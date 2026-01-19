Valóban egészséges napi egy pohár bor? Tények és tévhitek a népszerű állításról

A szakemberek hozzáállása az alkoholfogyasztással kapcsolatban más és más.

Az italhoz való szociális hozzáállás ütközik a tudományos eredményekkel.

Hat tévhit is akad, amelynek valóságtartalma egészen más, mint amit a közbeszéd állít.

Mi magyarok szeretjük a jó bort, és a hétköznapokon is könnyedén nyúlunk a pohár után mintegy jutalomként, önmagunk megörvendeztetésére, az emésztésünk állítólagos megsegítésére, vagy éppen a pihenés megkönnyítésére. Vajon tényleg meghozza ezeket az előnyöket napi egy pohár bor, vagy csak áltatjuk magunkat?

A napi egy pohár bor havi szinten már 30-31 adagot jelent, ami meglehetősen komoly mennyiség. A tévhitekkel ellentétben ez a szokás nem éppen tesz jót az egészségünknek hosszú távon.

Fotó: Aquarius Studio

Tényleg egészséges napi egy pohár bor? A szakértők ezt ajánlják

Az alkoholfogyasztással kapcsolatban rengeteg tévhit kering a köztudatban, az egyik ilyen a napi egy pohár bor elkortyolgatásának egészséges mivolta. A legtöbben a vörösborra tekintünk egészségmegőrző hatású italként magas antioxidáns-tartalma miatt, ám a témával kapcsolatos kutatások mást mondanak. A szakértők szerint semmiféle tudományos alapja nincs annak, hogy napi egy pohár bárminemű alkoholos ital is támogatná az egészségünket, és akármilyen szempontból is előnyös lenne a mindennapos, de mértékletes alkoholbevitel. Jól mutatják ezt azok a statisztikák is, melyek az évenkénti, rendszeres italozás eredményeképp elhalálozottak számáról adnak információt. A Szív Világszövetség szerint például 2019-ben világszerte mintegy 2,5 millió ember halálát okozták a bűnös élvezet következtében fellépő szövődmények.

Kulturális örökség kontra egészségmegőrzés

Az alkoholfogyasztás nemcsak hazánkban, hanem szinte az egész világon a kulturális hagyományok része, ennek ellenére a kockázatairól nem szabad megfeledkezni. Még akkor sem, ha az italozás a különféle reklámok és életérzést hirdető üzenetek szerint egy remek társasági szokás, amely összehozza az embereket és megszínesíti az eseményeket. Akármennyire is mértéktartó ugyanis az iszogatás, az alkohol káros a szervezetre nézve, amelynek semmilyen szempontból és mennyiségben nincs szüksége a tudatmódosító szerre.

Hiába a vörösborban található értékes vegyületek sokasága, az alkohol rombolóan hat az emberi szervezetre.

Fotó: PeopleImages

5+1 állítás, és az igazság az alkoholról:

Tévhit: Jobban alszunk tőle