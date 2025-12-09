Borzalmas hatással lehet az egészségünkre, mégis az ünnepi időszak egyik legkedveltebb kelléke

Az elmúlt években több tanulmány is született a gyertyák egészségünkre gyakorolt negatív hatásáról, és bár tudományosan még egyiket sem támasztották alá, nem szabad fél vállról vennünk. Egy 2014-es tanulmányból például kiderült, hogy az illatgyertyák használata normál körülmények között nem jelent eget rengető problémát, ennek ellenére káros vegyi anyagokat bocsátanak ki magukból, miközben az ünnepi időszak legnagyobb slágerei.
„Számos tanulmány vizsgálta a gyertyák kibocsátását ellenőrzött körülmények között, valamint otthonokban, és kimutatta, hogy a gyertyák égetése hozzájárul a rossz levegőminőséghez, és növeli az aggodalomra okot adó vegyi anyagok belélegzésének kockázatát” – nyilatkozta Dr. Sarah Evans, a Icahn School of Medicine at Mount Sinai környezeti orvostudomány és klímatudomány professzora.
A gyertyák egészségre gyakorolt negatív hatásával kapcsolatos aggodalmak egyébként az égetéskor fellépő kémiai reakciókban, valamint a mesterséges illatanyagokban és színezékekben keresendők.
A legnagyobb aggodalmat a paraffinból készült gyertyák jelentik, amely a kőolajgyártás egyik olcsó mellékterméke, előállítása pedig nem tekinthető kifejezetten környezetbarátnak. Ennek ellenére a paraffin a világon leggyakrabban használt gyertyaviasz. Egy 2009-es tanulmány alapján a paraffinviasz égetésével veszélyes vegyi anyagok, köztük toluol szabadul fel, ami negatívan hat az egészségre. A Gyertyaszövetség azonban aggályait fejezte ki a tanulmánnyal kapcsolatban arra hivatkozva, hogy az említett káros hatást a tudomány még nem támasztotta alá.
A toluol közvetlenül belélegezve közepesen vagy erősen mérgező vegyület, ami ártalmas az agyra és az idegrendszerre, sőt még a részegséghez hasonló állapotot, gyakran hallucinációt is előidézhet. Bár a szakértők között még mindig heves viták folynak az illatgyertyák hosszútávú, negatív hatásairól, amennyiben félsz a paraffinalapú gyertyák használatától, válassz inkább a növényi alapanyagokból készült termékeket.
Azonban nem csak a paraffinból kerülhet káros anyag a levegőbe, hanem a gyertya illatanyaga, kanóca és a teamécsesek szürke kis tégelye is egészségügyi kockázatot jelenthet. Az utóbbiból ugyanis nehézfémek juthatnak a levegőbe, ezzel ártva a tüdőnek és az idegrendszernek. Emellett a kanóc égetésével az apró koromszemcsék mellett mérgező nehézfémek is kerülhetnek a levegőbe. Így dönts inkább egy 100 százalékban pamutból, kenderből vagy fából készült kanócot tartalmazó gyertya mellett.
Mivel a legtöbb gyertya előállításánál szintetikus illatanyagokat alkalmaznak, melyek mérgező és irritáló hatásúak, ezek fejfájást, kellemetlen bőrtüneteket, allergiát és asztmát is előidézhetnek.
„Néhány tanulmány szerint az illóolajok diffúziója légzési problémákat okoz, és zavarja a memóriát és a döntéshozatalt”– magyarázza Dr. Evans.
Tény, hogy a füst ártalmas a tüdőre nézve, ami nem csak hosszú, hanem már rövid távon is kifejti káros hatását. Ez alól pedig nem kivétel a gyertya sem.
Nem gondolnánk, de az illatgyertyákat számtalan dologgal helyettesíthetjük, melyek közül az egyik legpénztárcabarátabb megoldás, a tisztán tartott otthon. Emellett a pot-pourri, a pálcikás illatósító, valamint a felmosóvízbe öntött, természetes illóolaj is tökéletes választás lehet.
„Fontos optimalizálni a levegő minőségét, amit otthonunkban belélegzünk – ahol a legtöbb időt töltjük” – hangsúlyozta a szakember.
