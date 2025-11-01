Csodát tesz a bőrrel a látványos növény, a varázslatos boszorkánymogyoró kivonata

A szezon egyik legkülönlegesebb növénye a népi nyelven boszorkánymogyoróként ismert fácska, melynek latin neve Hamamelis virginiana. Valójában egy főként Észak-Amerikában és Ázsiában őshonos fajról van szó, ami a csodamogyoró-félékhez tartozik. A ránézésre a közönséges mogyoróbokorhoz hasonlító fás növény, akár 5 méterre is megnőhet, jellegzetessége, hogy a késő őszi, illetve téli időszakban nyílik. Egyedi, illatozó virága még hó alatt is megmarad és elkápráztat.
A boszorkánymogyoró meglehetősen látványos, sárgás, narancsos és vöröses árnyalatban úszó virágos lombozatával vonzza a tekintetet. Szirmai színes szalagokra, egyesek szerint pókszerű, karmokat idéző formára emlékeztetnek, a köznyelvben valószínűleg ezért ragadt rájuk a boszorkány jelző, ami nevével ellentétben nem valamilyen kerülendő és rossz energiájú dolog, sőt! A boszorkánymogyoró hosszú évszázadok óta szolgálja az emberiséget gyógyító tulajdonságai révén. A varázs- vagy nagylevelű csodamogyoró névre is hallgató növény ráadásul nemcsak a gyógyászatban, de bőrápolásban is hasznos és jótékony alapanyag.
A növény értékes tulajdonságait és egészségre gyakorolt hatásait az amerikai őslakosok fedezték fel először, ők a leveleket és hajtásokat áztatták ki, majd az ebből létrejött pépet olyan sebek gyógyítására használták fel, melyek nehezen gyógyultak.
Hiába tehát a negatív felhang, egy dologtól biztosan nem kell tartanunk: nem lesz olyan a bőrünk, mint a seprűs vénasszonynak, a boszorkánymogyoró ugyanis épp az ellenkezőjét teszi a megjelenésünkkel. Ez a növény a bőr gyógyítására alkalmas tulajdonságokkal rendelkezik, kivonatából ezért is készítenek előszeretettel kozmetikai és bőrápolási termékeket. Ehhez elsősorban a kérgét és leveleit használják fel, melyek értékes illóolajokat, flavonoidokat és nagy mennyiségű tannint, azaz csersavat tartalmaznak. Ahhoz, hogy kozmetikumokban tudják mindezt hasznosítani, a részeket gőzzel desztillálják, majd a párlatot hasznosítják. Ez a kivonat valódi csodaszernek bizonyul: nyugtató, nedvességmegőrző és antibakteriális hatású, emellett összehúzó tulajdonságú, nem véletlenül tartják számon az egyik legismertebb természetes összehúzószerként, ami kifejezetten jól alkalmazható a pórusokra. A boszorkánymogyoróról mindezek fényében elmondható, hogy kivételes bőrnyugtató és gyulladáscsökkentő gyógynövény.
Teafűként is beszerezhető a boszorkánymogyoró, amiből 1-2 evőkanálhoz egy csésze forrásban lévő vizet érdemes adni. Ezt lefedve hagyjuk állni, majd szűrjük le és máris felhasználhatjuk, de csak és kizárólag külsőleg.
A manapság is népszerű szépészeti nyersanyag tonikok, maszkok, pattanás elleni készítmények, tinktúrák, krémek, szappanok és más tisztálkodási szerek közkedvelt alapja. Legyen pattanásra hajlamos, normál, zsíros, száraz, kombinált, esetleg érzékeny bőrünk, csak jól járhatunk vele. A boszorkánymogyoró kivonatot tartalmazó termékek képesek enyhíteni az irritációt és a bőrpírt, továbbá segítik a regenerációs folyamatokat, ezért kifejezetten hatásosnak bizonyulhatnak szenzitív, illetve allergiás bőr esetén is. Rendszeres használatukkal feszesebbé és ellenállóbbá válhat a bőr, így a megjelenésünk is egészségesebb lehet.
A boszorkánymogyoró leveléből készült kivonat hatékony ellenszere a nem kívánatos szem alatti karikáknak, és a fáradtság egyéb tüneteit is enyhítheti.
Tisztító hatását is érdemes megemlíteni, ami miatt jól alkalmazható a mindennapos arcápolásban, például az olyan szennyeződések, mint a smink és olaj eltávolítására, vagy a zsíros bőr kezelésére. Mivel erősíti az ereket, használható visszeres lábra, de általánosságban a fáradt és duzzadt végtagok átmasszírozására is.
Szeretnél még többet megtudni a boszorkánymogyoróról? Nézd meg ezt a videót is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.