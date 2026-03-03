Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
„Egyszerűen fantasztikus" - Szoboszlai Dominik új frizurája óriási figyelmet keltett

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 21:41 / FRISSÍTÉS: 2026. március 03. 21:50
liverpoolwolverhampton
A Liverpool kedden este a Wolverhampton otthonában játszott. Szoboszlai Dominik új frizurája elterelte a figyelmet a futballról a meccs elején.

Szoboszlai Dominik új frizurája óriási figyelmet keltett a keddi Wolverhampton elleni meccs előtt. A magyar játékos befont hajjal mutatkozott, és a Liverpool az Instagram oldalán osztotta meg a fotót. A hozzászólok között volt, aki úgy vélte, "Szoboszlai az új frizurájával egyszerűen fantasztikusan néz ki" - ez a megjegyzést kapta a legtöbb kedvelést.

Szoboszlai Dominik új frizurája
Szoboszlai Dominik új frizurája nagy figyelmet keltett Fotó: Dan Istitene

Szoboszlai Dominik új frizurája és a hónap gólja

Szoboszlai Dominik a napokban egy fotózáson keltett figyelmet, most pedig a hajával varázsolta el a liverpooli drukkereket. Eközben a pályán is kiválóan teljesít, hiszen sorra kapja a díjakat: a Manchester City ellen lőtt gólját választották a legszebb februári találatnak a BBC Match of the Day című műsorának nézői.

 

