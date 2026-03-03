Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Magyar Péter az ukránok embere. Nem csoda, hogy nem tud nemet mondani

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 21:35
A miniszterelnök nem felel meg az ukránoknak, mert nem az ő emberük. Orbán Viktor videóban üzent a Tiszának.
Magyar Péter az ukránok embere. Nem csoda, hogy nem tud nemet mondani, hisz a Tiszát az ukránok pénzelik - írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila /  MW

A miniszterelnök a videóban arról beszél, hogy a ukránok pénzzel finanszírozzák a Tiszát, azért, hogy az ő emberüket lássák a miniszterelnöki székben, de Orbán Viktor nem az ő emberük, hanem a miénk. Ő ezért nem felel meg az ukránoknak. 

