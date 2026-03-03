A fotó buktatta le: UFO-t láttak átrepülni a belváros felett

Teljesen ledöbbent egy család Angliába, miután visszanézték a nyaralásuk alatt készült fotókat, amelyek közül az egyiken egy meglehetősen szokatlan jelenségre figyeltek fel. A helyi média beszámolója szerint az említett fénykép akkor készült, amikor az anya, Charlotte Hunt és a fia, Oscar bristoli otthonukból látogattak el York városába, még a múlt hónap folyamán. Amikor később hazatértek, az egyik felvételen - amelyen a Lendal hídnál készült -, egy különös, szürke foltot vettek észre, ami látszólag az égen szállt keresztül, és amiről többen azt feltételezték, bizonyára egy UFO lehet.

Újabb döbbenetes UFO- észlelés: sokkot kapott a család, amikor visszanézték a fotókat / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A legfurcsább az egészben az, hogy nem emlékszünk rá, hogy bármi szokatlant hallottunk volna, és csak akkor vettük észre a jelenséget, amikor hazaértünk és átnéztük a fotóinkat

- mondta el az édesanya.

UFO bukkant fel a család háta mögött?

A kép hátterében látható furcsa anomálián megdöbbenve a család a helyi médiával is megosztotta a fényképet, abban a reményben, hogy így sikerül megoldást találniuk a rejtélyre. Az ezt követő válaszok azonban csak tovább bonyolították a szokatlan esetet, mivel a legkülönfélébb magyarázatok merültek fel az objektummal kapcsolatban: akadtak, akik szerint egy madár, egy lufi vagy egy táska látható a képen, ám sokan úgy vélték, egy földönkívüli járművet sikerült lencsevégre kapni - írja a Coast to Coast AM.

Te mit gondolsz?

Mindez azután történt, hogy újabb felvételek jelentek meg a 3I/ATLAS-ról, arról a csillagközi objektumról, amelyről egyesek úgy vélik, egy másik Naprendszerből érkező üstökös, míg mások biztosak abban, hogy egy földönkívüli jármű. Így van ezzel a Harvard fizikusa, Avi Loeb professzor is, aki szerint a legfrissebb fotó, amelyen az látható, hogy az objektum port és gázt lövell ki magából, arra utal: egy fenyegető idegen űrhajóval állunk szemben.



