Csodát tesz a bőrrel a látványos növény, a varázslatos boszorkánymogyoró kivonata

A szezon egyik legkülönlegesebb növénye a népi nyelven boszorkánymogyoróként ismert fácska, melynek latin neve Hamamelis virginiana. Valójában egy főként Észak-Amerikában és Ázsiában őshonos fajról van szó, ami a csodamogyoró-félékhez tartozik. A ránézésre a közönséges mogyoróbokorhoz hasonlító fás növény, akár 5 méterre is megnőhet, jellegzetessége, hogy a késő őszi, illetve téli időszakban nyílik. Egyedi, illatozó virága még hó alatt is megmarad és elkápráztat.

A boszorkánymogyoró látványos növény, a természetet járva nem lehet nem észrevenni.

Fotó: Mariola Anna S / Shutterstock

Értékes belső rejlik a boszorkánymogyoró szokatlan külseje mögött

A boszorkánymogyoró meglehetősen látványos, sárgás, narancsos és vöröses árnyalatban úszó virágos lombozatával vonzza a tekintetet. Szirmai színes szalagokra, egyesek szerint pókszerű, karmokat idéző formára emlékeztetnek, a köznyelvben valószínűleg ezért ragadt rájuk a boszorkány jelző, ami nevével ellentétben nem valamilyen kerülendő és rossz energiájú dolog, sőt! A boszorkánymogyoró hosszú évszázadok óta szolgálja az emberiséget gyógyító tulajdonságai révén. A varázs- vagy nagylevelű csodamogyoró névre is hallgató növény ráadásul nemcsak a gyógyászatban, de bőrápolásban is hasznos és jótékony alapanyag.

Gondoltad volna? A növény értékes tulajdonságait és egészségre gyakorolt hatásait az amerikai őslakosok fedezték fel először, ők a leveleket és hajtásokat áztatták ki, majd az ebből létrejött pépet olyan sebek gyógyítására használták fel, melyek nehezen gyógyultak.

Megszépíthet a rendszeres használata

Hiába tehát a negatív felhang, egy dologtól biztosan nem kell tartanunk: nem lesz olyan a bőrünk, mint a seprűs vénasszonynak, a boszorkánymogyoró ugyanis épp az ellenkezőjét teszi a megjelenésünkkel. Ez a növény a bőr gyógyítására alkalmas tulajdonságokkal rendelkezik, kivonatából ezért is készítenek előszeretettel kozmetikai és bőrápolási termékeket. Ehhez elsősorban a kérgét és leveleit használják fel, melyek értékes illóolajokat, flavonoidokat és nagy mennyiségű tannint, azaz csersavat tartalmaznak. Ahhoz, hogy kozmetikumokban tudják mindezt hasznosítani, a részeket gőzzel desztillálják, majd a párlatot hasznosítják. Ez a kivonat valódi csodaszernek bizonyul: nyugtató, nedvességmegőrző és antibakteriális hatású, emellett összehúzó tulajdonságú, nem véletlenül tartják számon az egyik legismertebb természetes összehúzószerként, ami kifejezetten jól alkalmazható a pórusokra. A boszorkánymogyoróról mindezek fényében elmondható, hogy kivételes bőrnyugtató és gyulladáscsökkentő gyógynövény.