezért ajánlott a testsúly karbantartására, továbbá a túlsúly leadására törekedni. Addig is kíméljük az ízületeket, ha kell, tehermentesítsük azokat különféle gyógyászati segédeszközökkel.

4. Maradjunk aktívak

A mozgás is lehet a fájdalom ellenszere! Panaszokkal persze nehéz elindulni, ám a rendszeres és kíméletes aktivitások, mint amilyen a séta, az úszás, a gyógytorna, a jóga vagy pilates, a legjobb gyógymódok közé sorolhatók, ha mozgásszervi problémákról van szó. Ezekkel erősíthetjük az izmokat, elkerülhetjük az ízületi merevséget, miközben növelhetjük azok mozgástartományát.

5. Ne feledjük az életmódot

Sokat tehetünk azzal is, ha odafigyelünk arra, mit eszünk, hiszen számtalan gyulladáscsökkentő étel létezik, melyek természetes módon járulhatnak hozzá a kellemetlen tünetek enyhítéséhez. Ilyenek a zöld leveles zöldségek, az omega-3 zsírsavakat tartalmazó halak, de az antioxidánsokban gazdag ételek is. Kerüljük azonban a gyulladáskeltő ételeket!

Ha fokozódnak az ízületi fájdalmaink, használjunk nem szteroid gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítót, de a legjobb, ha kikérjük a kezelőorvosunk véleményét!

6. Szedjünk gyulladáscsökkentő étrend-kiegészítőket

Jó ötlet gyulladáscsökkentő étrend-kiegészítőket is szedni, például olyat, amely tartalmaz kurkumint, omega-3 zsírsavat vagy kvercetint, melyek pozitív hatással vannak a szervezet gyulladásos folyamataira. Emellett ne feledkezzünk meg a C- és D-vitamin pótlásáról se, melyek hiánya hozzájárulhat az ízületi gyulladás kialakulásához.

7. Hidratáljunk

Ügyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadékpótlásra is, hiszen ha nem iszunk eleget, az izomgörcsökhöz és ízületi fájdalmakhoz vezethet. Legyen a cél naponta 2 liter cukrozatlan folyadék elfogyasztása.

8. Élvezzük ki a forróságot

Ha tehetjük, vegyünk forró fürdőket vagy zuhanyokat, hiszen a meleg lazítja az izmokat, élénkíti a vérkeringést, ezáltal csökkenti a fájdalmat. Fontos, hogy utána vegyünk meleg ruhát, és ne hagyjuk kihűlni a végtagjainkat.

9. Pihenjünk melegben

Meglévő ízületi gyulladással kifejezetten érdemes magasabb hőmérsékletben aludni, illetve az éjszaka során is melegen tartani a kritikus területeket. Mivel a fájdalom általában a hideg hatására jelentkezik, pihenjünk megfelelő minőségű, például gyapjúzokniban egy ugyanilyen anyagú paplan alatt.

10. Használjuk ki a kézi erőt

Amennyiben van rá lehetőségünk, időnként keressünk fel gyógymasszőrt, hiszen az ilyen kezelések kifejezetten jótékonyan hatnak a mozgásszervi problémákra. Azzal, hogy ellazulnak az izmok és a vérkeringés fokozódik, enyhülhetnek az ízületi panaszok.

Kíváncsi vagy, hogyan vélekedett Szabó György az ízületi fájdalmakról, és milyen gyógynövényeket tartott hatásosnak a problémára? Akkor nézd meg a következő videót:

