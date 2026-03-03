Orbán Viktor: Magyar Péter az ukránok embere. Nem csoda, hogy nem tud nemet mondani

Magyar Péter az ukránok embere. Nem csoda, hogy nem tud nemet mondani, hisz a Tiszát az ukránok pénzelik - írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.
A miniszterelnök a videóban arról beszél, hogy a ukránok pénzzel finanszírozzák a Tiszát, azért, hogy az ő emberüket lássák a miniszterelnöki székben, de Orbán Viktor nem az ő emberük, hanem a miénk. Ő ezért nem felel meg az ukránoknak.
