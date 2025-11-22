Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Alig kapsz levegőt a náthától? Így tisztíthatod ki az arcüreged otthon

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 13:45
Az orrmosás sokak számára ijesztően hangzik, pedig helyesen végezve kíméletes és hatékony módszer a légutak megtisztítására. A fül-orr-gégészek szerint az arcüregtisztítás nemcsak nátha idején, hanem megelőzésként is segít elkerülni az arcüreggyulladást – de csak akkor, ha helyesen végzik.
Zedna Life
A szerző cikkei

Az arcüregek a koponyacsontban elhelyezkedő, levegővel telt üregek, amelyek segítik a levegő szűrését, párásítását és a hang rezonanciáját. Ha ezek az üregek megtelnek váladékkal vagy megduzzad a nyálkahártya, a levegőáramlás lelassul, és könnyen kialakulhat gyulladás. A helyes orr- és arcüregtisztítás segít eltávolítani a váladékot, és helyreállítja a szabad légzést.

Arcüregtisztítás arcüreggyulladás miatt
Rendszeres arcüregtisztítással megelőzhető az arcüreggyulladás
Fotó:  Shutterstock 

Ezért fontos az arcüregtisztítás

A felgyülemlett váladék ideális táptalaj a baktériumoknak, ami arcüreggyulladáshoz vezethet. A rendszeres orröblítés megelőző hatású: csökkenti a gyulladást, eltávolítja az allergéneket, port, pollent, és segíti a nyálkahártya regenerálódását. A tisztítás különösen hasznos:

  • megfázás vagy influenza idején,
  • allergiaszezonban,
  • száraz levegőjű fűtött helyiségekben,
  • illetve műtétek után, amikor az orr nyálkahártyája érzékenyebb.

Arcüregtisztítás otthon: így végezd helyesen

A legbiztonságosabb módszer a sós vizes orröblítés, amelyhez patikában kapható speciális orrmosó eszközt (pl. orrmosó kancsó vagy nyomásmentes flakon) és izotóniás vagy enyhén hipertóniás sóoldatot érdemes használni. A folyamat menete:

  1. Langyos sóoldatot önts az orrmosóba.
  2. Dőlj a mosdó fölé, és hajtsd kissé oldalra a fejed.
  3. Az oldatot lassan engedd az egyik orrlyukba, miközben a másikon távozik.
  4. Fújd ki az orrod, majd ismételd meg a másik oldalon.

A szakértők hangsúlyozzák: sose használj csapvizet közvetlenül, mert az fertőzést okozhat. Az oldat legyen steril vagy előzőleg felforralt, majd lehűtött vízből készítve. Az orrmosó eszközt minden használat után alaposan ki kell tisztítani. A túl gyakori öblítés sem ajánlott: napi 1–2 alkalom bőven elegendő. A túlzásba vitt tisztítás kiszáríthatja a nyálkahártyát, ami paradox módon fokozza a váladékképződést.

Mit kerülj, ha gyulladt az arcüreged?

Ha már kialakult arcüreggyulladás, az orrmosás továbbra is segíthet, de csak akkor, ha nincs teljes orrdugulás. Ha a váladék nem tud eltávozni, a folyadék akár a melléküregekbe is bekerülhet, ami fokozhatja a nyomást és a fájdalmat. Ilyenkor először orrcsepp vagy orrspray segíthet megnyitni az orrjáratokat.

Tilos bármilyen olajos oldattal, illóolajjal vagy kamillás gőzzel öblíteni az orrot, mert ezek irritálhatják a nyálkahártyát és allergiás reakciót is kiválthatnak.

A melegítés, infralámpa vagy párásító viszont kiegészítő kezelésként jót tehet, mert segíti a váladék oldását és a természetes lefolyást.

Ha az arcüreggyulladás több mint 10 napja fennáll, erős arcfájdalommal, lázzal vagy gennyes váladékkal jár, mindenképp orvosi ellátás szükséges, mert bakteriális fertőzésről lehet szó, amely antibiotikumot igényelhet.

A helyes arcüregtisztítás tehát nem bonyolult, de figyelmet igényel. A rendszeres, kíméletes orröblítés segíti a megelőzést, csökkenti a panaszokat és javítja a légzést – miközben elkerülhetők a fül-orr-gégészeti szövődmények.

