Orbán Viktor: Magyar Péter az ukránok embere. Nem csoda, hogy nem tud nemet mondani

Magyar Péter az ukránok embere. Nem csoda, hogy nem tud nemet mondani, hisz a Tiszát az ukránok pénzelik - írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.

Orbán Viktor

Fotó: Polyák Attila / MW

A miniszterelnök a videóban arról beszél, hogy a ukránok pénzzel finanszírozzák a Tiszát, azért, hogy az ő emberüket lássák a miniszterelnöki székben, de Orbán Viktor nem az ő emberük, hanem a miénk. Ő ezért nem felel meg az ukránoknak.

