Téli ízületvédelem – Hasznos tanácsok, melyekkel megóvhatod az érzékeny részeket

Az ízületek védelmét tekintve sok múlik a hétköznapi szokásainkon, például az öltözködésünkön.

Az sem mindegy, milyen ételeket fogyasztunk, és mennyit iszunk.

Érdemes aktívnak maradni és szembeszállni a plusz kilókkal is.

Csodát tehetünk a forró víz, illetve a melegen tartó holmik erejével.

Sokan ismerik, főleg az idősebb, már meglévő mozgásszervi problémákkal, gyulladással, illetve porckopással küzdő személyek a fájó ízületek jelenségét, ami télen a párás hideg időjárás és a légnyomás változásai miatt intenzívebben jelentkezhet. A kellemetlen panaszokat azonban nem muszáj elviselni, egyszerű praktikákkal is sokat tehetünk azért, hogy a téli ízületvédelem hatásos legyen. Mindehhez tudatosságra és néhány életmódbeli változtatásra van csupán szükség.

A téli ízületvédelem az idősebb személyeknél a legfontosabb.

Fotó: Halfpoint / Shutterstock

Téli ízületvédelem 10 lépésben

1. Fő a melegen tartás

Fontos, hogy ha kimegyünk a hidegbe, melegen tartsuk azokat a végtagokat, amelyekben általában a fájdalom jelentkezik. Ezt réteges öltözködéssel tehetjük meg, emellett lényeges, hogy olyan zoknit és kesztyűt viseljünk, amely alatt nem hűl ki a kezünk és a lábunk.

2. Hassunk a kompresszió erejével

Kifejezetten jó megoldás lehet a kompressziós zokni használata, amely javítja a lábak vérkeringését, ezáltal bent tartja a meleget.

3. Figyeljünk a súlyunkra

A plusz kilók terhelést jelentenek a csípő és térd ízületeinek, ezért ajánlott a testsúly karbantartására, továbbá a túlsúly leadására törekedni. Addig is kíméljük az ízületeket, ha kell, tehermentesítsük azokat különféle gyógyászati segédeszközökkel.

4. Maradjunk aktívak

A mozgás is lehet a fájdalom ellenszere! Panaszokkal persze nehéz elindulni, ám a rendszeres és kíméletes aktivitások, mint amilyen a séta, az úszás, a gyógytorna, a jóga vagy pilates, a legjobb gyógymódok közé sorolhatók, ha mozgásszervi problémákról van szó. Ezekkel erősíthetjük az izmokat, elkerülhetjük az ízületi merevséget, miközben növelhetjük azok mozgástartományát.

5. Ne feledjük az életmódot

Sokat tehetünk azzal is, ha odafigyelünk arra, mit eszünk, hiszen számtalan gyulladáscsökkentő étel létezik, melyek természetes módon járulhatnak hozzá a kellemetlen tünetek enyhítéséhez. Ilyenek a zöld leveles zöldségek, az omega-3 zsírsavakat tartalmazó halak, de az antioxidánsokban gazdag ételek is. Kerüljük azonban a gyulladáskeltő ételeket!

Ha fokozódnak az ízületi fájdalmaink, használjunk nem szteroid gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítót, de a legjobb, ha kikérjük a kezelőorvosunk véleményét!

6. Szedjünk gyulladáscsökkentő étrend-kiegészítőket

Jó ötlet gyulladáscsökkentő étrend-kiegészítőket is szedni, például olyat, amely tartalmaz kurkumint, omega-3 zsírsavat vagy kvercetint, melyek pozitív hatással vannak a szervezet gyulladásos folyamataira. Emellett ne feledkezzünk meg a C- és D-vitamin pótlásáról se, melyek hiánya hozzájárulhat az ízületi gyulladás kialakulásához.