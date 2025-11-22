Alig kapsz levegőt a náthától? Így tisztíthatod ki az arcüreged otthon

Az arcüregek a koponyacsontban elhelyezkedő, levegővel telt üregek, amelyek segítik a levegő szűrését, párásítását és a hang rezonanciáját. Ha ezek az üregek megtelnek váladékkal vagy megduzzad a nyálkahártya, a levegőáramlás lelassul, és könnyen kialakulhat gyulladás. A helyes orr- és arcüregtisztítás segít eltávolítani a váladékot, és helyreállítja a szabad légzést.

Rendszeres arcüregtisztítással megelőzhető az arcüreggyulladás

Fotó: Shutterstock

Ezért fontos az arcüregtisztítás

A felgyülemlett váladék ideális táptalaj a baktériumoknak, ami arcüreggyulladáshoz vezethet. A rendszeres orröblítés megelőző hatású: csökkenti a gyulladást, eltávolítja az allergéneket, port, pollent, és segíti a nyálkahártya regenerálódását. A tisztítás különösen hasznos:

megfázás vagy influenza idején,

allergiaszezonban,

száraz levegőjű fűtött helyiségekben,

illetve műtétek után, amikor az orr nyálkahártyája érzékenyebb.

Arcüregtisztítás otthon: így végezd helyesen

A legbiztonságosabb módszer a sós vizes orröblítés, amelyhez patikában kapható speciális orrmosó eszközt (pl. orrmosó kancsó vagy nyomásmentes flakon) és izotóniás vagy enyhén hipertóniás sóoldatot érdemes használni. A folyamat menete:

Langyos sóoldatot önts az orrmosóba. Dőlj a mosdó fölé, és hajtsd kissé oldalra a fejed. Az oldatot lassan engedd az egyik orrlyukba, miközben a másikon távozik. Fújd ki az orrod, majd ismételd meg a másik oldalon.

A szakértők hangsúlyozzák: sose használj csapvizet közvetlenül, mert az fertőzést okozhat. Az oldat legyen steril vagy előzőleg felforralt, majd lehűtött vízből készítve. Az orrmosó eszközt minden használat után alaposan ki kell tisztítani. A túl gyakori öblítés sem ajánlott: napi 1–2 alkalom bőven elegendő. A túlzásba vitt tisztítás kiszáríthatja a nyálkahártyát, ami paradox módon fokozza a váladékképződést.

Mit kerülj, ha gyulladt az arcüreged?

Ha már kialakult arcüreggyulladás, az orrmosás továbbra is segíthet, de csak akkor, ha nincs teljes orrdugulás. Ha a váladék nem tud eltávozni, a folyadék akár a melléküregekbe is bekerülhet, ami fokozhatja a nyomást és a fájdalmat. Ilyenkor először orrcsepp vagy orrspray segíthet megnyitni az orrjáratokat.

Tilos bármilyen olajos oldattal, illóolajjal vagy kamillás gőzzel öblíteni az orrot, mert ezek irritálhatják a nyálkahártyát és allergiás reakciót is kiválthatnak.

A melegítés, infralámpa vagy párásító viszont kiegészítő kezelésként jót tehet, mert segíti a váladék oldását és a természetes lefolyást.