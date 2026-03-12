Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ajakherpesz és visszatérő torokszorítás kínoz? Így támogasd a szervezeted a márciusi maradványtünetek ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 13:06 / FRISSÍTÉS: 2026. március 12. 13:18
Március a megújulás hónapja, de a testünk nem mindig alkalmazkodik gyorsan évszakváltáskor. Sőt, a téli fizikai és mentális terhelésnek ebben az időszakban lehet meg a böjtje, amit sokan csak tavaszi fáradtságnak nevezünk. Az enerváltság mellett belső nyugtalanság, torokszorítás, lassabb emésztés és visszatérő ajakherpesz is kínozhat minket. Cikkünkben eláruljuk, mit tehetsz az úgynevezett maradványtünetek ellen, hogy visszanyerd a vitalitásod.
  • Az évszakváltásra a szervezet is reagál, a téli fizikai és mentális megterhelés után sokaknál jellemző az úgynevezett tavaszi fáradtság.
  • Az enerváltság mellett egyéb tüneteket is tapasztalhatunk, köztük belső nyugtalanságot, emésztési panaszokat és visszatérő ajakherpeszt.
  • A márciusi maradványtüneteknek nevezett szimptómák ellen számos módon tehetünk, természetes házi praktikákat, valamint homeopátiás szereket is bevetve.

Beköszöntött a tavaszi idő, az éjszakai hőmérséklet tartósan 0 Celsius-fok fölött van, míg napközben a közel 20 Celsius-fokos csúcsot is elérheti a hőmérők higanyszála. A napos időjárást ugyanakkor nem mindenki élvezheti felhőtlenül, sokak mindennapjait ugyanis furcsa fizikai tünetek, köztük visszatérő ajakherpesz és emésztési panaszok árnyékolhatják be. Dr. Sebő Zsuzsanna mentőorvos, gyermekgyógyász, homeopátiás orvos szerint ez az átmenet természetes: a szervezet a fényhez, a hőmérséklethez és az új ritmushoz alkalmazkodik, sok esetben olyan szimptómákat produkálva, amelyek bár nem jeleznek valódi betegséget, érezhetően megkeseríthetik a mindennapokat. Alább bemutatjuk a négy leggyakoribb jelét annak, mikor érdemes természetes módszerekkel megtámogatnunk a szervezetünket a vitalitásunk visszaszerzése érdekében.

Belső nyugtalansággal küzdő nő ajakherpeszes tünetek megjelenése előtt
A télből visszamaradt kellemetlen tünetek egyike az intenzív belső nyugtalanság, amelyhez gyakran társul torokszorítás, visszatérő ajakherpesz, illetve különböző emésztési panaszok. Illusztráció: Pexels

1. Belső nyugtalanság

Belső nyugtalanságra olyan tünetek engednek következtetni, mint a gyakori feszültségérzet és ingerlékenység, ezenkívül gyakran érezhetjük úgy, hogy nem találjuk a helyünket. Ezeknek a panaszoknak a hátterében gyakran a kimerültség áll; az idegrendszer még nem érkezett meg a tavaszba, hiába hosszabbak a nappalok.

Így tehetünk ellene

A természetes fény ilyenkor szinte gyógyszerként hat: napi pár óra séta segít újrahangolni a belső ritmust. A magnéziumban gazdag ételek és egy csésze esténként elfogyasztott citromfű- vagy levendulatea finoman oldhatja a feszültséget. Ezenkívül fontos, hogy tanuljunk meg helyesen lélegezni!

2. Visszatérő torokszorítás

A torokszorítás legjellemzőbb tünete a torokban jelentkező gombóc- vagy szorító érzés anélkül, hogy fennállna fertőzés veszélye. Ennek oka lehet, hogy a torok érzékenyen reagál a szeles, változékony időre.

Így tehetünk ellene

A gyömbértea vagy a kakukkfű illata feloldhatja a torokban a feszültséget. A nyak melegen tartása és a levegő párásítása szintén segíthet, de legalább ennyire fontos az is, hogy kimondjuk a bennünk rekedt dolgokat. A szavak visszatartása ugyanis mentális úton szintén vezethet szorító érzéshez a torokban.

3. Fáradt emésztés

A gyakori puffadás, teltségérzet, és nehézkes emésztés a korábban elfogyasztott nehezebb ételek, a kevesebb mozgás és a téli időszakban jellemző lassabb bioritmus következménye.

Így tehetünk ellene

A könnyebb, meleg fogások és a keserűanyag-tartalmú növények – például a pitypanglevél vagy a rukkola – segítenek felébreszteni az emésztést. A fermentált ételek támogatják a bélflóra egyensúlyát, ami ilyenkor különösen fontos a belső megújuláshoz. Mindezen kívül a homeopátiában alkalmazott korpafű és farkasmaszlag kiváló hatással lehet az emésztőrendszer működésére.

Ajakherpesz egy férfi alsó ajkán
Az ajakherpesz ellen számos természetes módszerrel tehetünk, köztük aloe verás készítmények vagy különféle homeopátiás szerek alkalmazásával. Illusztráció: Pexels

4. Gyakori ajakherpesz

Az évszakváltás idején jelentkező stressz, kimerültség, és az immunrendszer gyengülése az idegdúcokban megbújó Herpes simplex vírus aktiválódásához vezethet, ami a herpeszes hólyagok folyamatos visszatérését okozhatja. A kiütések kifejlődésének megelőzéséhez ideális megoldás lehet a méhekből és a mérges szömörcéből kinyert, homeopátiában alkalmazott alapanyagok felhasználása a herpesz kezdeti fejlődési szakaszában.

Így tehetünk ellene

Az ajakherpesz kezelése természetes módon aloe verás készítményekkel vagy antivirális illóolajokkal, például kakukkfű bázisolajban higított eukaliptuszolajjal lehetséges. Fontos, hogy kerüljük az argininban gazdag ételek, például a csokoládé és a diófélék fogyasztását, azok ugyanis fokozzák a herpeszes fellángolásokat. A lazacban és joghurtokban megtalálható L-lizin ellenben mérsékli a kiütések megjelenését, így ezeknek az ételeknek a nagyobb mértékben történő fogyasztása kulcsfontosságú lehet a gyors gyógyulásban. Lényeges még a bél állapotának javítása is, hiszen a száj is a bélcsatorna része. Mindennek támogatására, valamint a fentebb említett panaszok esetén is 15CH vagy 30CH higítási fokú homeopátiás készítmények használata javallott, ha valaki ily módon is támogatni szeretné a szervezetét a tavaszi megújulásban.

