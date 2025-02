Figyelmeztet az orvos: a gyertyák égetése rémisztő károkat okoz a szervezetben

Az emberek gyakran égetnek otthonukban divatos illatgyertyákat, vagy gondoljunk csak a születésnapi torták gyertyáira. Ráadásul meghittnek tűnhet, ha otthonodban gyertyát gyújtasz, pedig több veszélyt is rejt magában. Nemcsak arra kell ügyelni, hogy ne gyújtson fel semmit a gyertya lángja, de most az is kiderült: káros hatással lehet az agyműködésünkre.

Veszélyes lehet a gyertya füstje / Fotó: Pexels

A gyertyafüstből származó beltéri légszennyezés megfelelő szellőzés nélkül befolyásolhatja az emberek koncentrációs képességét - derül ki a tanulmányból.

Az eredmények egy 26 emberen végzett vizsgálatból származnak, akiket egy órára egy olyan szobába ültettek le, ahol elfújt gyertya füstölgött, majd egy másik napon ugyanabban a szobában egy órára tiszta levegővel. A vizsgálatban részt vevő önkénteseken egy sor tesztet végeztek el, minden esetben a szobába való belépés előtt és után is.

Négy órával azután, hogy az emberek gyertyafüstöt belélegezve ültek, rosszabbul teljesítettek az olyan teszten, amely azt vizsgálta, hogy képesek-e egy képre koncentrálni és figyelmen kívül hagyni a zavaró tényezőket.

A való világban egy ilyen hatás az otthon dolgozók szakmai teljesítményét is ronthatja.

Dr. Thomas Faherty, a Birminghami Egyetem munkatársa, a tanulmány társszerzője így nyilatkozott: - Tanulmányunk meggyőző bizonyítékot szolgáltat arra, hogy még a rövid távú légszennyezésnek való kitettség is azonnali negatív hatással lehet a mindennapi tevékenységekre, és a nélkülözhetetlen agyi funkciókra. A gyertyákat egyszerűen csak azért használtuk, hogy reprezentáljuk a beltéri és kültéri szennyezés azon fajtáit, amelyek hatással lehetnek az emberek kognitív funkcióira. Ez azt mutatja, hogy fontos a helyiségek jó szellőztetése, például a születésnapi tortán lévő gyertyák elfújása után.

Az agyra gyakorolt hatásokat az okozhatja, hogy a szennyezés gyulladást vált ki a szervezetben. A szennyezés apró részecskéi a tüdőn keresztül is bejuthatnak a véráramba, és végül átjuthatnak az agyat védő gáton.

(VIA)