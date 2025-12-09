Borzalmas hatással lehet az egészségünkre, mégis az ünnepi időszak egyik legkedveltebb kelléke

Orvosszakértő nyilatkozik arról, mi is a gond agyartyák otthoni égetésével.

A paraffin és a vele kapcsolatos aggályok.

Nemcsak a kanóc lehet mérgező.

Az elmúlt években több tanulmány is született a gyertyák egészségünkre gyakorolt negatív hatásáról, és bár tudományosan még egyiket sem támasztották alá, nem szabad fél vállról vennünk. Egy 2014-es tanulmányból például kiderült, hogy az illatgyertyák használata normál körülmények között nem jelent eget rengető problémát, ennek ellenére káros vegyi anyagokat bocsátanak ki magukból, miközben az ünnepi időszak legnagyobb slágerei.

Érdemes tudatosan használni az ünnepi időszak egyik fő kiegészítőjét, a gyertyát.

Veszélyezteti az egészségünket az ünnepi időszak kedvence?

„Számos tanulmány vizsgálta a gyertyák kibocsátását ellenőrzött körülmények között, valamint otthonokban, és kimutatta, hogy a gyertyák égetése hozzájárul a rossz levegőminőséghez, és növeli az aggodalomra okot adó vegyi anyagok belélegzésének kockázatát” – nyilatkozta Dr. Sarah Evans, a Icahn School of Medicine at Mount Sinai környezeti orvostudomány és klímatudomány professzora.

A gyertyák egészségre gyakorolt negatív hatásával kapcsolatos aggodalmak egyébként az égetéskor fellépő kémiai reakciókban, valamint a mesterséges illatanyagokban és színezékekben keresendők.

A paraffin hatása

A legnagyobb aggodalmat a paraffinból készült gyertyák jelentik, amely a kőolajgyártás egyik olcsó mellékterméke, előállítása pedig nem tekinthető kifejezetten környezetbarátnak. Ennek ellenére a paraffin a világon leggyakrabban használt gyertyaviasz. Egy 2009-es tanulmány alapján a paraffinviasz égetésével veszélyes vegyi anyagok, köztük toluol szabadul fel, ami negatívan hat az egészségre. A Gyertyaszövetség azonban aggályait fejezte ki a tanulmánnyal kapcsolatban arra hivatkozva, hogy az említett káros hatást a tudomány még nem támasztotta alá.

A toluol közvetlenül belélegezve közepesen vagy erősen mérgező vegyület, ami ártalmas az agyra és az idegrendszerre, sőt még a részegséghez hasonló állapotot, gyakran hallucinációt is előidézhet. Bár a szakértők között még mindig heves viták folynak az illatgyertyák hosszútávú, negatív hatásairól, amennyiben félsz a paraffinalapú gyertyák használatától, válassz inkább a növényi alapanyagokból készült termékeket.