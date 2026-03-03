„Egyszerűen fantasztikus" - Szoboszlai Dominik új frizurája óriási figyelmet keltett

Szoboszlai Dominik új frizurája óriási figyelmet keltett a keddi Wolverhampton elleni meccs előtt. A magyar játékos befont hajjal mutatkozott, és a Liverpool az Instagram oldalán osztotta meg a fotót. A hozzászólok között volt, aki úgy vélte, "Szoboszlai az új frizurájával egyszerűen fantasztikusan néz ki" - ez a megjegyzést kapta a legtöbb kedvelést.
Szoboszlai Dominik a napokban egy fotózáson keltett figyelmet, most pedig a hajával varázsolta el a liverpooli drukkereket. Eközben a pályán is kiválóan teljesít, hiszen sorra kapja a díjakat: a Manchester City ellen lőtt gólját választották a legszebb februári találatnak a BBC Match of the Day című műsorának nézői.
