Valóban egészséges napi egy pohár bor? Tények és tévhitek a népszerű állításról

alkoholfogyasztás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 18:45
pohár boregészségtévhit
„Kis mennyiségben nem káros!” „Csak azért, hogy jobban aludjak!” „Olyan jól ellazít esténként!” „Napi egy pohár bortól nem lesz problémám!” „Azt mondják, még egészséges is!” Ismerősek ezek a frázisok? Kifogások, önnyugtató gondolatok vagy nagy igazságok? Utánajártunk, hogy eloszlathassunk minden tévhitet arról, vajon egészséges-e napi egy pohár bor, vagy sem.
László Juli
A szerző cikkei
  • A szakemberek hozzáállása az alkoholfogyasztással kapcsolatban más és más.
  • Az italhoz való szociális hozzáállás ütközik a tudományos eredményekkel.
  • Hat tévhit is akad, amelynek valóságtartalma egészen más, mint amit a közbeszéd állít.

Mi magyarok szeretjük a jó bort, és a hétköznapokon is könnyedén nyúlunk a pohár után mintegy jutalomként, önmagunk megörvendeztetésére, az emésztésünk állítólagos megsegítésére, vagy éppen a pihenés megkönnyítésére. Vajon tényleg meghozza ezeket az előnyöket napi egy pohár bor, vagy csak áltatjuk magunkat? 

Napi egy pohár bort fogyasztó férfi
A napi egy pohár bor havi szinten már 30-31 adagot jelent, ami meglehetősen komoly mennyiség. A tévhitekkel ellentétben ez a szokás nem éppen tesz jót az egészségünknek hosszú távon.
Fotó: Aquarius Studio

Tényleg egészséges napi egy pohár bor? A szakértők ezt ajánlják

Az alkoholfogyasztással kapcsolatban rengeteg tévhit kering a köztudatban, az egyik ilyen a napi egy pohár bor elkortyolgatásának egészséges mivolta. A legtöbben a vörösborra tekintünk egészségmegőrző hatású italként magas antioxidáns-tartalma miatt, ám a témával kapcsolatos kutatások mást mondanak. A szakértők szerint semmiféle tudományos alapja nincs annak, hogy napi egy pohár bárminemű alkoholos ital is támogatná az egészségünket, és akármilyen szempontból is előnyös lenne a mindennapos, de mértékletes alkoholbevitel. Jól mutatják ezt azok a statisztikák is, melyek az évenkénti, rendszeres italozás eredményeképp elhalálozottak számáról adnak információt. A Szív Világszövetség szerint például 2019-ben világszerte mintegy 2,5 millió ember halálát okozták a bűnös élvezet következtében fellépő szövődmények.

Kulturális örökség kontra egészségmegőrzés

Az alkoholfogyasztás nemcsak hazánkban, hanem szinte az egész világon a kulturális hagyományok része, ennek ellenére a kockázatairól nem szabad megfeledkezni. Még akkor sem, ha az italozás a különféle reklámok és életérzést hirdető üzenetek szerint egy remek társasági szokás, amely összehozza az embereket és megszínesíti az eseményeket. Akármennyire is mértéktartó ugyanis az iszogatás, az alkohol káros a szervezetre nézve, amelynek semmilyen szempontból és mennyiségben nincs szüksége a tudatmódosító szerre.

Üvegpohárba vörösbort kitöltő nő a konyhapultnálés vaj látható
Hiába a vörösborban található értékes vegyületek sokasága, az alkohol rombolóan hat az emberi szervezetre.
Fotó: PeopleImages

5+1 állítás, és az igazság az alkoholról:

Tévhit: Jobban alszunk tőle

Tény: Az alkohol álmosít az agyműködést lassító hatása miatt, ezért hamarabb elaludhatunk egy-egy pohár bor elfogyasztása után, maga az alvás – a mély- és a REM fázis, vagyis amikor a legfontosabb folyamatok mennek végbe – azonban nem lesz megfelelő minőségű és pihentető. Azért sem, mert a szervezetünknek éjszaka kell az alkohol lebontásával megküzdenie. Ezért ébredünk fel gyakran, forgolódunk, álmodunk bizarr dogokat és ébredünk fáradtan az ivás utáni napon.

Tévhit: Védi az agyat

Tény: Az alkohol öregíti az agyat, a kutatások szerint már napi egy deciliternyi bor is egy évvel megöregítheti a gondolkodószervet. Az ital emellett lassítja az agyműködést, hosszú távon pedig az agysejtek zsugorodását eredményezi, ami negatívan hat a memóriára és a gondolkodásra. 

Tévhit: Csökkenti a gyulladást 

Tény: Az antioxidánsok tényleg képesek redukálni a szervezetben előforduló gyulladásokat, ám az alkohol kedvezőtlen hatást fejt ki, rendszeres fogyasztása így éppen hogy fokozza a gyulladások kialakulását.

Tévhit: Támogatja az immunrendszert

Tény: Az immunrendszernek nincs szüksége alkoholra, a vörösborban található értékes vegyületeket pedig, mint amilyenek az antioxidánsok, a szerves savak vagy a rezveratrol más, sokkal biztonságosabb forrásaiból is bevihetjük a szervezetünkbe. A tartós és nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás bizonyítottan növeli az olyan daganatos megbetegedések kialakulási kockázatát, mint a máj-, az emlő-, a nyelőcső- és a szájüregi rák. 

Tévhit: Jót tesz a szívnek

Tény: Habár a borban található, polifenolok közé tartozó rezveratrol valóban támogathatja az érfalak rugalmasságát és visszaszoríthatja a gyulladásos folyamatokat, az alkoholos ital hosszú távon valójában negatív hatással van a szívritmusra. Következményként megemelkedhet a vérnyomás, a szívizmok meggyengülhetnek és csökkenhet a vér pumpálási képessége is.

Tévhit: Előnyös az emésztésnek

Tény: Épp ellenkezőleg; az alkohol nagy mértékben irritálja a gyomor nyálkahártyáját, a gyomorsavval találkozva pedig kellemetlen tüneteket is indukálhat. Rendszeres fogyasztása ráadásul a fekély kialakulási kockázatát is növeli, emellett fokozza a gyomorégést, meglévő reflux esetén pedig súlyosbítja a panaszokat. Ezenkívül az alkohol a beleket is komolyan irritálja. 

A képet persze lehet árnyalni, hiszen az, ha időnként megiszunk este egy pohár bort, nem feltétlenül teszi tönkre a szervezetünket, főleg ha kellemes érzést is társítunk a szokáshoz. Nem érdemes azonban jótékony egészségtámogató gyakorlatként tekinteni az iszogatásra, ideértve a napi egy pohár bor elfogyasztását, hiszen ahogy láthatjuk, az alkoholizálás bizonyítottan rizikófaktorokkal jár együtt.

Fogyaszd a vörös szőlőt gyümölcs formájában, és élvezd ki a rezveratrol, valamint a többi értékes vegyület egészségre gyakorolt pozitív hatását! Csodát tesznek az antioxidánsban gazdag zöldségek, de a gránátalma is, amely szintén rendelkezik ilyen hatással. Nem árt azonban tisztában lenni az antioxidánsokkal kapcsolatos tévhitekkel is, főleg ha mélyebbre szeretnénk ásni magunkat a témában. 

Nem győztünk meg arról, miért érdemes hanyagolni az alkoholfogyasztást? Nézd meg az alábbi videót is:

Ezek a természetes antioxidánsforrásokkal foglalkozó cikkek is érdekelhetnek:

 

