Ajakherpesz és visszatérő torokszorítás kínoz? Így támogasd a szervezeted a márciusi maradványtünetek ellen

Az évszakváltásra a szervezet is reagál, a téli fizikai és mentális megterhelés után sokaknál jellemző az úgynevezett tavaszi fáradtság.

Az enerváltság mellett egyéb tüneteket is tapasztalhatunk, köztük belső nyugtalanságot, emésztési panaszokat és visszatérő ajakherpeszt.

A márciusi maradványtüneteknek nevezett szimptómák ellen számos módon tehetünk, természetes házi praktikákat, valamint homeopátiás szereket is bevetve.

Beköszöntött a tavaszi idő, az éjszakai hőmérséklet tartósan 0 Celsius-fok fölött van, míg napközben a közel 20 Celsius-fokos csúcsot is elérheti a hőmérők higanyszála. A napos időjárást ugyanakkor nem mindenki élvezheti felhőtlenül, sokak mindennapjait ugyanis furcsa fizikai tünetek, köztük visszatérő ajakherpesz és emésztési panaszok árnyékolhatják be. Dr. Sebő Zsuzsanna mentőorvos, gyermekgyógyász, homeopátiás orvos szerint ez az átmenet természetes: a szervezet a fényhez, a hőmérséklethez és az új ritmushoz alkalmazkodik, sok esetben olyan szimptómákat produkálva, amelyek bár nem jeleznek valódi betegséget, érezhetően megkeseríthetik a mindennapokat. Alább bemutatjuk a négy leggyakoribb jelét annak, mikor érdemes természetes módszerekkel megtámogatnunk a szervezetünket a vitalitásunk visszaszerzése érdekében.

A télből visszamaradt kellemetlen tünetek egyike az intenzív belső nyugtalanság, amelyhez gyakran társul torokszorítás, visszatérő ajakherpesz, illetve különböző emésztési panaszok. Illusztráció: Pexels

1. Belső nyugtalanság

Belső nyugtalanságra olyan tünetek engednek következtetni, mint a gyakori feszültségérzet és ingerlékenység, ezenkívül gyakran érezhetjük úgy, hogy nem találjuk a helyünket. Ezeknek a panaszoknak a hátterében gyakran a kimerültség áll; az idegrendszer még nem érkezett meg a tavaszba, hiába hosszabbak a nappalok.

Így tehetünk ellene

A természetes fény ilyenkor szinte gyógyszerként hat: napi pár óra séta segít újrahangolni a belső ritmust. A magnéziumban gazdag ételek és egy csésze esténként elfogyasztott citromfű- vagy levendulatea finoman oldhatja a feszültséget. Ezenkívül fontos, hogy tanuljunk meg helyesen lélegezni!

2. Visszatérő torokszorítás

A torokszorítás legjellemzőbb tünete a torokban jelentkező gombóc- vagy szorító érzés anélkül, hogy fennállna fertőzés veszélye. Ennek oka lehet, hogy a torok érzékenyen reagál a szeles, változékony időre.