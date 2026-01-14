Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Gránátalma hatása a szervezetre

Különleges, látványos és egészséges: így hat a gránátalma a szervezetre

gránátalma
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 11:45
jótékony hatásegészséggyümölcs
A téli időszakban extra mennyiségű vitaminra lehet szükségünk, hiszen a hideg idő, valamint a különféle szezonális betegségek megviselhetik az egészségünket. Szerencsére számtalan természetes módszerrel, például finom gyümölcsökkel is tehetünk azért, hogy jól legyünk. Ezúttal azt vizsgáljuk meg, hogy milyen a gránátalma hatása a szervezetre.
László Juli
A szerző cikkei
  • Számtalan értékes tápanyagot tartalmaz a gránátalma.
  • Sokféle módon hat az emberi szervezetre ez a gyümölcs.
  • Még a kutatások is megerősítik jótékonyságát.
  • Különféle módokon használhatjuk fel a mindennapokban.

A gránátalma, vagy más néven grenadin őshazája Ázsia, mára azonban már Amerika és Európa egyes részein is elterjedt. Az évszázadok óta ismert és kedvelt gyümölcs nemcsak látványos a vastag héj alatt található piros bogyóknak köszönhetően, de kifejezetten előnyös is az egészségre nézve. A gránátalma hatása a szervezetre a benne található értékes tápanyagoknak köszönhetően kimagaslóan pozitív.

Gránátalmát kezében tartó nő, aki tudja, hogy a gránátalma hatása a szervezetre pozitív
A gránátalma hatása a szervezetre kivételes, ezért gyakran és többféle formában is érdemes fogyasztani. 
Fotó: 123RF

A gránátalma hatása a szervezetre több pontból is kedvező

Amit elsőként kiemelhetünk, az a gránátalma nagy mennyiségű vitamin- és ásványianyag-tartalma. Ez a gyümölcs a szervezetünk egészséges működése szempontjából elengedhetetlen anyagokat rejt, például rengeteg antioxidánst, C-, K-és E-vitamint, káliumot és magnéziumot. 

Míg a C-vitamin antioxidáns hatásával az immunrendszerünket támogatja, szembeszáll az oxidatív stresszel, elősegíti a vas felszívódását és lassítja az öregedési folyamatokat, addig a K-vitamin a csontokat támogatja és segíti a normál vérképzési folyamatokat. Az E-vitamin főként a bőrünkre van pozitív hatással, hiszen segít megőrizni annak hidratáltságát. 

A magnézium az izomműködésben, illetve a megfelelő szívműködésben játszik fontos szerepet, továbbá a szénhidrátok, zsírok és fehérjék anyagcseréjében. A kálium sem elhanyagolható makrotápanyag: az izmok és a szív egészsége mellett a sejtek működéséhez is elengedhetetlen a jelenléte.

Fontos kiemelni, hogy a gránátalma gazdag rostokban, ezért az anyagcsere-folyamatokat is elősegíthetjük a gyümölcs rendszeres falatozásával. Ezen felül képes enyhíteni a gyomorpanaszokat, gomba- és baktériumölő tulajdonsága miatt pedig segít abban, hogy az emésztésünk megfelelő legyen, illetve regenerálódjon.

Kutatások is igazolták

Vizsgálati eredmények szerint a gránátalma rendszeres fogyasztásával olyan kockázati tényezőket is lecsökkenthetünk, melyek a szívbetegségek kialakulását okozhatják. Ilyen például az LDL, azaz a „rossz” vagy káros koleszterin szintje. A gránátalma fogyasztása bizonyítottan csökkenti az LDL, és növeli a HDL, vagyis a hasznos koleszterint szintjét a vérben.

Hogyan használhatjuk fel izgalmasan a gyümölcsöt?

Az egzotikus finomságot elsősorban önmagában, azaz a termést kettévágva, majd a bogyókat kikanalazva fogyaszthatjuk, de népszerűek a belőle készült gyümölcslevek is. Az elmúlt években divatossá vált a különféle gyümölcsök salátákhoz való adagolása is, nem kivétel ez alól a gránátalma sem, ami kinézetével és ízvilágával is megbolondíthatja a kísérőfogásokat. Sokan szárnyas- és vadételekhez is szeretik felhasználni, mivel a fanyarsága tökéletesen ellensúlyozza a húsok intenzitását. Akármilyen módon is tesszük az asztalra, egy biztos: nagymértékben feldobhatjuk a mindennapos étkezéseket, miközben az egészségünket is támogatjuk. 

Gondoltad volna?

Nemcsak piros, hanem fehér, sárgászöld és feketés ibolya színű gránátalma is létezik. Az árnyalatok a gyümölcs egyes fajtáit különböztetik meg. 

Kíváncsi vagy más gyümölcsök egészségre gyakorolt pozitív hatására? Az almával például fogyni is lehet, akárcsak a kókusszal! Valóságos szuperélelmiszer a brazil dió is, amit mindennap érdemes fogyasztani, de itt megtalálod azokat az ételeket is, melyeknek rendszeresen szerepelniük kellene a menüben, ha szeretnénk megőrizni az egészségünket. Létezik azonban olyan gyümölcs, amelyet jobb, ha kerülünk lefekvés előtt, ha nyugodt és gyomorpanaszok nélküli éjszakára vágyunk.

Szükséged lenne egy kis segítségre a gránátalma pucolásával kapcsolatban? Lesd el a legegyszerűbb praktikát ebből a videóból:

